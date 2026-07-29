Makar Rashifal 29 July 2026: मकर राशि वालों को प्रीति योग से मिलेगी मनपसंद नौकरी, बिजनेस में बढ़ेगी बिक्री
Makar Rashifal 29 July 2026: गुरु पूर्णिमा पर मकर राशि वालों को प्रीति योग से मिलेगी मनपसंद नौकरी, बिजनेस में बढ़ेगी बिक्री! पढ़ें पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व सटीक दैनिक राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal: 29 जुलाई 2026, बुधवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है. पंचांग के अनुसार आज रात्रि 08:06 बजे तक पूर्णिमा तिथि रहेगी, जिसके बाद श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी. दोपहर 03:37 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद श्रवण नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और प्रीति योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है. चंद्रमा आज आपकी अपनी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न भाव - मन, व्यक्तित्व व बुद्धि स्थान) में गोचर कर रहे हैं.
लग्न में चंद्रमा के संचार से आज आपके बौद्धिक निर्णय थोड़े भावुकता से प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए दिमाग और दिल में संतुलन बनाकर चलें. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया सबसे उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के व्यापारियों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है. बाजार में आपकी बिक्री (Sales) उम्मीद से कहीं अधिक होगी और अन्य कारोबार भी सामान्य गति से लाभप्रद बने रहेंगे. प्रभावशाली व्यावसायिक लोगों (Influential Businessmen) के साथ नए संपर्क स्थापित होंगे. इस समय अपने व्यापार से जुड़ी गतिविधियों का अधिक प्रचार-प्रसार (Marketing) करना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा.
करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बड़ी राहत लेकर आया है. वर्कस्पेस पर पिछले काफी दिनों से चली आ रही कोई गंभीर समस्या या रुकावट अब समाप्त होगी. प्रीति योग के शुभ प्रभाव से नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को मनपसंद जॉब मिलने की खुशखबरी मिलेगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. दफ्तर में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.
लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)
दांपत्य और पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. हर कदम पर आपको अपने लाइफ पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा. जीवन में हो रहे नए बदलावों के बारे में आपको सलाह दी जाती है कि जिद या हठ छोड़कर सकारात्मक रूप से परिवर्तनों को स्वीकार करें; इससे रिश्तों में मिठास बनी रहेगी.
शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के साथ बॉन्डिंग और तालमेल बेहतर बनाने में सफल रहेंगे. गुरु पूर्णिमा के इस शुभ दिन पर शिक्षकों का मार्गदर्शन आपके अध्ययन और भविष्य के लक्ष्यों को आसान बनाएगा.
स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)
आपकी ही राशि में चंद्रमा होने से शारीरिक ऊर्जा और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. हालांकि, अत्यधिक भावुक होने से बचें ताकि मानसिक तनाव न हो. योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल रखें.
- शुभ रंग: ग्रीन (हरा)
- शुभ अंक: 3
- अशुभ अंक: 5
- आज का उपाय: गुरु पूर्णिमा व बुधवार के पावन अवसर पर भगवान श्री गणेश को दूर्वा चढ़ाएं, मोदक का भोग लगाएं और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लें. साथ ही हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली का तेल अर्पित करें.
FAQs
Q1. 29 जुलाई 2026 (गुरु पूर्णिमा) को मकर राशि के युवाओं को जॉब में क्या खुशखबरी मिलेगी?
Ans. प्रीति योग के शुभ प्रभाव से बेरोजगार युवाओं को मनपसंद नौकरी मिलने की पूरी संभावना है.
Q2. आज मकर राशि के व्यापारियों को व्यापार बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए?
Ans. अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें और प्रभावशाली लोगों के साथ संपर्क मजबूत करें.
Q3. आज मकर राशि वालों को दांपत्य जीवन में क्या सलाह दी जाती है?
Ans. जिद या हठ छोड़कर जीवन में आ रहे सकारात्मक बदलावों को स्वीकार करें; जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा.
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