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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMeen Rashifal 20 August 2026: 9वें चंद्रमा व सर्वार्थ सिद्धि योग से मीन राशि वालों को मिलेंगे बड़े बिजनेस ऑर्डर, मदद करने से चमकेगा भाग्य

Meen Rashifal 20 August 2026: 9वें चंद्रमा व सर्वार्थ सिद्धि योग से मीन राशि वालों को मिलेंगे बड़े बिजनेस ऑर्डर, मदद करने से चमकेगा भाग्य

Meen Rashifal 20 August 2026: 9वें चंद्रमा व सर्वार्थ सिद्धि योग से मीन राशि वालों को मिलेंगे बड़े बिजनेस ऑर्डर! पढ़ें 20 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 20 Aug 2026 07:57 AM (IST)
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Aaj Ka Meen Rashifal 20 August 2026:  अगस्त 2026, गुरुवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रात्रि 09:19 बजे तक रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज सुबह 09:08 बजे तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद अनुराधा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, ऐन्द्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का बेहद शुभ संयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, परोपकार, लंबी यात्रा व ईश्वरीय कृपा स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 9वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज किसी जरूरतमंद की निस्वार्थ मदद करने से आपका सोया हुआ भाग्य चमक उठेगा. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए नई उम्मीदें और नए लाभदायक अनुबंध लेकर आया है. ग्रह स्थिति पूरी तरह आपके अनुकूल होने से बिजनेस में बेहतरीन और बड़े ऑर्डर्स हासिल होंगे. किसी राजनीतिक रसूख वाले या अनुभवी व्यक्ति की बहुमूल्य सलाह और मदद आपके व्यवसाय को एक नई व सफल दिशा प्रदान करेगी. हालांकि, समय और परिस्थितियों को देखते हुए बिजनेसमैन को बाहरी प्रेरणा की प्रतीक्षा किए बिना स्वयं को ही सेल्फ-मोटिवेट (Self-Motivate) करना होगा, जिससे व्यापार की गति लगातार बनी रहे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी समझदारी और नेतृत्व क्षमता साबित करने का है. ऐन्द्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से वर्कस्पेस पर चल रहे किसी पुराने विवाद के शांतिपूर्ण निपटारे में आपको एक अहम और महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभानी पड़ेगी. सरकारी दफ्तरों (Government Offices) में काम कर रहे जातकों को विशेष रूप से सतर्क रहना होगा; वहां किसी प्रकार की अंदरूनी राजनीति चल सकती है, इसलिए किसी भी गुटबाजी में फंसने से बचें ताकि आपकी नौकरी पर कोई आंच न आए. एंप्लॉयड पर्सन को अपने विचारों को सुलझाने और अधिक रचनात्मक बनाने पर ध्यान देना होगा, तभी आप दफ्तर में अन्य सहकर्मियों से अलग और प्रभावशाली दिखेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज सुख-शांति और खुशनुमा माहौल बना रहेगा. परिवार के सभी सदस्यों के बीच आपसी तालमेल बहुत अच्छा रहेगा. हालांकि, लव लाइफ के मोर्चे पर आपको थोड़ा संभलकर चलना होगा; किसी पुरानी बात या गलतफहमी के कारण लवर (पार्टनर) की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है. बातचीत में विनम्रता बरतें और साथी की बात को ध्यान से सुनकर उनकी नाराजगी दूर करें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन फिटनेस और अनुशासन पर ध्यान देने का है. खिलाड़ियों को अपने खान-पान और संतुलित डाइट (Diet) पर विशेष ध्यान रखना होगा ताकि मैदान पर स्टैमिना और एनर्जी का लेवल हमेशा ऊंचा बना रहे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

भाग्य भाव में चंद्रमा के संचरण से आपका मानसिक स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा का स्तर बहुत मजबूत रहेगा. स्पोर्ट्स पर्सन और युवाओं को अपनी डाइट पर ध्यान देने की जरूरत है. तले-भुने भोजन से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

शुभ रंग: रेड (लाल)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: गुरुवार के पावन अवसर पर भगवान श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, साथ ही केले के पेड़ की जड़ में जल, चने की दाल और हल्दी अर्पित करें. शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध व पीले पुष्प चढ़ाकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें; इससे 9वें चंद्रमा का पूर्ण फल मिलेगा, भाग्य का साथ रहेगा और सरकारी बाधाएं दूर होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 Aug 2026 07:57 AM (IST)
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