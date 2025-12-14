हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Numerology 2026: मूलांक 8 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 ?

Numerology 2026: मूलांक 8 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 ?

Numerology 2026 Mulank 8 नया साल आने से पहले ही लोग अंक ज्योतिष के जरिए अपने फ्यूचर को जानने के लिए एक्साइटेट रहते हैं. ऐसे में आज हम आपको बता रहे हैं मूलांक 8 वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 14 Dec 2025 08:00 AM (IST)
Numerology 2026 Mulank 8 नया साल आने से पहले ही लोग अंक ज्योतिष के जरिए अपने फ्यूचर को जानने के लिए एक्साइटेट रहते हैं. ऐसे में आज हम आपको बता रहे हैं मूलांक 8 वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा.

मूलांक 8

1/6
अंक ज्योतिष के अनुसार साल 2026 में मूलांक 8 के जातक को प्रोफेशनल लाइफ में संघर्ष करना पड़ सकता है. नौकरी करने वालों के ट्रांसफर के योग हैं. लक्ष्य पाने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी.
अंक ज्योतिष के अनुसार साल 2026 में मूलांक 8 के जातक को प्रोफेशनल लाइफ में संघर्ष करना पड़ सकता है. नौकरी करने वालों के ट्रांसफर के योग हैं. लक्ष्य पाने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी.
2/6
पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों को अड़चने आ सकती है. नए साल में शिक्षा पर जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो मनमुताबिक परिणाम नहीं मिलेंगे. 2026 में किसी भी तरह का विवाद आपके लिए हानिकारक हो सकता है. ऑफिस में भी कोई परेशानी है तो विवाद की बजाय सॉल्यूशन ढूंढें.
पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों को अड़चने आ सकती है. नए साल में शिक्षा पर जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो मनमुताबिक परिणाम नहीं मिलेंगे. 2026 में किसी भी तरह का विवाद आपके लिए हानिकारक हो सकता है. ऑफिस में भी कोई परेशानी है तो विवाद की बजाय सॉल्यूशन ढूंढें.
Published at : 14 Dec 2025 08:00 AM (IST)
Mulank 8 New Year 2026 Numerology 2026 Horoscope 2026 Ank Jyotish 2026

