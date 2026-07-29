केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 1 कार 1 अधिकारी वाली पॉलिसी लाई

One Officer One Official Car Policy: केंद्र सरकार ने सरकारी वाहनों के दुरुपयोग पर रोक लगाने और सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब किसी भी अधिकारी को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने पर दूसरी सरकारी गाड़ी नहीं मिलेगी. सरकार ने 'वन ऑफिसर, वन ऑफिशियल कार' नीति लागू करते हुए सभी मंत्रालयों और विभागों को नए नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है.

'वन ऑफिसर, वन ऑफिशियल कार' नीति लागू

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने हाल ही में एक कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) जारी कर सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को सरकारी स्टाफ कारों के उपयोग से जुड़े संशोधित दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है. यह आदेश सितंबर 2022 में जारी उन व्यापक दिशा-निर्देशों को और मजबूत करता है, जिनमें केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में सरकारी वाहनों के उपयोग के नियमों को एकीकृत किया गया था.

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अतिरिक्त प्रभार मिलने पर नहीं मिलेगी दूसरी सरकारी गाड़ी

नई व्यवस्था के तहत यदि कोई अधिकारी पहले से सरकारी स्टाफ कार का पात्र है, तो उसे किसी दूसरे मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक उपक्रम (PSU) या स्वायत्त संस्था का अतिरिक्त प्रभार मिलने पर दूसरी सरकारी गाड़ी आवंटित नहीं की जाएगी. ऐसी स्थिति में अधिकारी को पहले से आवंटित सरकारी वाहन का ही उपयोग करना होगा.

पीएसयू और स्वायत्त संस्थाओं की गाड़ियों के इस्तेमाल पर भी रोक

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि केंद्रीय सरकारी अधिकारी सार्वजनिक उपक्रमों (PSU), स्वायत्त संस्थाओं या अर्द्ध-सरकारी संगठनों के वाहनों का उपयोग नहीं कर सकेंगे. हालांकि, यदि अधिकारी आधिकारिक दौरे या सरकारी कार्य के सिलसिले में यात्रा कर रहे हैं, तो निर्धारित नियमों के तहत ऐसे वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा.

खाली सरकारी वाहनों का नहीं होगा अनधिकृत इस्तेमाल

सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया गया है कि जो सरकारी वाहन अतिरिक्त हैं या फिलहाल उपयोग में नहीं हैं, उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा जाए. ऐसे वाहनों का किसी भी तरह से अनधिकृत या गैर-सरकारी उपयोग नहीं किया जाना चाहिए.

दुरुपयोग रोकने और खर्च घटाने पर सरकार का जोर

व्यय विभाग के अनुसार संशोधित दिशा-निर्देशों का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना, सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग को रोकना और सरकारी परिवहन पर होने वाले अनावश्यक खर्च को कम करना है. सरकार का मानना है कि 'वन एंटाइटल्ड ऑफिसर, वन ऑफिशियल कार' सिद्धांत से मंत्रालयों और विभागों में सरकारी स्टाफ कारों का बेहतर प्रबंधन होगा और वित्तीय अनुशासन को भी बढ़ावा मिलेगा.

2022 के दिशा-निर्देशों को फिर दोहराया गया

यह नया निर्देश 1 सितंबर 2022 को व्यय विभाग द्वारा जारी मास्टर ऑफिस मेमोरेंडम के बाद आया है. उस समय केंद्र सरकार ने सरकारी कार्यालयों में स्टाफ कारों के उपयोग से जुड़े सभी नियमों की व्यापक समीक्षा कर उन्हें एकीकृत किया था. अब सरकार ने एक बार फिर सभी मंत्रालयों और विभागों से इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है.