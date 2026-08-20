Capricorn Horoscope today: 20 अगस्त 2026, गुरुवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रात्रि 09:19 बजे तक रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज सुबह 09:08 बजे तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद अनुराधा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, ऐन्द्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का बेहद शुभ संयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी लाभ, आय, बड़े भाई-बहन, इच्छा पूर्ति व नेटवर्क स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 11वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपको अपनी नियमित आमदनी (Income) बढ़ाने के बेहतरीन मौके मिलेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए नई व्यावसायिक ऊंचाइयों और बड़े अनुबंधों (Contracts) का है. ऐन्द्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से बिजनेस में किसी नामी व बड़ी कंपनी के साथ जुड़ने या टाई-अप करने में बड़ी सफलता हासिल होगी. बिजनेस की छोटी-छोटी बारीकियों पर भी गंभीरता से विचार करें; बाजार में किसी महत्वपूर्ण योजना (Important Planning) में दिए गए आपके योगदान के लिए आपकी चौतरफा सराहना की जाएगी. सितारे आपके पक्ष में होने से मार्केट में किसी पार्टी के साथ पुराने बिगड़े हुए संबंध फिर से बेहतर होंगे, जिससे आपको कोई बहुत बड़ा ऑर्डर हाथ लग सकता है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत और शानदार परिणामों का रहेगा. ऑफिस में एंप्लॉयड पर्सन अन्य दिनों के मुकाबले कहीं अधिक मेहनत और लगन से काम करेंगे, जिसका उचित फल और अधिकारियों से प्रशंसा भी उन्हें तुरंत मिलेगी. मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन को अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपनी कार्यप्रणाली (Strategy) में कुछ सकारात्मक बदलाव करने की आवश्यकता होगी. वर्कस्पेस पर सीनियर्स व उच्चाधिकारियों के साथ किसी भी प्रकार की गलतफहमी या कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल न रहने दें; खुलकर संवाद करें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज सुख, शांति और संतुलन बना रहेगा. आपकी गृहस्थी पूरी तरह शांत और सौहार्दपूर्ण रहेगी. आप अपने व्यस्त कामकाज और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच बेहतरीन तालमेल बिठाने में सफल रहेंगे. आपका मुख्य ध्यान परिवार के सुख-सुविधाओं और उनकी जरूरतों को पूरा करने पर रहेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी और सामान्य परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन बड़ी राहत लेकर आएगा. छात्रों की पढ़ाई और करियर में काफी समय से आ रही अड़चनें व समस्याएं दूर होंगी, जिससे एकाग्रता में जबरदस्त सुधार होगा.

11वें भाव में चंद्रमा के संचरण से आपकी शारीरिक ऊर्जा और मानसिक संतुष्टि का स्तर बहुत मजबूत रहेगा. काम की अधिकता के बाद भी स्फूर्ति बनी रहेगी. संतुलित आहार लें और नियमित दिनचर्या का पालन करें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: गुरुवार के पावन अवसर पर भगवान श्रीहरि विष्णु जी को पीले पुष्प व तुलसी पत्र अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. साथ ही शिवलिंग पर जल में काले तिल व कच्चा दूध डालकर अभिषेक करें; इससे सर्वार्थ सिद्धि योग से आय में जबरदस्त वृद्धि होगी और बिगड़े काम बनेंगे.

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