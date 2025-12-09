बुध धन और बुद्धि दोनों देने वाला ग्रह माना जाता है. मूलांक 5 वालों के पास पैसा रुकता नहीं है. माना जाता है कि ये जितना कमाते हैं, उससे ज्यादा समझदारी से निवेश करना जानते हैं. ये लोग अपने कार्य क्षेत्र में हमेशा टॉप पर रहते हैं. इनकी पहचान और प्रतिष्ठा समय के साथ बढ़ती जाती है. अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, विराट कोहली, रतन टाटा जैसे कई बड़े नाम भी मूलांक 5 के हैं.