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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोNumerology: इन तीन तारीखों पर जन्मे लोग होते हैं जीनियस, पर इस एक गलती के कारण दूर हो जाते हैं अपने

Numerology: इन तीन तारीखों पर जन्मे लोग होते हैं जीनियस, पर इस एक गलती के कारण दूर हो जाते हैं अपने

Numerology, Mulank 5: हर व्यक्ति अपनी खूबियों और कमियों से एक अलग पहचान बनाता है, अंक ज्योतिष से जानें कौन सी तारीख पर जन्म लेने वाले बच्चे जीनियस और प्रतिभा के धनी माने जाते हैं.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 29 Apr 2026 11:46 AM (IST)
Numerology, Mulank 5: हर व्यक्ति अपनी खूबियों और कमियों से एक अलग पहचान बनाता है, अंक ज्योतिष से जानें कौन सी तारीख पर जन्म लेने वाले बच्चे जीनियस और प्रतिभा के धनी माने जाते हैं.

अंक ज्योतिष मूलांक 5

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अंक ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को होता है वह कम उम्र में ही उनकी सोच और काम करने का तरीका दूसरों को चौंका देता है, जिससे वे जल्दी नोटिस किए जाते हैं.
अंक ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को होता है वह कम उम्र में ही उनकी सोच और काम करने का तरीका दूसरों को चौंका देता है, जिससे वे जल्दी नोटिस किए जाते हैं.
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दरअसल मूलांक 5 का स्वामी बुध ग्रह होता है जो बुद्धि, तर्क, संवाद और समझदारी में व्यक्ति की मदद करता है. इनका दिमाग लगातार चलता रहता है. नई योजनाएं, नए आइडिया और भविष्य की सोच इन्हें कभी पूरी तरह शांत नहीं रहने देती.
दरअसल मूलांक 5 का स्वामी बुध ग्रह होता है जो बुद्धि, तर्क, संवाद और समझदारी में व्यक्ति की मदद करता है. इनका दिमाग लगातार चलता रहता है. नई योजनाएं, नए आइडिया और भविष्य की सोच इन्हें कभी पूरी तरह शांत नहीं रहने देती.
Published at : 29 Apr 2026 11:46 AM (IST)
Tags :
Ank Jyotish Mulank 5 NUMEROLOGY

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