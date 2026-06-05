Aaj ka Kark Rashifal 5 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, ब्रह्म योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा मकर राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आधुनिक मार्केटिंग रणनीतियों को अपनाने और बाजार में सामंजस्य स्थापित करने का है. बिजनेसमैन के लिए आज का दिन 'कम्युनिटी बिल्ड' (सामुदायिक विकास) और 'यूज़र जनरेटेड कंटेंट' पर काम करने का सबसे बेस्ट दिन है; कस्टमर्स के साथ सोशल प्रूफ बिल्ड करिए, क्योंकि लोग विज्ञापनों से ज्यादा दूसरे आम लोगों की बातों पर ज़्यादा भरोसा मानते हैं.

आज आपकी कुंडली में ब्रह्म और सर्वार्थसिद्धि योग बनने से बाजार की मुख्य पार्टियों के साथ आपका सामंजस्य बहुत शानदार रहेगा, जिससे बिजनेस में जबरदस्त उन्नति प्राप्त करेंगे; व्यापार में सारा माल समय पर तैयार होने से पैकेजिंग और डिलीवरी टाइम पर होगी, जिससे मार्केट में आपका नाम बहुत मजबूत होगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए शुक्रवार का दिन करियर में साख मजबूत करने और अधिकारियों का पूरा सपोर्ट पाने का रहेगा. वर्कप्लेस पर आज सीनियर्स और बॉस की बातों को बिल्कुल न काटें, उनकी गाइडलाइंस का सम्मान करें, तो पूरा दिन आपके फेवर में रहेगा. नौकरी में आज आप एक साधारण और संतोषजनक दिन बिता पाएंगे. कार्यस्थल पर आपके द्वारा पूर्व में किए गए किसी बेहतर और पारदर्शी कार्य के लिए आज आपको परिवार और समाज से विशेष सम्मान व बड़ी सराहना आसानी से मिल सकती है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन अनुशासन सिद्ध करने और बड़ी सफलता पाने का रहेगा. श्रवण नक्षत्र होने से स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को आज अपनी कार्यशैली के साथ-साथ अपना कड़ा अनुशासन सिद्ध करने के कई बेहतरीन अवसर मिलेंगे, जिन्हें भुनाने में वे पूरी तरह सफल रहेंगे. जो प्रतियोगी छात्र अपने मुख्य परिणामों का इंतजार कर रहे थे, आज वे बहुत अच्छे अंकों के साथ पास हो सकते हैं.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों की बहार और कोई बहुत बड़ा संबल लेकर आया है. सातवें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपके माता-पिता या ससुराल वाले आपके लिए विशेष आशीर्वचन कहेंगे, जिससे घर का माहौल बेहद खुशनुमा रहेगा. इसके साथ ही, आज भाग्य का पूरा साथ मिलने से आपकी बहुत पहले खोई हुई कोई एक 'अमूल्य वस्तु' अचानक पुनः प्राप्त हो सकती है, जिससे आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम, स्फूर्तिदायक और मजबूत बना रहेगा. खोई हुई अमूल्य वस्तु मिलने और समाज से सम्मान मिलने से मानसिक रूप से आप खुद को बेहद संतुष्ट और खुशमिजाज महसूस करेंगे. शारीरिक रूप से ऊर्जा का स्तर बहुत हाई रहेगा.

भाग्यशाली रंग: ग्रीन

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 2

आज का विशेष उपाय: आज सातवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और खोई वस्तु की प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें. आज शुक्रवार के दिन संध्या समय मां लक्ष्मी के सम्मुख देशी घी का नौ बत्तियों वाला दीपक जलाएं और उन्हें मखाने या सफेद बर्फी का भोग लगाएं.

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