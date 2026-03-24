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Navratri 6th Day Upay: शादी नहीं हो रही तो नवरात्रि के 6वें दिन करें हल्दी का ये उपाय, रिश्तों की लग जाएंगी लाइन!
Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि की षष्ठी तिथि पर 24 मार्च को मां कात्यायनी की पूजा में कुछ विशेष उपाय जरुर करें.मान्यता है इससे शीघ्र शादी के योग बनते हैं. विवाह में आ रही अड़चने खत्म होती है.
नवरात्रि में विवाह के लिए उपाय
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Published at : 24 Mar 2026 05:11 AM (IST)
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शादी नहीं हो रही तो नवरात्रि के 6वें दिन करें हल्दी का ये उपाय, रिश्तों की लग जाएंगी लाइन!
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