यूपी में बारिश का दौर जारी, आज 54 जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है. बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से जगह-जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई. मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 54 जिलों में तेज हवाओं के साथ, मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश होने का अनुमान जताया है. वहीं मेरठ, रामपुर समेत 15 जिलों में भारी की चेतावनी दी है.

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में आज 29 जुलाई को पश्चिमी संभाग के ज़्यादातर इलाकों में अनेक स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होगी. इस दौरान कहीं-कहीं मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और बहुत भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है. जबकि पूर्वांचल के हिस्सों में आज कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया गया है. हालांकि कोई चेतावनी नहीं है.

यूपी में जारी रहेगा बारिश का सिलसिला

31 जुलाई तक प्रदेश में रह-रहकर बारिश का दौर जारी रहेगा. 1 अगस्त से एक बार फिर से मौसम सक्रिय होने जा रहा है. जिसका असर प्रदेश के दोनों संभागों में दिखाई देगा. 2 और 3 अगस्त को प्रदेश के ज़्यादातर जगहों पर फिर भारी बारिश का दौर शुरू हो जाएगा.

दिल्ली से नोएडा-गाजियाबाद में आज सुबह से बादल छाए हैं. दोपहर के आसपास यहां के कई इलाकों में आज बारिश हो सकती हैं. नोएडा में आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहेगा. वहीं आगरा, मेरठ में भी बादलों की आवाजाही बनी हुई हैं, राजधानी लखनऊ में सुबह के समय आंशिक तौर पर बादल बने हुए हैं. इस दौरान दोपहर 1-2 बजे के आसपास कहीं-कहीं बूंदाबांदी हो सकती है लेकिन कोई चेतावनी नहीं दी गई है.

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इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

यूपी में आज सहारनपुर, शामली, मेरठ, मुज़फ़्फ़रनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, बरेली पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, झांसी, महोबा, ललितपुर और सोनभद्र में आज लगभग सभी जगहों पर गरज चमक के वज्रपात और भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है.

वहीं नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, बदायूं, कासगंज, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, हाथरस, एटा, फ़िरोज़ाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया और जालौन में आज अनेक स्थानों पर बिजली की चमक को साथ बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है.

वाराणसी, प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, कानपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, मीरजापुर और चंदौली में आज कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है. जबकि बहराइच, श्रावस्ती, सीतापुर, हरदोई, फ़तेहपुर, कौशांबी, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाज़ीपुर और देवरिया में भी एक या दो जगहों पर हल्की बूंदाबांदी के आसार है.

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