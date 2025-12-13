मेहनत और मजबूत पर्सनैलिटी का अनोखा संगम, अक्षय खन्ना और बॉबी देओल का भी यहीं मूलांक!

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीअंक शास्त्रमेहनत और मजबूत पर्सनैलिटी का अनोखा संगम, अक्षय खन्ना और बॉबी देओल का भी यहीं मूलांक!

Numerology: मूलांक 1 और 9 से जुड़े लोग अपने आत्मविश्वास और मजबूत व्यक्तित्व के दम पर पहचान बनाते हैं. इन्हीं मूलांकों से जुड़े हैं धुरंधर मूवी के स्टार अक्षय खन्ना और Animal फिल्म के स्टार बॉबी देओल.

By : गौरव अग्निहोत्री  | Updated at : 13 Dec 2025 05:25 PM (IST)
अंक ज्योतिष में मलांक बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिससे व्यक्ति के जीवन और उसके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है. हर मूलांक किसी ना किसी ग्रह से जुड़ा होता है. जिसमें से हम आज मूलांक 1 और मूलांक 9 की बात करेंगे. मूलांक 1 जो सूर्य से जुड़ा है और मूलांक 9 जो मंगल ग्रह से जुड़ा होता है.
ज्योतिषीय में यह दोनों ग्रह काफी पॉवरफुल माने गए हैं. जिस कारण इस मूलांक के लोग भी दमदार और शक्तिशाली व्यक्तित्व के होते हैं. यह लोग अपनी मेहनत, टैलेंट और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के दम पर पूरी दुनिया में अलग ही पहचान बनाते हैं. आइए इन मूलांक की खूबियां जानते हैं.
