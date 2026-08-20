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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKumbh Rashifal 20 August 2026: 10वें चंद्रमा व सर्वार्थ सिद्धि योग से कुंभ राशि वालों को बिजनेस में मिलेगी बड़ी उपलब्धि, कार्यक्षेत्र में विरोधियों से रहें सतर्क

Kumbh Rashifal 20 August 2026: 10वें चंद्रमा व सर्वार्थ सिद्धि योग से कुंभ राशि वालों को बिजनेस में मिलेगी बड़ी उपलब्धि, कार्यक्षेत्र में विरोधियों से रहें सतर्क

Kumbh Rashifal 20 August 2026: 10वें चंद्रमा व सर्वार्थ सिद्धि योग से कुंभ राशि वालों को मिलेगी बिजनेस में उपलब्धि! पढ़ें 20 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 20 Aug 2026 07:53 AM (IST)
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Aaj Ka Kumbh Rashifal 20 August 2026: 20 अगस्त 2026, गुरुवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रात्रि 09:19 बजे तक रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज सुबह 09:08 बजे तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद अनुराधा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, ऐन्द्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का बेहद शुभ संयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव यानी कर्म, कार्यक्षेत्र, पिता, प्रतिष्ठा, पदोन्नति व मान-सम्मान स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 10वें चंद्रमा के प्रभाव से आज पिता के आदर्शों और मार्गदर्शन पर चलना आपके लिए भाग्योदयकारी रहेगा. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियों और नए आरंभ का रहेगा. बिजनेस में आपको कोई बड़ी और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हो सकती है; हालांकि आमदनी में बढ़ोतरी के साथ-साथ खर्चों (Expenditure) का ग्राफ भी बढ़ सकता है, इसलिए वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान दें. यदि आप किसी नए बिजनेस प्रोजेक्ट या नए काम की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं, तो इसके लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक अथवा शाम 05:00 से 06:00 बजे के मध्य (शुभ के चौघड़िए) का समय चुनना सबसे ज्यादा लाभकारी साबित होगा. आज बाजार की किसी खास परिस्थिति को देखकर बिजनेसमैन का झुकाव अध्यात्म और धार्मिक कार्यों की ओर बढ़ सकता है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यभार और अतिरिक्त सतर्कता बरतने का है. वर्कस्पेस पर काम का दबाव (Workload) अधिक रहेगा, इसलिए लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको सामान्य से अधिक प्रयास करने होंगे, जिसके बाद ही सफलता मिलेगी. एंप्लॉयड पर्सन को दफ्तर में पूरी तरह अलर्ट रहना होगा, क्योंकि विरोधी या गुप्त शत्रु (Enemies) आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश कर सकते हैं; विरोधियों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखें. वहीं दूसरी ओर, मार्केटिंग और अन्य क्षेत्रों से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन अपनी मेहनत के दम पर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे, जिससे उनके करियर का ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज धैर्य और संयम की आवश्यकता होगी. परिवार के किसी सदस्य अथवा लाइफ पार्टनर की कोई बात या अप्रत्याशित व्यवहार आपके लिए मानसिक तनाव की वजह बन सकता है; ऐसे में बात को बढ़ाने के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें. 10वें भाव के चंद्रमा के शुभ प्रभाव के लिए अपने पिता के आदर्शों का सम्मान करें और उनके अनुभव से सीख लें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

शिक्षा और करियर के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए आज का दिन निरंतर परिश्रम का है. स्टूडेंट्स को अपने तय लक्ष्यों और परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए कठिन मेहनत और नियमित अभ्यास करना होगा; शॉर्टकट से बचें और अध्ययन पर ध्यान केंद्रित रखें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

10वें भाव में चंद्रमा के संचरण से कार्यक्षेत्र की भागदौड़ और पारिवारिक तनाव के कारण मानसिक थकान व सिरदर्द की समस्या हो सकती है. अपने आहार में सात्विकता रखें, भरपूर नींद लें और तनावमुक्ति के लिए नियमित प्राणायाम करें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

शुभ रंग: व्हाइट (सफेद)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: गुरुवार के पावन अवसर पर भगवान श्रीहरि विष्णु जी की पूजा करें और उन्हें पीले पुष्प व तुलसी पत्र अर्पित करें. साथ ही शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध व काले तिल मिलाकर अभिषेक करें और 'ॐ नमः शिवाय' व 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें; इससे सर्वार्थ सिद्धि योग से करियर की बाधाएं समाप्त होंगी और विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 Aug 2026 07:53 AM (IST)
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