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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTMC विधायकों की टूट के बाद अब सांसदों के बागी होने का मंडराया खतरा, कैसे अकेली होती जा रहीं ममता?

TMC विधायकों की टूट के बाद अब सांसदों के बागी होने का मंडराया खतरा, कैसे अकेली होती जा रहीं ममता?

अब सबकी नजर 8 जून को होने वाली INDIA गठबंधन की बैठक पर है, जिसमें ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 04 Jun 2026 09:39 PM (IST)
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West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) अपने सबसे बड़े राजनीतिक संकट से गुजरती नजर आ रही है. विधायकों में टूट और बगावत की खबरों के बीच अब सांसदों के स्तर पर भी असंतोष की आशंका जताई जा रही है, जिससे पार्टी के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

यह स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि टीएमसी, INDIA alliance की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और पिछले करीब डेढ़ दशक से बंगाल की राजनीति में उसका वर्चस्व रहा है. ऐसे में पार्टी की कमजोरी का असर राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की एकजुटता पर भी पड़ सकता है, खासकर तब जब ममता बनर्जी बीजेपी और National Democratic Alliance सरकार की प्रमुख आलोचकों में रही हैं.

क्या होगा टीएमसी का भविष्य?

अब सबकी नजर 8 जून को होने वाली INDIA गठबंधन की बैठक पर है, जिसमें ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है. यह बैठक तय करेगी कि टीएमसी अपने आंतरिक संकट के बावजूद विपक्षी राजनीति में कितनी प्रभावी भूमिका निभा पाती है.

टीएमसी का भविष्य दो बातों पर निर्भर करेगा. पहला, पार्टी के भीतर टूट को कितनी जल्दी नियंत्रित किया जाता है, और दूसरा, राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के साथ उसका तालमेल कितना मजबूत बना रहता है.

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के 28 साल के इतिहास में पहली बार इस तरह की बड़ी टूट सामने आई है, जिसने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. ऐसे में राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या ममता बनर्जी अपने सांसदों और विधायकों को एकजुट रख पाएंगी या नहीं.

28 साल में पहली बार टूट

इस बीच, बागी नेता रिजू दत्ता ने खुलकर नेतृत्व को चुनौती दी है. उनका दावा है कि टीएमसी के 80 विधायकों में से 58 विधायक ऋतब्रत बनर्जी के समर्थन में हैं और उन्हें नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया है. दत्ता के अनुसार, यह पूरा कदम कानूनी प्रक्रिया के तहत उठाया गया है और अब इस पर सवाल उठाने की कोई गुंजाइश नहीं है.

रिजू दत्ता ने यह भी कहा कि ऋतब्रत बनर्जी के पक्ष में समर्थन लगातार बढ़ रहा है. हालांकि उन्होंने यह माना कि ममता बनर्जी को अब भी पार्टी का नेता माना जाता है, लेकिन अभिषेक बनर्जी को नेतृत्व के रूप में स्वीकार करने को लेकर असहमति है. दत्ता के मुताबिक, अभिषेक बनर्जी और उनके करीबी नेताओं पर “बॉस कल्चर” का आरोप है, जिससे पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ा है.

यह घटनाक्रम टीएमसी के भीतर गहराते नेतृत्व संकट और आंतरिक असंतोष को दर्शाता है, जो आने वाले समय में पार्टी की दिशा और ताकत दोनों को प्रभावित कर सकता है.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) अपने अब तक के सबसे बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रही है. विधायकों में टूट की खबरों के बीच अब सांसदों में भी संभावित विभाजन का खतरा मंडरा रहा है, जिससे पार्टी के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ लंबी बैठक कर आगे की रणनीति पर मंथन किया है.

आने वाला मॉनसून सत्र टीएमसी सांसदों के लिए एक बड़ी परीक्षा साबित हो सकता है, जहां उन्हें अपनी राजनीतिक रणनीति को फिर से तय करना होगा. लगातार तीन बार मुख्यमंत्री रह चुकी ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की एक मजबूत और मुखर नेता रही हैं, लेकिन बंगाल में हार के बाद उनके राजनीतिक प्रभाव में कमी आने की आशंका जताई जा रही है.

ये भी पढ़ें: 'आज भी चलता हमारा फैसला', हुमायूं कबीर ने ममता को विधानसभा पहुंचाने के किया सीट का ऑफर

Published at : 04 Jun 2026 08:39 PM (IST)
Tags :
TMC MAMATA BANERJEE
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