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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीअंक शास्त्रBhanu Saptami 2026: भानु सप्तमी पर मूलांक 1 के वाले करें बस ये 1 काम, करियर और धन में होगी ग्रोथ

Bhanu Saptami 2026: भानु सप्तमी पर मूलांक 1 के वाले करें बस ये 1 काम, करियर और धन में होगी ग्रोथ

Bhanu Saptami 2026: भानु सप्तमी पर रविवार 7 जून 2026 को सूर्यदेव की पूजा की जाएगी. ज्योतिष व अंकशास्त्र के अनुसार मूलांक 1 के स्वामी सूर्य हैं. इसलिए मूलांक 1 वालों के लिए यह दिन विशेष अवसर की तरह है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 06 Jun 2026 05:30 AM (IST)
Bhanu Saptami 2026: भानु सप्तमी पर रविवार 7 जून 2026 को सूर्यदेव की पूजा की जाएगी. ज्योतिष व अंकशास्त्र के अनुसार मूलांक 1 के स्वामी सूर्य हैं. इसलिए मूलांक 1 वालों के लिए यह दिन विशेष अवसर की तरह है.

भानु सप्तमी 2026

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भानु सप्तमी का दिन नवग्रहों के राजा सूर्य देव को समर्पित बहुत पवित्र तिथि है. जब किसी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रविवार के दिन पड़ती है, जब भानु सप्तमी मनाई जाती है. इस बार यह संयोग अधिकमास में पड़ा है.
भानु सप्तमी का दिन नवग्रहों के राजा सूर्य देव को समर्पित बहुत पवित्र तिथि है. जब किसी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रविवार के दिन पड़ती है, जब भानु सप्तमी मनाई जाती है. इस बार यह संयोग अधिकमास में पड़ा है.
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रविवार 7 जून को अधिक ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर भानु जयंती मनाई जाएगी. इस दिन सूर्य देव को जल से अर्घ्य देने और पूजा-उपासन करने का महत्व है. मान्यता है इससे सुख, सौभाग्य मिलता है और नौकरी-व्यापार में उन्नति होती है.
रविवार 7 जून को अधिक ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर भानु जयंती मनाई जाएगी. इस दिन सूर्य देव को जल से अर्घ्य देने और पूजा-उपासन करने का महत्व है. मान्यता है इससे सुख, सौभाग्य मिलता है और नौकरी-व्यापार में उन्नति होती है.
Published at : 06 Jun 2026 05:30 AM (IST)
Tags :
Ank Jyotish Mulank 1 Surya Devta NUMEROLOGY Bhanu Saptami Bhanu Saptami 2026

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