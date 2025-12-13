मेहनत और मजबूत पर्सनैलिटी का अनोखा संगम, अक्षय खन्ना और बॉबी देओल का भी यहीं मूलांक!

अंक ज्योतिष में मलांक बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिससे व्यक्ति के जीवन और उसके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है. हर मूलांक किसी ना किसी ग्रह से जुड़ा होता है. जिसमें से हम आज मूलांक 1 और मूलांक 9 की बात करेंगे. मूलांक 1 जो सूर्य से जुड़ा है और मूलांक 9 जो मंगल ग्रह से जुड़ा होता है.