हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीअंक शास्त्रNumerology 5: क्या सच में इन तारीखों को जन्मे लोग बनते हैं सफल बिजनेसमैन?

Numerology 5: क्या सच में इन तारीखों को जन्मे लोग बनते हैं सफल बिजनेसमैन?

Numerology Number 5: जिनका मूलांक 5 होता है, उनके बारे में कहा जाता है कि वे जन्म से बिजनेस माइंडेड, तेज दिमाग और जबरदस्त किस्मत वाले होते हैं. पैसा, प्रसिद्धि और मौके खुद इनके पीछे आते हैं.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 09 Dec 2025 08:26 PM (IST)
Numerology Number 5: जिनका मूलांक 5 होता है, उनके बारे में कहा जाता है कि वे जन्म से बिजनेस माइंडेड, तेज दिमाग और जबरदस्त किस्मत वाले होते हैं. पैसा, प्रसिद्धि और मौके खुद इनके पीछे आते हैं.

मूलांक 5: बुध का भाग्य प्रभाव

1/6
5, 14 या 23 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 5 होता है. यह बुध ग्रह का अंक माना जाता है. बुध ग्रह स्वास्थ्य, बुद्धि, व्यापार के देवता माने जाते हैं. ऐसे लोग कम्युनिकेशन और जोखिम उठाने की क्षमता वाले होते हैं.
5, 14 या 23 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 5 होता है. यह बुध ग्रह का अंक माना जाता है. बुध ग्रह स्वास्थ्य, बुद्धि, व्यापार के देवता माने जाते हैं. ऐसे लोग कम्युनिकेशन और जोखिम उठाने की क्षमता वाले होते हैं.
2/6
माना जाता है कि मूलांक 5 वाले लोग जन्म से ही समझदार और तेज दिमाग वाले होते हैं. इसलिए यह मान्यता है कि इन तारीखों पर जन्म लेने वाले बच्चों में जन्मजात ही बिजनेस करने की क्षमता होती है.
माना जाता है कि मूलांक 5 वाले लोग जन्म से ही समझदार और तेज दिमाग वाले होते हैं. इसलिए यह मान्यता है कि इन तारीखों पर जन्म लेने वाले बच्चों में जन्मजात ही बिजनेस करने की क्षमता होती है.
3/6
अंकशास्त्र के अनुसार मूलांक 5 वाले बच्चों का स्वभाव बहुत अच्छा और प्रभावशाली होता है. इनमें अद्भुत संचार कौशल होता है. माना जाता है कि ऐसे लोग अपनी बातों से किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं. इनका दिमाग तेज और लचीला होता है, इसलिए ये हर स्थिति में समाधान निकाल लेते हैं. बिजनेस में ये लोग अक्सर बहुत सफल होते हैं और शोहरत कमाते हैं.
अंकशास्त्र के अनुसार मूलांक 5 वाले बच्चों का स्वभाव बहुत अच्छा और प्रभावशाली होता है. इनमें अद्भुत संचार कौशल होता है. माना जाता है कि ऐसे लोग अपनी बातों से किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं. इनका दिमाग तेज और लचीला होता है, इसलिए ये हर स्थिति में समाधान निकाल लेते हैं. बिजनेस में ये लोग अक्सर बहुत सफल होते हैं और शोहरत कमाते हैं.
4/6
बुध धन और बुद्धि दोनों देने वाला ग्रह माना जाता है. मूलांक 5 वालों के पास पैसा रुकता नहीं है. माना जाता है कि ये जितना कमाते हैं, उससे ज्यादा समझदारी से निवेश करना जानते हैं. ये लोग अपने कार्य क्षेत्र में हमेशा टॉप पर रहते हैं. इनकी पहचान और प्रतिष्ठा समय के साथ बढ़ती जाती है. अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, विराट कोहली, रतन टाटा जैसे कई बड़े नाम भी मूलांक 5 के हैं.
बुध धन और बुद्धि दोनों देने वाला ग्रह माना जाता है. मूलांक 5 वालों के पास पैसा रुकता नहीं है. माना जाता है कि ये जितना कमाते हैं, उससे ज्यादा समझदारी से निवेश करना जानते हैं. ये लोग अपने कार्य क्षेत्र में हमेशा टॉप पर रहते हैं. इनकी पहचान और प्रतिष्ठा समय के साथ बढ़ती जाती है. अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, विराट कोहली, रतन टाटा जैसे कई बड़े नाम भी मूलांक 5 के हैं.
5/6
मूलांक 5 वालों के लिए बुधवार का दिन काफी शुभ माना जाता है. इस दिन गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से बुध ग्रह मजबूत माना जाता है. इस दिन ॐ गं गणपतये नमः और ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः
मूलांक 5 वालों के लिए बुधवार का दिन काफी शुभ माना जाता है. इस दिन गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से बुध ग्रह मजबूत माना जाता है. इस दिन ॐ गं गणपतये नमः और ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः" मंत्र का 108 बार जप करने से मन शांत रहता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है.
6/6
पन्ना रत्न भी बुद्धि और व्यापार में मदद देने वाला माना जाता है, इसलिए इसे बुधवार के दिन दाहिने हाथ की छोटी उंगली में पहना जाता है. हरे रंग का इस्तेमाल मूलांक 5 वालों के लिए शुभ माना जाता है.
पन्ना रत्न भी बुद्धि और व्यापार में मदद देने वाला माना जाता है, इसलिए इसे बुधवार के दिन दाहिने हाथ की छोटी उंगली में पहना जाता है. हरे रंग का इस्तेमाल मूलांक 5 वालों के लिए शुभ माना जाता है.
Published at : 09 Dec 2025 08:26 PM (IST)
Communication Business Skills Numerology 5

Embed widget