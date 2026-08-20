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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलDhanu Rashifal 20 August 2026: 12वें चंद्रमा से धनु राशि वाले फालतू खर्चों व नए निवेश से बचें, संतान के मामलों में बरतें समझदारी

Dhanu Rashifal 20 August 2026: 12वें चंद्रमा से धनु राशि वाले फालतू खर्चों व नए निवेश से बचें, संतान के मामलों में बरतें समझदारी

Dhanu Rashifal 20 August 2026: 12वें चंद्रमा से धनु राशि वाले फालतू खर्च व निवेश से बचें, संतान पर रखें नजर! पढ़ें 20 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 20 Aug 2026 07:43 AM (IST)
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Aaj Ka Dhanu Rashifal 20 August 2026: 20 अगस्त 2026, गुरुवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रात्रि 09:19 बजे तक रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज सुबह 09:08 बजे तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद अनुराधा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, ऐन्द्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव यानी व्यय, हानि, फालतू खर्चे, विदेश व मानसिक चिंता स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 12वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको अपने फालतू और अनचाहे खर्चों पर सख्त नियंत्रण रखना होगा तथा नए निवेश में अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज धनु राशि के जातकों को बहुत सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत है. वर्तमान ग्रह गोचर आपके पूरी तरह पक्ष में नहीं होने के कारण यह समय किसी भी प्रकार का नया व्यावसायिक निवेश (Business Investment) करने के लिए अनुकूल नहीं है. शेयर बाजार, सट्टा या तेजी-मंदी से जुड़े जोखिम भरे कार्यों में विशेष सावधानी बरतें, अन्यथा आर्थिक नुकसान हो सकता है. बिजनेस मीटिंग्स के दौरान आपका पूरा ध्यान केवल इसी बात पर होना चाहिए कि मंदी से उबरकर किस तरह कारोबार को दोबारा गति और नई दिशा प्रदान की जाए. गैर-जरूरी खर्चों में कटौती करना आपकी वित्तीय स्थिति को संभालेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन चिंतन और निरंतर प्रयासों का रहेगा. वर्कस्पेस पर किसी विशेष कार्य या बड़े प्रोजेक्ट की सफलता को लेकर आप काफी विचारमग्न (Deep in thought) रहेंगे. करियर तथा कार्यक्षेत्र में बेहतरी के लिए आपके द्वारा किए जा रहे अथक प्रयास आगे चलकर जरूर सफल साबित होंगे. एंप्लॉयड पर्सन के कामकाज में यदि पिछले कुछ समय से समस्याएं चली आ रही हैं, तो आज उन्हें योजनाबद्ध तरीके से दूर करने का ठोस प्रयास करें. ऑफिस में आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए सकारात्मक और अनुभवी लोगों के संपर्क में रहें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज धैर्य और सूझबूझ से काम लेना होगा. संतान की किसी नकारात्मक गतिविधि या गलत बात का पता चलने से मन कुछ समय के लिए व्यथित व चिंतित हो सकता है; ऐसे समय में क्रोध करने या डांटने के बजाय बहुत ही समझदारी और शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाने का प्रयास करें. परिवार के अन्य सदस्यों के साथ तालमेल बनाए रखें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन अतिरिक्त सावधानी बरतने का है. ट्रैक या मैदान पर प्रतिद्वंद्वी (विरोधी) को पीछे छोड़ने के चक्कर में जल्दबाजी न दिखाएं, अन्यथा चोटिल (Injured) होने का जोखिम रह सकता है; खेल में अपनी तकनीक और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

12वें भाव में चंद्रमा के संचरण से मानसिक तनाव, अनिद्रा या आंखों में थकान रह सकती है. मानसिक शांति और एकाग्रता बनाए रखने के लिए नियमित मेडिटेशन (ध्यान) करें. खान-पान में सात्विकता रखें और खुद को ओवरथिंकिंग से दूर रखें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: गुरुवार के पावन अवसर पर भगवान श्रीहरि विष्णु जी की पूजा करें और उन्हें पीले पुष्प, चने की दाल व गुड़ अर्पित करें. साथ ही शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध व पीले फूल चढ़ाकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें; इससे 12वें चंद्रमा का अशुभ प्रभाव शांत होगा, व्यर्थ खर्चे रुकेंगे और पारिवारिक शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 Aug 2026 07:43 AM (IST)
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