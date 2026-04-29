दरअसल मूलांक 5 का स्वामी बुध ग्रह होता है जो बुद्धि, तर्क, संवाद और समझदारी में व्यक्ति की मदद करता है. इनका दिमाग लगातार चलता रहता है. नई योजनाएं, नए आइडिया और भविष्य की सोच इन्हें कभी पूरी तरह शांत नहीं रहने देती.