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इस्लामाबाद की कार्रवाई पर भारत का जवाब, पाक हाई कमीशन पर लिया एक्शन
भारत-पाकिस्तान के बीच चल रही कूटनीतिक तनातनी के बीच अब दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर कार्रवाई की गई है. भारत ने ये एक्शन देर रात लिया है.
भारत-पाकिस्तान के बीच चल रही कूटनीतिक तनातनी पर इंडिया ने बड़ा फैसला लिया है. भारत ने पाक हाई कमीशन पर एक्शन लिया है.
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Published at : 20 Aug 2026 07:42 AM (IST)
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डॉ. ख्याति पुरोहितस्वतंत्र पत्रकार व अध्यापिका
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