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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटROKO के संन्यास के बाद टीम इंडिया बेदम, आंकड़ों ने खोली शुभमन गिल की कप्तानी की पोल

ROKO के संन्यास के बाद टीम इंडिया बेदम, आंकड़ों ने खोली शुभमन गिल की कप्तानी की पोल

Shubman Gill Captain Record: शुभमन गिल ने साल 2025 में भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी संभाली थी. रोहित शर्मा और विराट कोहली की रिटायरमेंट के बाद उन्हें कप्तानी का जिम्मा सौंपा गया था.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 04 Jun 2026 11:20 PM (IST)
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शुभमन गिल को भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी संभाले करीब एक साल पूरा हो चुका है. मई 2025 में रोहित शर्मा और विराट कोहली की रिटायरमेंट के बाद शुभमन गिल को टेस्ट टीम की कप्तानी सौंपी गई थी. उसके बाद गिल ने इंग्लैंड दौरे पर, फिर वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी की.

भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का फाइनल नहीं खेल पाई थी. उस समय टीम इंडिया तीसरे स्थान पर रही थी. मगर शुभमन गिल के कप्तान बनने के बाद टेस्ट टीम ज्यादा बुरे हाल में पहुंच गई है. हालात ऐसे हैं कि भारत फिलहाल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की टेबल में छठे पायदान पर है. यहां देख लीजिए ROKO की रिटायरमेंट के बाद गिल ने बतौर कप्तान कैसा प्रदर्शन किया है.

टीम इंडिया हुई बेदम

शुभमन गिल ने अब तक कुल 8 टेस्ट मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी की है. उनमें टीम ने 4 जीत दर्ज की हैं, तीन मुकाबले हारे हैं और एक ड्रॉ रहा. बतौर कप्तान गिल का जीत प्रतिशत 57.14 है. ये आंकड़े देखने में बहुत ज्यादा खराब प्रतीत नहीं होता है, लेकिन सीरीज जीत के लिहाज से गिल का कप्तानी रिकॉर्ड बहुत खराब है.

गिल ने अपने कप्तानी सफर की शुरुआत इंग्लैंड दौरे से की थी. उस सीरीज के सभी मुकाबलों में गिल ने कप्तानी की. जब उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने इंग्लैंड जाकर 2-2 से सीरीज ड्रॉ करवाई तो गिल की खूब तारीफ हुई. उसके बाद भारत ने वेस्टइंडीज की कमजोर टीम को 2-0 से मात दी. यहां तक भी गिल की कप्तानी पर कोई दाग नहीं लगा था.

मगर जब साल 2025 के अंत में दक्षिण अफ्रीकी टीम भारत दौरे पर आई, तो उसने भारत को उसी के घर में 2-0 से धो डाला. खासतौर पर दूसरा टेस्ट भारत बहुत बड़े अंतर से हारा था. इस घरेलू सीरीज ने गिल की कप्तानी पर सवाल खड़े कर दिए थे. वहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 के फाइनल तक जाने की कम उम्मीदों ने भी गिल की कप्तानी की पोल खोलने का काम किया है.

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विराट-रोहित का आखिरी टेस्ट

विराट कोहली ने अपना आखिरी टेस्ट जनवरी 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था. विराट कोहली ने अपने आखिरी टेस्ट में 17 रन और 6 रन बनाए थे. वहीं रोहित शर्मा ने अपना आखिरी रेड बॉल मैच दिसंबर 2024 में खेला. उस बॉक्सिंग डे टेस्ट में रोहित ने 3 रन और 9 रन बनाए थे.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 04 Jun 2026 11:20 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team SHUBMAN GILL
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