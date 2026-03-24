बार-बार शादी टूट रही है या वैवाहिक जीवन में तनाव बना रहता है तो नवरात्रि के 6वें दिन एक लाल रंग की चुनरी ले लें. उसमें हल्दी की दो गांठ और चांदी का एक सिक्का रखें. इसको देवी को समर्पित कर दें. इसके बाद दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का पाठ करें. पाठ के बाद हल्दी की गांठ और चांदी के सिक्के को उसी चुनरी में लपेटकर अपने शयनकक्ष में रख लें.