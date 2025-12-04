हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Numerology: क्यों प्यार में टूट जाता है मूलांक 3 वालों का दिल? जानें अंक ज्योतिष के राज!

Numerology: क्यों प्यार में टूट जाता है मूलांक 3 वालों का दिल? जानें अंक ज्योतिष के राज!

Numerology: अंक शास्त्र में मूलांक का खास महत्व है जिससे व्यक्ति के स्वभाव, शुभ रंग, आने वाले खास पल और प्रेम जीवन के बारे में पता चलता है. आइए जानते हैं मूलांक 3 के लोगों के प्रेम जीवन के बारे में.

By : गौरव अग्निहोत्री  | Updated at : 04 Dec 2025 06:29 PM (IST)
Numerology: अंक शास्त्र में मूलांक का खास महत्व है जिससे व्यक्ति के स्वभाव, शुभ रंग, आने वाले खास पल और प्रेम जीवन के बारे में पता चलता है. आइए जानते हैं मूलांक 3 के लोगों के प्रेम जीवन के बारे में.

मूलांक 3

1/6
अंक शास्त्र में 1 से 9 तक के मूलांक बताए गए हैं और हर अंक का अपना अलग महत्व है. किसी भी व्यक्ति का मूलांक उसके जन्म की तिथि से निकाला जाता है. जिससे उसके स्वभाव, शुभ रंग, शुभ दिनों और जीवन के संबंधों के बारे में पता लगता है.
अंक शास्त्र में 1 से 9 तक के मूलांक बताए गए हैं और हर अंक का अपना अलग महत्व है. किसी भी व्यक्ति का मूलांक उसके जन्म की तिथि से निकाला जाता है. जिससे उसके स्वभाव, शुभ रंग, शुभ दिनों और जीवन के संबंधों के बारे में पता लगता है.
2/6
अंक शास्त्र के मुताबिक जिस भी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को होता है, उनका मूलांक 3 होता है. इस मूलांक पर बृहस्पति ग्रह का प्रभाव माना जाता है. जिसे सभी ग्रहों का गुरु कहा गया है. आइए मूलांक 3 के लोगों के प्रेम जीवन में बारे में जानते हैं.
अंक शास्त्र के मुताबिक जिस भी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को होता है, उनका मूलांक 3 होता है. इस मूलांक पर बृहस्पति ग्रह का प्रभाव माना जाता है. जिसे सभी ग्रहों का गुरु कहा गया है. आइए मूलांक 3 के लोगों के प्रेम जीवन में बारे में जानते हैं.
3/6
मूलांक 3 के लोगों के लिए उनका आत्मसम्मान सब कुछ होता है. यह किसी के सामने नहीं झुकते. इन्हें अपनी व्यक्तिगत जीवन में किसी का भी हस्तक्षेप पसंद नहीं होता, चाहे वे कोई करीबी क्यों ना हो. इसलिए यह किसी पर भी निर्भर नहीं होते, अपना काम स्वयं करते हैं.
मूलांक 3 के लोगों के लिए उनका आत्मसम्मान सब कुछ होता है. यह किसी के सामने नहीं झुकते. इन्हें अपनी व्यक्तिगत जीवन में किसी का भी हस्तक्षेप पसंद नहीं होता, चाहे वे कोई करीबी क्यों ना हो. इसलिए यह किसी पर भी निर्भर नहीं होते, अपना काम स्वयं करते हैं.
4/6
अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 3 वाले लोगों का प्रेम और वैवाहिक जीवन अक्सर उतार–चढ़ाव से भरा रहता है. रिश्तों में स्थिरता बनाए रखना इनके लिए चुनौती बन जाती है. कई बार तो लंबे समय तक चल रहे संबंध भी अचानक टूट जाते हैं या पार्टनर के साथ बार-बार मतभेद पैदा होते रहते हैं. कुछ लोगों को तो विश्वासघात जैसी परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ता है, जिससे उनका दिल टूट जाता है.
अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 3 वाले लोगों का प्रेम और वैवाहिक जीवन अक्सर उतार–चढ़ाव से भरा रहता है. रिश्तों में स्थिरता बनाए रखना इनके लिए चुनौती बन जाती है. कई बार तो लंबे समय तक चल रहे संबंध भी अचानक टूट जाते हैं या पार्टनर के साथ बार-बार मतभेद पैदा होते रहते हैं. कुछ लोगों को तो विश्वासघात जैसी परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ता है, जिससे उनका दिल टूट जाता है.
5/6
इसके बावजूद मूलांक 3 के लोग संबंधों को निभाने में मन से प्रयास करते हैं. ये अपने रिश्तों के प्रति बेहद ईमानदार रहते हैं और पूरी निष्ठा से उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं. लेकिन कई बार परिस्थितियां इनके विरुद्ध हो जाती हैं और इन्हें धोखे या भावनात्मक चोट का सामना करना पड़ता है.
इसके बावजूद मूलांक 3 के लोग संबंधों को निभाने में मन से प्रयास करते हैं. ये अपने रिश्तों के प्रति बेहद ईमानदार रहते हैं और पूरी निष्ठा से उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं. लेकिन कई बार परिस्थितियां इनके विरुद्ध हो जाती हैं और इन्हें धोखे या भावनात्मक चोट का सामना करना पड़ता है.
6/6
इन व्यक्तियों का विवाह भी थोड़ा देर से होने की संभावना रहती है, क्योंकि ये मन से जुड़ाव को बहुत महत्व देते हैं. एक बार किसी से सच्चा प्रेम हो जाए तो वही व्यक्ति इनके लिए जीवन साथी बनने की पहली पसंद होता है और दिलचस्प बात यह है कि कई मामलों में इनकी चाह पूरी भी हो जाती है.
इन व्यक्तियों का विवाह भी थोड़ा देर से होने की संभावना रहती है, क्योंकि ये मन से जुड़ाव को बहुत महत्व देते हैं. एक बार किसी से सच्चा प्रेम हो जाए तो वही व्यक्ति इनके लिए जीवन साथी बनने की पहली पसंद होता है और दिलचस्प बात यह है कि कई मामलों में इनकी चाह पूरी भी हो जाती है.
Published at : 04 Dec 2025 06:29 PM (IST)
Guru Grah Mulank 3 NUMEROLOGY

