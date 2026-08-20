Aaj Ka Dhanu Rashifal 20 August 2026: 20 अगस्त 2026, गुरुवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रात्रि 09:19 बजे तक रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज सुबह 09:08 बजे तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद अनुराधा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, ऐन्द्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव यानी व्यय, हानि, फालतू खर्चे, विदेश व मानसिक चिंता स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 12वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको अपने फालतू और अनचाहे खर्चों पर सख्त नियंत्रण रखना होगा तथा नए निवेश में अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज धनु राशि के जातकों को बहुत सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत है. वर्तमान ग्रह गोचर आपके पूरी तरह पक्ष में नहीं होने के कारण यह समय किसी भी प्रकार का नया व्यावसायिक निवेश (Business Investment) करने के लिए अनुकूल नहीं है. शेयर बाजार, सट्टा या तेजी-मंदी से जुड़े जोखिम भरे कार्यों में विशेष सावधानी बरतें, अन्यथा आर्थिक नुकसान हो सकता है. बिजनेस मीटिंग्स के दौरान आपका पूरा ध्यान केवल इसी बात पर होना चाहिए कि मंदी से उबरकर किस तरह कारोबार को दोबारा गति और नई दिशा प्रदान की जाए. गैर-जरूरी खर्चों में कटौती करना आपकी वित्तीय स्थिति को संभालेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन चिंतन और निरंतर प्रयासों का रहेगा. वर्कस्पेस पर किसी विशेष कार्य या बड़े प्रोजेक्ट की सफलता को लेकर आप काफी विचारमग्न (Deep in thought) रहेंगे. करियर तथा कार्यक्षेत्र में बेहतरी के लिए आपके द्वारा किए जा रहे अथक प्रयास आगे चलकर जरूर सफल साबित होंगे. एंप्लॉयड पर्सन के कामकाज में यदि पिछले कुछ समय से समस्याएं चली आ रही हैं, तो आज उन्हें योजनाबद्ध तरीके से दूर करने का ठोस प्रयास करें. ऑफिस में आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए सकारात्मक और अनुभवी लोगों के संपर्क में रहें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज धैर्य और सूझबूझ से काम लेना होगा. संतान की किसी नकारात्मक गतिविधि या गलत बात का पता चलने से मन कुछ समय के लिए व्यथित व चिंतित हो सकता है; ऐसे समय में क्रोध करने या डांटने के बजाय बहुत ही समझदारी और शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाने का प्रयास करें. परिवार के अन्य सदस्यों के साथ तालमेल बनाए रखें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन अतिरिक्त सावधानी बरतने का है. ट्रैक या मैदान पर प्रतिद्वंद्वी (विरोधी) को पीछे छोड़ने के चक्कर में जल्दबाजी न दिखाएं, अन्यथा चोटिल (Injured) होने का जोखिम रह सकता है; खेल में अपनी तकनीक और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें.

12वें भाव में चंद्रमा के संचरण से मानसिक तनाव, अनिद्रा या आंखों में थकान रह सकती है. मानसिक शांति और एकाग्रता बनाए रखने के लिए नियमित मेडिटेशन (ध्यान) करें. खान-पान में सात्विकता रखें और खुद को ओवरथिंकिंग से दूर रखें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: गुरुवार के पावन अवसर पर भगवान श्रीहरि विष्णु जी की पूजा करें और उन्हें पीले पुष्प, चने की दाल व गुड़ अर्पित करें. साथ ही शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध व पीले फूल चढ़ाकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें; इससे 12वें चंद्रमा का अशुभ प्रभाव शांत होगा, व्यर्थ खर्चे रुकेंगे और पारिवारिक शांति बनी रहेगी.

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