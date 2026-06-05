Aaj ka Mithun Rashifal 5 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, ब्रह्म योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग व हंस योग व मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि है तो भद्र योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा मकर राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अपनी कमियों को बारीकी से पकड़ने और व्यावसायिक व्यवस्थाओं को सुधारने का है. ऑनलाइन बिज़नेस से जुड़े जातकों की वेबसाइट पर आज 'कन्वर्ज़न रेट ड्रॉप' जा सकता है; यानी विजिटर्स तो आ रहे हैं लेकिन खरीद नहीं रहे, इसलिए तुरंत अपने चेकआउट प्रोसेस और यूज़र एक्सपीरियंस का रिव्यू करिए.

बाजार में चल रही कुछ आर्थिक परेशानियों के चलते आज आप बहुत ज्यादा तार्किक रूप से सोचने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, जिससे आपका काम सामान्य गति से भी आगे नहीं बढ़ पाएगा और व्यावसायिक कार्यों में कुछ रुकावटें और विलंब आना आज स्वाभाविक है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए शुक्रवार का दिन अत्यधिक व्यस्तता और विवादों से बचने का संकेत दे रहा है. आज ऑफिस में आप 'मीटिंग ओवरलोड' से काफी परेशान हो सकते हैं; स्थिति यह होगी कि पूरा दिन मीटिंग्स में ही बीत जाएगा और आपके मुख्य पेंडिंग काम के लिए 'डीप वर्क' (एकाग्रता से काम करने) का टाइम ही नहीं मिल पाएगा, जिससे काम की क्वालिटी सफर कर सकती है; इसलिए केवल जरूरी मीटिंग्स ही अटेंड करिए, बाकी डिक्लाइन कर दीजिए.

नौकरी या वर्कस्पेस में आज किसी भी प्रकार के व्यर्थ के विवाद में फंसने की पूरी संभावना है, सतर्क रहें. जो लोग नौकरी बदलने की मंशा बना रहे हैं, वे जल्दबाजी में वर्तमान जॉब से इस्तीफा न दें; पहले नई जगह से पक्का 'जॉब कन्फर्मेशन' हासिल करें, उसके बाद ही आगे कदम बढ़ाएं.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन मानसिक मजबूती बनाए रखने का है. आठवां चंद्रमा पढ़ाई में व्यवधान दे सकता है. कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को आज कोई बड़ा झटका लग सकता है; परीक्षा के बाद अचानक पेपर लीक होने के चलते पूरी एग्जाम कैंसिल (निरस्त) होने की दुखद खबर आ सकती है, जिससे आपकी सब किए-कराए परिश्रम पर पानी फिर जाएगा; घबराएं नहीं, खुद को संभालें और दोबारा दुगनी मेहनत करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन थोड़ा सतर्क रहने का संकेत दे रहा है. आठवें चंद्रमा के कारण आज अचानक घर में आपकी लव-लाइफ का कोई पुराना मैटर उजागर (ओपन) हो सकता है, जिससे माता-पिता और बड़ों के सामने असहज स्थिति बन सकती है, इसलिए पूरी तरह अलर्ट और मर्यादित रहें. आज आपका झुकाव भौतिक सुखों के बजाय भगवान की भक्ति और आध्यात्मिक शांति की तरफ बहुत ज्यादा हो सकता है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. परीक्षा कैंसिल होने के मानसिक आघात, काम के अत्यधिक बोझ और भविष्य की चिंताओं के कारण भारी मानसिक तनाव व सिरदर्द की समस्या उभर सकती है. खुद को शांत रखने के लिए शिव आराधना करें और ध्यान का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: आज आठवें चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने और मानसिक शांति के लिए भगवान शिव का जलाभिषेक करें. आज के दिन सुबह या शाम को शिवलिंग पर कच्चा दूध और पानी अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का शांतिपूर्वक जाप करें.

यह भी पढ़े- Mahabharat: अर्जुन ने कैसे जीती द्रोणाचार्य की परीक्षा? चिड़िया की आंख वाली प्रेरणादायक कथा

यह भी पढ़े- Numerology: जन्मतिथि बताएगी आपके दुश्मन अंक! जानें किस मूलांक से नहीं बैठता आपका तालमेल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.