Mahabharat Numerology: आपकी जन्म संख्या किस महाभारत पात्र से जुड़ी है? जानिए कर्ण से लेकर भीम तक का रहस्य

Mahabharat Numerology: आपकी जन्म संख्या किस महाभारत पात्र से जुड़ी है? जानिए कर्ण से लेकर भीम तक का रहस्य

Numerology: महाभारत केवल एक महाकाव्य ही नहीं, बल्कि जीवन, कर्म और व्यक्तित्व को समझने का आईना भी है. इस लेख से जानिए आपकी जन्म संख्या किस महाभारत पात्र से जुड़ी है और उससे क्या सीख मिलती है?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 06 Jan 2026 05:02 PM (IST)
Numerology: महाभारत केवल एक महाकाव्य ही नहीं, बल्कि जीवन, कर्म और व्यक्तित्व को समझने का आईना भी है. इस लेख से जानिए आपकी जन्म संख्या किस महाभारत पात्र से जुड़ी है और उससे क्या सीख मिलती है?

मूलांक और महाभारत के पात्र

1/10
महाभारत हिंदू धर्म के अत्यंत पवित्र धार्मिक ग्रंथों में से एक है. आज के इस लेख में हम उन पात्रों के बारे में बात करेंगे, जिनका संबंध आपकी जन्म संख्या से है.
महाभारत हिंदू धर्म के अत्यंत पवित्र धार्मिक ग्रंथों में से एक है. आज के इस लेख में हम उन पात्रों के बारे में बात करेंगे, जिनका संबंध आपकी जन्म संख्या से है.
2/10
अंकशास्त्र के अनुसार, मूलांक 1 वाले लोग सूर्य के द्वारा शासित होते हैं, जो महाभारत के कर्ण पात्र से मेल खाते हैं, क्योंकि कर्ण को सूर्य पुत्र भी कहा जाता था.
अंकशास्त्र के अनुसार, मूलांक 1 वाले लोग सूर्य के द्वारा शासित होते हैं, जो महाभारत के कर्ण पात्र से मेल खाते हैं, क्योंकि कर्ण को सूर्य पुत्र भी कहा जाता था.
Published at : 06 Jan 2026 05:02 PM (IST)
Tags :
Mahabharta Ank Shastra NUMEROLOGY

