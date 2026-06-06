Bhanu Saptami 2026: भानु सप्तमी पर मूलांक 1 के वाले करें बस ये 1 काम, करियर और धन में होगी ग्रोथ

रविवार 7 जून को अधिक ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर भानु जयंती मनाई जाएगी. इस दिन सूर्य देव को जल से अर्घ्य देने और पूजा-उपासन करने का महत्व है. मान्यता है इससे सुख, सौभाग्य मिलता है और नौकरी-व्यापार में उन्नति होती है.