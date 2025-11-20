हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीअंक शास्त्रNumerology: इस मूलांक की लड़कियां होती हैं सफलता की मिसाल, चापलूस लोगों को नहीं आने देती पास!

Numerology: इस मूलांक की लड़कियां होती हैं सफलता की मिसाल, चापलूस लोगों को नहीं आने देती पास!

Numerology: अंक शास्त्र में हर मूलांक की अपनी एक खासियत बताई है. जिस वजह से कई लोगों के स्वभाव से उसकी, क्षमता और जीवन के दिशा का पता चलता है. ऐसे में जानते है मूलांक 8 की लड़कियां कैसी होती हैं.

By : गौरव अग्निहोत्री  | Updated at : 20 Nov 2025 05:32 PM (IST)
Numerology: अंक शास्त्र में हर मूलांक की अपनी एक खासियत बताई है. जिस वजह से कई लोगों के स्वभाव से उसकी, क्षमता और जीवन के दिशा का पता चलता है. ऐसे में जानते है मूलांक 8 की लड़कियां कैसी होती हैं.

अंक ज्योतिष

1/5
अंक शास्त्र के मुताबिक, जो लोग किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को जन्में होते हैं, उनका मूलांक 8 माना जाता है. यह लोग शनि देव के अधीन होते हैं. वहीं शनि देव को अनुशासन, कठोर, मेहनत और न्याय का देवता देवता माना जाता है. जिस वजह से मूलांक 8 कि लड़कियां जीवन में आ रही किसी भी परेशानी का डट कर सामना करती हैं और सफलता प्राप्त करती हैं.
2/5
इस मूलांक की लड़कियों का स्वभाव व्यवस्थित, व्यावहारिक और मार्गदर्शन वाला होता है. ये किसी भी व्यक्ति को सही दिशा में ले जाने और दूसरों से अपना काम निकालने में माहिर होती हैं. वहीं ये लड़कियां काफी प्यार बाटने वाली भी होती हैं. मगर इन्हें अपनी भावनाएं व्यक्त करने में झिझक होती है.
3/5
अंक शास्त्र के अनुसार मूलांक 8 की लड़कियों किसी भी तरह का झूठ या चापलूसी पसंद नहीं होती और ना ही ये ऐसे लोगों से संपर्क रखती हैं. इनका स्वभाव काफी सीधा-सादा होता है. जो चीज इनको अच्छी और मन में होती है वे वहीं करती है.
4/5
अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 8 की लड़कियां बेहद परिश्रमी, मजबूत इरादों वाली और कर्मठ स्वभाव की होती हैं. चुनौतियों के बीच भी ये धैर्य नहीं खोतीं और अपने लक्ष्य को हासिल करने तक लगातार प्रयास करती रहती हैं.
5/5
मूलांक 8 वाली लड़कियां अपने फैसले पूरी समझदारी और तार्किक सोच के आधार पर लेती हैं. यही वजह है कि वे शिक्षा, करियर और मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन करती हैं और सफलता की सीढ़ियाँ तेजी से चढ़ती हैं.
Published at : 20 Nov 2025 05:32 PM (IST)
