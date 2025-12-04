अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 3 वाले लोगों का प्रेम और वैवाहिक जीवन अक्सर उतार–चढ़ाव से भरा रहता है. रिश्तों में स्थिरता बनाए रखना इनके लिए चुनौती बन जाती है. कई बार तो लंबे समय तक चल रहे संबंध भी अचानक टूट जाते हैं या पार्टनर के साथ बार-बार मतभेद पैदा होते रहते हैं. कुछ लोगों को तो विश्वासघात जैसी परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ता है, जिससे उनका दिल टूट जाता है.