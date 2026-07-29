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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाब'पंजाब चुनाव में BJP भुगतेगी खामियाजा', पेपर लीक पर बोले भगवंत मान

'पंजाब चुनाव में BJP भुगतेगी खामियाजा', पेपर लीक पर बोले भगवंत मान

Punjab Paper Leak: पंजाब में विपक्ष मेडिकल का पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है. भगवंत मान ने इसे 'झूठे आरोप' बताते हुए BJP को चेतावनी दी कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 29 Jul 2026 06:47 AM (IST)
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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार (28 जुलाई) को दावा किया कि उनकी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल में पंजाब में कोई प्रश्नपत्र लीक नहीं हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) अपने राजनीतिक लाभ के लिए पंजाबियों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात के बाद संसद परिसर में भगवंत मान ने कहा कि बीजेपी पंजाबियों को बदनाम करने के लिए प्रश्नपत्र लीक के बारे में ‘झूठे आरोप’ लगा रही है. इसी के साथ उन्होंने चेतावनी दी कि बीजेपी को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.

यह भी पढ़ें: 'केजरीवाल चुप्पी तोड़ो इस्तीफा लो', पंजाब पेपर लीक पर NDA का प्रदर्शन

'पंजाबियों को बदनाम करना बंद करे BJP'

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, संसद भवन के दौरे के दौरान भगवंत मान ने विपक्ष के कुछ सांसदों से भी मुलाकात की, जिनमें समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी को राजनीतिक लाभ के लिए ‘पंजाबियों को बदनाम करना बंद करना चाहिए’ और इसके बजाय उनके साथ राजनीतिक लड़ाई लड़नी चाहिए.

मेडिकल एग्जाम का पेपर लीक होने का दावा

बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने पंजाब में मेडिकल परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने का आरोप लगाते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है. पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं. भगवंत मान ने बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल पर आरोप लगाया कि वे प्रश्नपत्र लीक के झूठे आरोपों के जरिये पंजाब और वहां के मेहनती युवाओं की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार ने बिना किसी सिफारिश और प्रश्नपत्र लीक के पूरी तरह से योग्यता के आधार पर 69,000 सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं. उन्होंने कहा, ‘‘लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि लोग एक-दूसरे से मिलते-जुलते रहें और बातचीत करते रहें. राजनीति में विचारधाराओं का अलग-अलग होना स्वाभाविक है और यह हमेशा रहेगा.’’

यह भी पढ़ें: CM भगवंत मान बोले, 'पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ'

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 29 Jul 2026 06:47 AM (IST)
Tags :
Paper Leak BJP Punjab News BHAGWANT MANN Punjab Assembly Elections 2027 
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