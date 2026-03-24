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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोNavratri 6th Day Upay: शादी नहीं हो रही तो नवरात्रि के 6वें दिन करें हल्दी का ये उपाय, रिश्तों की लग जाएंगी लाइन!

Navratri 6th Day Upay: शादी नहीं हो रही तो नवरात्रि के 6वें दिन करें हल्दी का ये उपाय, रिश्तों की लग जाएंगी लाइन!

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि की षष्ठी तिथि पर 24 मार्च को मां कात्यायनी की पूजा में कुछ विशेष उपाय जरुर करें.मान्यता है इससे शीघ्र शादी के योग बनते हैं. विवाह में आ रही अड़चने खत्म होती है.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 24 Mar 2026 05:11 AM (IST)
Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि की षष्ठी तिथि पर 24 मार्च को मां कात्यायनी की पूजा में कुछ विशेष उपाय जरुर करें.मान्यता है इससे शीघ्र शादी के योग बनते हैं. विवाह में आ रही अड़चने खत्म होती है.

नवरात्रि में विवाह के लिए उपाय

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बार-बार शादी टूट रही है या वैवाहिक जीवन में तनाव बना रहता है तो नवरात्रि के 6वें दिन एक लाल रंग की चुनरी ले लें. उसमें हल्दी की दो गांठ और चांदी का एक सिक्का रखें. इसको देवी को समर्पित कर दें. इसके बाद दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का पाठ करें. पाठ के बाद हल्दी की गांठ और चांदी के सिक्के को उसी चुनरी में लपेटकर अपने शयनकक्ष में रख लें. 
बार-बार शादी टूट रही है या वैवाहिक जीवन में तनाव बना रहता है तो नवरात्रि के 6वें दिन एक लाल रंग की चुनरी ले लें. उसमें हल्दी की दो गांठ और चांदी का एक सिक्का रखें. इसको देवी को समर्पित कर दें. इसके बाद दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का पाठ करें. पाठ के बाद हल्दी की गांठ और चांदी के सिक्के को उसी चुनरी में लपेटकर अपने शयनकक्ष में रख लें. 
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शीघ्र विवाह के लिए नवरात्रि में लाल वस्त्र पहनें और अपनी उम्र के अनुसार माता का लौंग चढ़ाएं. फिर ‘ॐ दुं दुर्गायै नमः मंत्र का जाप 108 बार करें. प्रार्थना कहें. मान्यता है कि इस उपाय को करने से विवाह में आ रही परेशनियां दूर होती है.
शीघ्र विवाह के लिए नवरात्रि में लाल वस्त्र पहनें और अपनी उम्र के अनुसार माता का लौंग चढ़ाएं. फिर ‘ॐ दुं दुर्गायै नमः मंत्र का जाप 108 बार करें. प्रार्थना कहें. मान्यता है कि इस उपाय को करने से विवाह में आ रही परेशनियां दूर होती है.
Published at : 24 Mar 2026 05:11 AM (IST)
Tags :
Maa Katyayni Navratri 2026 Chaitra Navratri 2026

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