#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में बारिश का दौर जारी, आज 54 जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात का अलर्ट

यूपी में बारिश का दौर जारी, आज 54 जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात का अलर्ट

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में आज 29 जुलाई को भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 54 जिलों में बारिश का अलर्ट दिया है. 15 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 29 Jul 2026 07:32 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है. बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से जगह-जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई. मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 54 जिलों में तेज हवाओं के साथ, मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश होने का अनुमान जताया है. वहीं मेरठ, रामपुर समेत 15 जिलों में भारी की चेतावनी दी है. 

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में आज 29 जुलाई को पश्चिमी संभाग के ज़्यादातर इलाकों में अनेक स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होगी. इस दौरान कहीं-कहीं मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और बहुत भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है. जबकि पूर्वांचल के हिस्सों में आज कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया गया है. हालांकि कोई चेतावनी नहीं है.  

यूपी में जारी रहेगा बारिश का सिलसिला

31 जुलाई तक प्रदेश में रह-रहकर बारिश का दौर जारी रहेगा. 1 अगस्त से एक बार फिर से मौसम सक्रिय होने जा रहा है. जिसका असर प्रदेश के दोनों संभागों में दिखाई देगा. 2 और 3 अगस्त को प्रदेश के ज़्यादातर जगहों पर फिर भारी बारिश का दौर शुरू हो जाएगा. 

दिल्ली से नोएडा-गाजियाबाद में आज सुबह से बादल छाए हैं. दोपहर के आसपास यहां के कई इलाकों में आज बारिश हो सकती हैं. नोएडा में आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहेगा. वहीं आगरा, मेरठ में भी बादलों की आवाजाही बनी हुई हैं, राजधानी लखनऊ में सुबह के समय आंशिक तौर पर बादल बने हुए हैं. इस दौरान दोपहर 1-2 बजे के आसपास कहीं-कहीं बूंदाबांदी हो सकती है लेकिन कोई चेतावनी नहीं दी गई है.  

यूपी में राशन लेने वालों को झटका! अगस्त में नहीं आएगा कोटा?

इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

यूपी में आज सहारनपुर, शामली, मेरठ, मुज़फ़्फ़रनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, बरेली पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, झांसी, महोबा, ललितपुर और सोनभद्र में आज लगभग सभी जगहों पर गरज चमक के वज्रपात और भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है. 

वहीं नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, बदायूं, कासगंज, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, हाथरस, एटा, फ़िरोज़ाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया और जालौन में आज अनेक स्थानों पर बिजली की चमक को साथ बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है. 

वाराणसी, प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, कानपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, मीरजापुर और चंदौली में आज कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है. जबकि बहराइच, श्रावस्ती, सीतापुर, हरदोई, फ़तेहपुर, कौशांबी, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाज़ीपुर और देवरिया में भी एक या दो जगहों पर हल्की बूंदाबांदी के आसार है. 

भदोही: BJP नेता पर हमले से सियासत गरम, सपा MLA का अल्टीमेटम

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
Read More
Published at : 29 Jul 2026 07:32 AM (IST)
Tags :
Weather Weather Today IMD UP NEWS UP Weather
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बारिश का दौर जारी, आज 54 जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात का अलर्ट
यूपी में बारिश का दौर जारी, आज 54 जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात का अलर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी: शादी के नाम पर लाखों की ठगी, 10 महिलाएं गिरफ्तार
वाराणसी: शादी के नाम पर लाखों की ठगी, 10 महिलाएं गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हटाए गए रिंकू सिंह राही, जालौन नगर पालिका उरई की जांच समिति में अब कौन शामिल?
हटाए गए रिंकू सिंह राही, जालौन नगर पालिका उरई की जांच समिति में अब कौन शामिल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भदोही: BJP नेता पर हमले से सियासत गरम, सपा MLA का अल्टीमेटम
भदोही: BJP नेता पर हमले से सियासत गरम, सपा MLA का अल्टीमेटम
Advertisement

वीडियोज

सड़क पर गर्लफ्रेंड के साथ दरिंदगी!
Ram Kapoor का दर्दनाक खुलासा: Father ने पूछा
USA IRAN : कभी युद्ध शुरू करते, कभी बंद करते! ट्रंप क्या चाहते? |ABPLIVE
Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत पर लगेगा 100 प्रतिशत टैरिफ? अमेरिका के नए बिल से क्यों बढ़ी टेंशन
भारत पर लगेगा 100 प्रतिशत टैरिफ? अमेरिका के नए बिल से क्यों बढ़ी टेंशन
पंजाब
'पंजाब चुनाव में BJP भुगतेगी खामियाजा', पेपर लीक पर बोले भगवंत मान
'पंजाब चुनाव में BJP भुगतेगी खामियाजा', पेपर लीक पर बोले भगवंत मान
विश्व
मिडिल-ईस्ट जंग में नए प्लेयर्स, यूक्रेन के अलावा हूती विद्रोहियों का भी हमला, समझें पूरी कहानी
मिडिल-ईस्ट जंग में नए प्लेयर्स, यूक्रेन के अलावा हूती विद्रोहियों का भी हमला, समझें पूरी कहानी
क्रिकेट
रोहित-विराट 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं? पाक खिलाड़ी का बयान वायरल
रोहित-विराट 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं? पाक खिलाड़ी का बयान वायरल
बॉलीवुड
लता मंगेशकर के सामने हुए शर्मिंदा, दिलीप कुमार ने लगाई थी फटकार, जानें संजय दत्त के दिलचस्प किस्से
लता मंगेशकर के सामने हुए शर्मिंदा, दिलीप कुमार ने लगाई थी फटकार, संजय दत्त के दिलचस्प किस्से
पंजाब
पंजाब चुनाव: शिअद (अ) ने उतारे 20 उम्मीदवार, पटियाला-संगरूर में इन्हें मिला टिकट
पंजाब चुनाव: शिअद (अ) ने उतारे 20 उम्मीदवार, पटियाला-संगरूर में इन्हें मिला टिकट
जनरल नॉलेज
जब सड़कों पर बहा बीयर का समंदर, कई लोगों की हुई थी मौत
जब सड़कों पर बहा बीयर का समंदर, कई लोगों की हुई थी मौत
टेक्नोलॉजी
आ गया बड़ा खतरा! बायोवेपन बनाने का तरीका बताने लगे एआई चैटबॉट
आ गया बड़ा खतरा! बायोवेपन बनाने का तरीका बताने लगे एआई चैटबॉट
ENT LIVE
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
ENT LIVE
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
ABP NEWS
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
ABP NEWS
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
ABP NEWS
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
Embed widget