हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरबासमती की खेती से चमकेगी किसानों की किस्मत, इन सीक्रेट तरीकों से बढ़ेगा उत्पादन

बासमती की खेती से चमकेगी किसानों की किस्मत, इन सीक्रेट तरीकों से बढ़ेगा उत्पादन

Basmati Rice Cultivation: बासमती चावल की भारी डिमांड के बीच इसकी खेती किसानों के लिए बेहद मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है. कुछ आसान तरीकों को अपनाकर फसल की क्वालिटी और पैदावार बढ़ा सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 04 Jun 2026 08:29 AM (IST)
Preferred Sources

Basmati Rice Cultivation: भारत सहित पूरी दुनिया में बासमती चावल की डिमांड हमेशा सातवें आसमान पर रहती है. अपनी लाजवाब खुशबू और लंबे दानों के कारण बासमती को धान की फसलों का राजा कहा जाता है. यही वजह है कि हमारे किसान भाई इसकी खेती की तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इसकी सही पैदावार सीधे बंपर मुनाफे की गारंटी देती है. लेकिन कई बार पूरी मेहनत करने के बाद भी किसानों को वो क्वालिटी और क्वांटिटी नहीं मिल पाती. 

जिसकी वे उम्मीद करते हैं. असल में बासमती की खेती सामान्य धान से थोड़ी अलग और स्मार्ट केयर मांगती है. अगर आप भी इस सीजन में अपनी बासमती की फसल से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन और टॉप क्लास क्वालिटी हासिल करना चाहते हैं. तो आपको कुछ बेहद जरूरी और सीक्रेट टिप्स को फॉलो करना होगा जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं.

ऐसे करें नर्सरी की तैयारी 

बासमती धान का सुपरहिट प्रोडक्शन पूरी तरह से इस बात पर टिका होता है कि आपकी नर्सरीकितनी हेल्दी तैयार हुई है. बुवाई के लिए हमेशा भरोसेमंद सोर्स से प्रमाणित और एकदम शुद्ध बीजों का ही सिलेक्शन करें. जब नर्सरी में पौधे करीब 20 से 25 दिन के ह ट्रांसप्लांट करने का बिल्कुल सही समय होता है. 

सही रोपाई से रखें बंपर पैदावार की नींव

रोपाई करते समय पौधों के बीच की दूरी का विशेष ध्यान रखें; न तो उन्हें बहुत पास-पास लगाएं और न ही बहुत दूर. सही गैप होने से हर एक पौधे को हवा, धूप और मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स बराबर मात्रा में मिलते हैं. इसके अलावा रोपाई के शुरुआती दो हफ्तों तक खेत में हल्का पानी बनाकर रखना बेहद जरूरी है जिससे पौधों की जड़ें मिट्टी को अच्छी तरह पकड़ सकें और कल्ले निकलने की शुरुआत शानदार हो.

यह भी पढ़ें: डायबिटिक मरीजों के लिए वरदान है यह हर्बल शुगर का पौधा, घर में लगाना भी है बेहद आसान

संतुलित पोषण जरूरी

धान की फसल को सिर्फ खाद देना काफी नहीं है, बल्कि बासमती के मामले में बैलेंस्ड न्यूट्रिशन और सही समय पर सिंचाई ही असली गेम चेंजर साबित होती है. खेत तैयार करते समय नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के साथ-साथ जिंक सल्फेट का इस्तेमाल जरूर करें. क्योंकि जिंक की कमी से बासमती की ग्रोथ अचानक रुक जाती है. 

पानी देने का खास ध्यान रखें

पानी के मैनेजमेंट की बात करें तो फसल में फूल आने और दाना भरते समय खेत में नमी की जरा भी कमी नहीं होनी चाहिए, वरना दाने पतले और कमजोर रह जाएंगे. इसके साथ ही, कीड़ों और बीमारियों से बचाव के लिए जैविक और रासायनिक दवाओं का सही तालमेल बिठाएं. जब फसल पककर तैयार हो जाए तो कटाई सही समय पर करें ताकि दानों में चमक बनी रहे और आपको मार्केट में इसका सबसे प्रीमियम रेट मिले.

यह भी पढ़ें: मानसून को कमजोर कर सकता है अल-नीनो, जानें कौन सी फसलों पर सबसे ज्यादा रहेगा असर?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 04 Jun 2026 08:29 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Basmati Chawal Rice Farming Farming Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
बासमती की खेती से चमकेगी किसानों की किस्मत, इन सीक्रेट तरीकों से बढ़ेगा उत्पादन
बासमती की खेती से चमकेगी किसानों की किस्मत, इन सीक्रेट तरीकों से बढ़ेगा उत्पादन
एग्रीकल्चर
क्या है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, जानें इस स्कीम से किसानों को कैसे मिलेगा बंपर मुनाफा?
क्या है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, जानें इस स्कीम से किसानों को कैसे मिलेगा बंपर मुनाफा?
एग्रीकल्चर
मानसून को कमजोर कर सकता है अल-नीनो, जानें कौन सी फसलों पर सबसे ज्यादा रहेगा असर?
मानसून को कमजोर कर सकता है अल-नीनो, जानें कौन सी फसलों पर सबसे ज्यादा रहेगा असर?
एग्रीकल्चर
Agriculture Tips: धान की नर्सरी से पहले खेत में ये काम जरूर करें किसान, बढ़ जाएगी पैदावार
धान की नर्सरी से पहले खेत में ये काम जरूर करें किसान, बढ़ जाएगी पैदावार
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Malviya Nagar Fire:होटल नहीं, 'गैस चेंबर' में तड़पकर मरे 21 लोग!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News | Janhit: मालवीय नगर का खौफनाक सच!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News: ऑनलाइन बुकिंग चालू, पर सिस्टम 'अंधा'!
Malviya Nagar Fire | Bharat Ki Baat: खिड़कियां सील, बंद इमरजेंसी एग्जिट! रूह कंपा देने वाली दास्तां!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Sandeep Chaudhary:मालवीय नगर अग्निकांड पर सबसे तीखा प्रहार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'...तो जंग फिर से शुरू हो जाएगी', बेरूत पर हमले को लेकर ईरान भड़का, जानें पीस टॉक पर क्या बोले अराघची
'...तो जंग फिर से शुरू हो जाएगी', बेरूत पर हमले को लेकर ईरान भड़का, जानें पीस टॉक पर क्या बोले अराघची
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी पंचायत चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, प्रशासक बनाए जाने पर उठाए सवाल, पूछा- कब होंगे चुनाव?
यूपी पंचायत चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, प्रशासक बनाए जाने पर उठाए सवाल, पूछा- कब होंगे चुनाव?
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव से क्योंं छीनी गई कप्तानी, वजह आ गई सामने
सूर्यकुमार यादव से क्योंं छीनी गई कप्तानी, वजह आ गई सामने
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली की गर्मी से बरसात देगी राहत, तापमान में आएगी कमी, आज बारिश का अलर्ट जारी
दिल्ली की गर्मी से बरसात देगी राहत, तापमान में आएगी कमी, आज बारिश का अलर्ट जारी
साउथ सिनेमा
Peddi Box Office: 350 करोड़ के बजट में बनी है 'पेद्दी', जानें- सेफ जोन में आने के लिए राम चरण की फिल्म को कितना कमाना होगा?
350 करोड़ के बजट में बनी है 'पेद्दी', जानें- सेफ जोन में आने के लिए फिल्म को कितना कमाना होगा?
विश्व
'ईरान पर हम हमले नहीं कर रहे...', टेंशन के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो का बड़ा ऐलान
'ईरान पर हम हमले नहीं कर रहे...', टेंशन के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो का बड़ा ऐलान
नौकरी
DU Recruitment 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी में निकली बंपर भर्ती, 1 लाख रुपये तक मिलेगी सैलरी; 25 जून तक करें आवेदन
दिल्ली यूनिवर्सिटी में निकली बंपर भर्ती, 1 लाख रुपये तक मिलेगी सैलरी; 25 जून तक करें आवेदन
टेक्नोलॉजी
Android फोन्स पर प्राइवेसी के लिए मिलते हैं ये धाकड़ फीचर्स, आईफोन वालों को आज भी इनका इंतजार
Android फोन्स पर प्राइवेसी के लिए मिलते हैं ये धाकड़ फीचर्स, आईफोन वालों को आज भी इनका इंतजार
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
Embed widget