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Bhanu Saptami 2026: भानु सप्तमी पर मूलांक 1 के वाले करें बस ये 1 काम, करियर और धन में होगी ग्रोथ
Bhanu Saptami 2026: भानु सप्तमी पर रविवार 7 जून 2026 को सूर्यदेव की पूजा की जाएगी. ज्योतिष व अंकशास्त्र के अनुसार मूलांक 1 के स्वामी सूर्य हैं. इसलिए मूलांक 1 वालों के लिए यह दिन विशेष अवसर की तरह है.
भानु सप्तमी 2026
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Published at : 06 Jun 2026 05:30 AM (IST)
अंक शास्त्र
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ओपी त्रिपाठी
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