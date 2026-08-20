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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सटेस्ट सीरीज की पहली गेंद पर आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड, 2 भारतीयों के साथ भी हुआ ऐसा

टेस्ट सीरीज की पहली गेंद पर आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड, 2 भारतीयों के साथ भी हुआ ऐसा

टेस्ट क्रिकेट में किसी सीरीज की पहली गेंद पर ही विकेट गंवा देना किसी बल्लेबाज के लिए बेहद खराब शुरुआत मानी जाती है. हाल ही में पाकिस्तान के अजान अवैस के नाम भी यह अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हुआ.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 20 Aug 2026 09:14 AM (IST)
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टेस्ट क्रिकेट में किसी सीरीज की पहली गेंद पर ही विकेट गंवा देना किसी बल्लेबाज के लिए बेहद खराब शुरुआत मानी जाती है. हाल ही में पाकिस्तान के अजान अवैस के नाम भी यह अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हुआ. हालांकि, भारतीय क्रिकेट के दो बड़े नाम पहले ही इस दुर्लभ सूची का हिस्सा बन चुके हैं. भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर और स्टार बल्लेबाज केएल राहुल दोनों टेस्ट सीरीज की पहली ही गेंद पर आउट हो चुके हैं. खास बात यह है कि दोनों के साथ यह घटना अलग-अलग दौर में हुई, लेकिन नतीजा एक जैसा रहा.

केएल राहुल के साथ 2017 में हुआ था ऐसा

केएल राहुल को 16 नवंबर 2017 को श्रीलंका के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले टेस्ट की पहली ही गेंद पर अपना विकेट गंवाना पड़ा था. उस मुकाबले में श्रीलंका के तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने राहुल को मैच की शुरुआती गेंद पर आउट कर दिया था. राहुल के लिए यह बेहद निराशाजनक शुरुआत थी, क्योंकि टेस्ट सीरीज के पहले ही मैच में टीम को उनसे अच्छी शुरुआत की उम्मीद थी. इस तरह राहुल टेस्ट सीरीज की पहली गेंद पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाजों की दुर्लभ सूची में शामिल हो गए.

वसीम जाफर भी पहली गेंद पर लौटे थे पवेलियन

केएल राहुल से करीब एक दशक पहले वसीम जाफर के साथ भी यही घटना हुई थी. 18 मई 2007 को भारत बांग्लादेश दौरे पर चटगांव में पहला टेस्ट खेल रहा था. इस मुकाबले की पहली ही गेंद पर बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मशरफे मुर्तजा ने वसीम जाफर को बोल्ड कर दिया था. यानी जाफर पारी की पहली गेंद का सामना करने के बाद स्कोरबोर्ड पर रन जुड़ने से पहले ही पवेलियन लौट गए. जाफर के लिए यह और भी खासा दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि वह उस दौर में भारतीय टेस्ट टीम के नियमित सलामी बल्लेबाजों में शामिल थे.

यह भी पढ़ें- श्रीलंका को रौंदा, अब कैसा है टीम इंडिया के WTC फाइनल का समीकरण?

अब पाकिस्तान के अजान अवैस भी सूची में शामिल

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में अजान अवैस भी पहली गेंद पर आउट हुए. इंग्लैंड के ओली रॉबिन्सन ने उन्हें एलबीडब्ल्यू कर दिया. रिव्यू के बाद भी फैसला नहीं बदला. इसके साथ ही अजान अवैस टेस्ट सीरीज की पहली गेंद पर आउट होने वाले पाकिस्तान के पहले बल्लेबाज बन गए. इस तरह यह दुर्लभ रिकॉर्ड एक बार फिर चर्चा में आ गया. 

यह भी पढ़ें- दूसरे टेस्ट से बाहर होंगे कुलदीप यादव! इस 33 साल के खिलाड़ी को मिलेगा मौका

About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 20 Aug 2026 09:14 AM (IST)
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