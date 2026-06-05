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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 5 June 2026: सिंह राशि ग्राहकों की आवाज सुनना है बिजनेस ग्रोथ की कुंजी, फीडबैक एनालिसिस पर काम करें व्यापारी

Aaj ka Singh Rashifal 5 June 2026: सिंह राशि ग्राहकों की आवाज सुनना है बिजनेस ग्रोथ की कुंजी, फीडबैक एनालिसिस पर काम करें व्यापारी

Leo Horoscope 5 June 2026: ब्रह्म योग से सिंह राशि वालों के बिजनेस को मिलेगी टॉप लिस्ट में जगह, क्या शुक्रवार को लिंक्डइन नेटवर्किंग से करियर को मिलेगी एक नई और शानदार दिशा? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 05 Jun 2026 03:45 AM (IST)
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Aaj ka Singh Rashifal 5 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, ब्रह्म योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग व हंस योग व मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि है तो भद्र योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा मकर राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन प्रतिद्वंदियों को पछाड़कर अपनी रणनीतियों को मजबूत करने का है. बिजनेसमैन के लिए आज का दिन 'कस्टमर फीडबैक एनालिसिस' (Customer Feedback Analysis) का सबसे शानदार दिन है; अपने ग्राहकों के सर्वे भेजिए, रिव्यूज ध्यान से पढ़िए, और जो कॉमन कंप्लेंट्स (आम शिकायतें) हैं उन पर तुरंत एक्शन प्लान बनाइए, क्योंकि कस्टमर की आवाज़ सुनना ही असली बिजनेस ग्रोथ की कुंजी है. 

आज आपकी कुंडली में ब्रह्म और सर्वार्थसिद्धि योग सक्रिय रहने से, आपके वफादार स्टाफ के निरंतर प्रयास से आप अपने बिजनेस को बाजार की 'टॉप लिस्ट' (शीर्ष स्थान) में लाने के प्रयास में पूरी तरह सफल रहेंगे. हालांकि, वित्तीय मामलों (Finance) को लेकर आज मन में थोड़ा असुरक्षित और अस्थिर महसूस कर सकते हैं, इसलिए किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय पर शांतिपूर्वक व धैर्य से विचार करें, जल्दबाजी से बचें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए शुक्रवार का दिन नई राहें खोलने और दफ्तर के गुप्त विरोधियों से सावधान रहने का संकेत दे रहा है. जो लोग पिछले लंबे समय से अपनी 'इंडस्ट्री स्विच' (कार्यक्षेत्र बदलने) का सोच रहे थे, आज नेटवर्किंग के जरिए उनके लिए कोई बहुत ही वैल्यूएबल कनेक्शन (महत्वपूर्ण संपर्क) अचानक बन सकता है; आज किसी नेटवर्किंग इवेंट में जाना या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे लिंक्डइन (LinkedIn) पर किया गया कोई एक मैसेज या कन्वर्सेशन आपके करियर को एक नई और शानदार दिशा दे सकता है. 

वर्कस्पेस पर आज आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है; आपकी लगातार होती प्रोग्रेस (तरक्की) को देखते हुए ऑफिस के कुछ जलने वाले लोगों द्वारा आपकी 'बैकबाइटिंग' (पीठ पीछे चुगली) की जा सकती है, इसलिए अलर्ट रहें. आज सुनफा योग के शुभ प्रभाव से आपका आकर्षक और सुलझा हुआ व्यवहार ऑफिस के अन्य स्टाफ को अपनी ओर आकर्षित करने में पूरी तरह सफल रहेगा, जिससे दफ्तर में आपका वर्चस्व बढ़ेगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन अपनी संगति को पूरी तरह दुरुस्त रखने का कड़ा संदेश दे रहा है. छठा चंद्रमा प्रतियोगिता की भावना मजबूत करेगा. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को आज अपने मुख्य लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए बहुत ही 'अच्छी और सकारात्मक संगति' में रहना होगा; गलत और कामचोर दोस्तों से तुरंत दूरी बना लें, तभी आप अपने बड़े प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स पर पूरा ध्यान फोकस कर पाएंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन आर्थिक मामलों में अत्यधिक सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. छठा चंद्रमा होने से आज आपको अपने फालतू के खर्चों और आर्थिक लेन-देन में पूरी सजगता रखनी होगी, अन्यथा घरेलू बजट गड़बड़ा सकता है. प्रेम संबंधों की बात करें तो आज आपके प्रेमी (लवर) के किसी गलत फैसले या गुस्से के कारण वे भविष्य में किसी बड़ी समस्या में फंस सकते हैं; ऐसी स्थिति में एक सच्चे पार्टनर की तरह उन्हें सही सलाह दें और उनका मार्गदर्शन करें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज छठे चंद्रमा के प्रभाव से आपकी पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होंगी और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, दफ्तर में होने वाली बैकबाइटिंग और विरोधियों की हरकतों के कारण शाम को थोड़ा मानसिक तनाव या खिन्नता हो सकती है; खुद को शांत रखने के लिए सुबह योग और प्राणायाम का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: वाइट
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 7
आज का विशेष उपाय: आज छठे चंद्रमा के दोषों को शांत करने और शत्रुओं व चुगलखोरों पर विजय पाने के लिए भगवान सूर्य नारायण की उपासना करें. आज सुबह तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें लाल चंदन, अक्षत और लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. पश्चिम दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें.

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 05 Jun 2026 03:45 AM (IST)
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