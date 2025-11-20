अंक शास्त्र के मुताबिक, जो लोग किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को जन्में होते हैं, उनका मूलांक 8 माना जाता है. यह लोग शनि देव के अधीन होते हैं. वहीं शनि देव को अनुशासन, कठोर, मेहनत और न्याय का देवता देवता माना जाता है. जिस वजह से मूलांक 8 कि लड़कियां जीवन में आ रही किसी भी परेशानी का डट कर सामना करती हैं और सफलता प्राप्त करती हैं.