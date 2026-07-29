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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वयूक्रेन में फंसे 13 भारतीय, ब्लैक सी में हमलों के बीच सरकार से कहा- 'यहां से निकालो...'

यूक्रेन में फंसे 13 भारतीय, ब्लैक सी में हमलों के बीच सरकार से कहा- 'यहां से निकालो...'

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन के चोर्नोमोर्स्क बंदरगाह पर फंसे मालवाहक जहाज MV AMIR1 पर सवार 13 भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 29 Jul 2026 06:51 AM (IST)
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रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन के चोर्नोमोर्स्क (Chornomorsk) बंदरगाह पर एक मालवाहक जहाज में सवार 13 भारतीय नाविकों की जान खतरे में है. भारतीय फॉरवर्ड सीमेन्स यूनियन (FSUI) ने दावा किया है कि ड्रोन और मिसाइल हमलों के बीच जहाज संघर्ष क्षेत्र में फंसा हुआ है. यूनियन ने केंद्र सरकार, जहाज के मालिकों और संबंधित अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप कर भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकालने की अपील की है.

15 सदस्यीय चालक दल में 13 भारतीय शामिल

फॉरवर्ड सीमेन्स यूनियन ऑफ इंडिया (FSUI) के मुताबिक, एमवी AMIR1 (MV AMIR1) नामक मालवाहक जहाज यूक्रेन के चोर्नोमोर्स्क बंदरगाह पर फंसा हुआ है. जहाज पर कुल 15 चालक दल के सदस्य मौजूद हैं, जिनमें 13 भारतीय नाविक शामिल हैं. यूनियन का कहना है कि हर गुजरते दिन के साथ उनकी जान का खतरा बढ़ता जा रहा है क्योंकि जहाज अभी भी युद्ध क्षेत्र में फंसा हुआ है.

यूनियन ने जारी किया वीडियो, बंदरगाह के पास दिखा धुआं

एफएसयूआई ने जहाज से रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो भी साझा किया है. वीडियो में बंदरगाह के पास घना धुआं उठता दिखाई दे रहा है. यूनियन ने कहा कि हालात बेहद गंभीर हैं और चालक दल को जल्द से जल्द सुरक्षित निकाला जाना चाहिए.

'हर पल सीधे हमले का डर'

यूनियन ने कहा कि एमवी AMIR1 पर सवार चालक दल बेहद खतरनाक परिस्थितियों में रह रहा है. संगठन के मुताबिक, जहाज के आसपास लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले हो रहे हैं, जिससे किसी भी समय सीधे हमले की आशंका बनी हुई है. एफएसयूआई ने कहा कि चालक दल लगातार डर के साए में जी रहा है और उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर हर पल चिंता बनी हुई है. 

व्यापारी जहाजों पर लगातार हो रहे हैं हमले

यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब यूक्रेन के दक्षिणी तट के पास व्यापारी जहाज लगातार हमलों का निशाना बन रहे हैं. एक दिन पहले ही भारत सरकार ने यूक्रेन के राजदूत को तलब किया था. इसकी वजह एमवी OMORFI (MV OMORFI) पर हुआ हमला था. यह जहाज ओडेसा के पास निशाना बना था. उस समय जहाज पर चार भारतीय चालक दल के सदस्य मौजूद थे, जिनमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी.

भारत ने हमले की कड़ी निंदा की थी

विदेश मंत्रालय ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा था कि वाणिज्यिक जहाजों पर हमला समुद्री सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता और वैश्विक व्यापार के लिए गंभीर खतरा है. मंत्रालय ने यूक्रेन से यह भी सुनिश्चित करने को कहा था कि सैन्य अभियानों के दौरान नागरिक व्यापारी जहाजों को निशाना न बनाया जाए.

पहले भी दो जहाजों पर हो चुके हैं हमले

इससे पहले पिछले सप्ताह एमवी AGN RAGNAR (MV AGN RAGNAR) पर भी ओडेसा के पास हमला हुआ था. जहाज पर चार भारतीय मौजूद थे. इनमें दो को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि दो अन्य अब भी लापता हैं और उनकी तलाश जारी है. इसी महीने की शुरुआत में एमवी Golden Leo (MV Golden Leo) पर भी ओडेसा के पास हमला हुआ था. इस हमले में कुल 10 चालक दल के सदस्यों की मौत हुई थी, जिनमें चार भारतीय नागरिक शामिल थे. इस घटना के बाद भारत सरकार ने रूस के कार्यवाहक राजदूत (चार्ज डी'अफेयर्स) को तलब कर संघर्ष क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई थी.

यह भी पढ़ेंः एंटी पेपर लीक बिल पर बहस, बांसुरी स्वराज ने UPA सरकारों की लीक गिनाई

ब्लैक सी में बढ़ता जा रहा है खतरा

ताजा घटनाओं ने एक बार फिर ब्लैक सी क्षेत्र में काम कर रहे व्यापारी जहाजों के चालक दल की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण कई वाणिज्यिक जहाज लगातार हमलों की चपेट में आ रहे हैं. ओडेसा और चोर्नोमोर्स्क जैसे बंदरगाह माल ढुलाई के प्रमुख केंद्र हैं, लेकिन लगातार हो रहे ड्रोन और मिसाइल हमलों के कारण यहां काम करने वाले नागरिक चालक दल को कई-कई दिनों तक जहाजों पर खतरे के बीच रहना पड़ रहा है.

भारत ने पहले ही जारी की थी एडवाइजरी

बढ़ते खतरे को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय नागरिकों को सलाह दी थी कि ब्लैक सी क्षेत्र में संचालन करने वाले या वहां से गुजरने वाले व्यापारी जहाजों पर काम स्वीकार करने से पहले सुरक्षा स्थिति का अच्छी तरह आकलन करें. मंत्रालय ने चेतावनी दी थी कि नागरिक जहाज होने के बावजूद इस क्षेत्र में चलने वाले व्यापारी पोत हमलों के खतरे से सुरक्षित नहीं हैं.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 29 Jul 2026 06:51 AM (IST)
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