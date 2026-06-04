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हिंदी न्यूज़शिक्षाGermany Visa: जर्मनी में पढ़ाई के लिए कैसे मिलता है वीजा, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कौन-कौन से सवाल?

Germany Visa: जर्मनी में पढ़ाई के लिए कैसे मिलता है वीजा, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कौन-कौन से सवाल?

जर्मनी में पढ़ाई के लिए वीजा पाने के लिए सबसे पहले किसी जर्मन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है. इसके बाद जर्मनी का वीजा पाने के लिए आपको वहां जाने की वजह बतानी होती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 04 Jun 2026 06:53 PM (IST)
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Germany Visa: हर साल देश के लाखों स्टूडेंट अच्छे फ्यूचर को लेकर विदेश में पढ़ाई का ऑप्शन चुनते हैं. चाहे मेडिकल की पढ़ाई हो या इंजीनियरिंग की स्टूडेंट आजकल विदेशी यूनिवर्सिटी का रुख कर रहे हैं. इन्हीं देशों में जर्मनी भी भारतीय स्टूडेंट्स की पसंदीदा जगह बना हुआ है. लेकिन कई बार स्टूडेंट्स को यह नहीं पता होता है कि विदेश में पढ़ाई के लिए वीजा कैसे मिलता है और इंटरव्यू में कैसे-कैसे सवाल पूछे जाते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि जर्मनी में पढ़ाई के लिए वीजा कैसे मिलता है और इंटरव्यू में कौन-कौन से सवाल पूछे जाते हैं. 

कैसे मिलता है जर्मनी में स्टूडेंट वीजा? 

जर्मनी में पढ़ाई के लिए वीजा पाने के लिए काउंसल सर्विस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. वहीं वीजा के लिए सबसे पहले किसी जर्मन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है. इसके बाद जर्मनी का वीजा पाने के लिए आपको वहां जाने की वजह बतानी होती है. वहीं इसमें कई प्रकार के वीजा शामिल होते हैं. अगर स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए जर्मनी जाना है तो जर्मन स्टूडेंट विजा के लिए आवेदन करना होता है. यह वीजा जर्मनी में लंबे समय तक यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए अनिवार्य माना जाता है. इसमें स्टूडेंट को जर्मनी में फोरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस के नजदीकी रेजीडेंसी का 2 सप्ताह का रेजिडेंसी परमिट भी लेना होता है. 

जर्मन वीजा के लिए क्या-क्या जरूरी?

जर्मन वीजा प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट्स के पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए. वीजा के लिए भरा और साइन किया हुआ आवेदन पत्र और घोषणा पत्र होना चाहिए. स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, प्रीवियस एजुकेशन का सर्टिफिकेट, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का प्रूफ, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, वीजा एप्लीकेशन पेमेंट का प्रूफ, ट्रैवल-हेल्थ इंश्योरेंस और एकेडमिक सर्टिफिकेट की जरूरत होती है. 

जर्मनी स्टूडेंट वीजा इंटरव्यू की कैसे करें तैयारी? 

जर्मनी के स्टूडेंट वीजा के लिए आवेदन करना विदेश में पढ़ाई करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है. इसमें शामिल जरूरी स्टेप्स में से एक जर्मन स्टूडेंट वीजा इंटरव्यू है. आप चाहे भारत में हो या विदेश में वीजा आवेदन प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए इसकी तैयारी करना अनिवार्य है. ऐसे में कई एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी शुरू करने से पहले आपके पास वीजा संबंधी सभी जानकारी और जरूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए.

जर्मनी के स्टूडेंट वीजा की जरूरत इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस प्रकार के कोर्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं और फिर तैयारी भी उसी के अनुसार करनी होती है. वहीं जर्मनी में स्टूडेंट वीजा इंटरव्यू जर्मन काउंसलेट की ओर से आयोजित किया जाता है. इंटरव्यू 10 से 15 मिनट तक चलता है, इस दौरान वीजा अधिकारी स्टूडेंट से एजुकेशनल क्वालीफिकेशन, फाइनेंसियल कंडीशन और जर्मनी में पढ़ाई करने के डिसीजन के बारे में सवाल पूछते हैं. 

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इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कौन-कौन से सवाल? (इन्हें आखिरी न मानें)

  • ज्यादातर स्टूडेंट वीजा इंटरव्यू में सबसे पहले सवाल यही होता है कि आपने हायर एजुकेशन के लिए जर्मनी को क्यों चुना. 
  • इसके बाद पूछा जाता है कि जर्मनी से पढ़ाई पूरी करने के बाद आप क्या करेंगे. 
  • वहीं जर्मनी में आप अपना गुजारा कैसे करेंगे. 
  • आपने अपनी पढ़ाई के लिए इसी शहर को क्यों चुना है. 
  • आपने पढ़ाई के लिए इस कोर्स को क्यों चुना और यह आपकी पिछली एजुकेशन से कैसे कनेक्ट है. 
  • आपने यूनिवर्सिटी को कैसे चुना और इसके बारे में आपको कैसे पता चला. 
  • क्या यह कोर्स आपके देश की यूनिवर्सिटी में उपलब्ध है या नहीं. 
  • आपने दूसरी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन के लिए अप्लाई किया है या नहीं. 
  • जर्मनी में पढ़ाई के लिए किसने प्रोत्साहित किया था.
  • आपने अपनी पढ़ाई के लिए कनाडा या अमेरिका की बजाय जर्मनी को क्यों चुना. 
  • आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ जानकारी शेयर कर सकते हैं.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 04 Jun 2026 06:53 PM (IST)
Tags :
Students Visa Germany Consular Service Portal Germany Visa Study In Germany
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