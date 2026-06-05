Aaj ka Vrishabh Rashifal 5 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, ब्रह्म योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा मकर राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बड़े और साहसिक फैसले लेने का है. व्यापारियों के लिए आज लीडरशिप और विज़न सेटिंग का शानदार दिन है, आप बिज़नेस में कोई बड़ा 'बोल्ड डिसीज़न' ले सकते हैं; नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो या नई मार्केट एक्सप्लोर करनी हो, तो शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें. लक्ष्मीनारायण योग से आप समझदारी से आगे बढ़ेंगे और बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ाएंगे; व्यावसायिक पहलुओं को संवारने के मौके हाथ से बिल्कुल न जाने दें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए शुक्रवार का दिन गजब का प्रदर्शन करने और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने का रहेगा. आज ऑफिस में आपका कॉन्फिडेंस (आत्मविश्वास) पूरी तरह टॉप पर रहेगा; कोई प्रेज़ेंटेशन देनी हो या सीनियर्स के सामने बोलना हो, आज बेस्ट दिन है. पेरेंट्स और भगवान का पूरा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा और आप पब्लिक स्पीकिंग (संवाद शैली) में जमकर शाइन करेंगे. वर्कस्पेस पर आप सकारात्मक सोच के साथ अपने लंबित (पेंडिंग) कार्यों को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में सफलता दर्ज कराने का साबित होगा. नौवां चंद्रमा भाग्य उदय कराएगा. ब्रह्म और सर्वार्थसिद्धि योग के शुभ प्रभाव से स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ी) आज ट्रैक पर अपने पुराने ओल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक (तोड़ने) के प्रयास में पूरी तरह सफल होने से गजब का उत्साही महसूस करेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों को बढ़ाने वाला और सामान्य रूप से सुखद रहेगा. आपकी कुंडली में महाशुभ योग बनने से पैसों से जुड़ी कोई भी पुरानी समस्या आज आसानी से हल हो जाएगी, जिससे घर की चिंताएं दूर होंगी. आपका वैवाहिक और पारिवारिक जीवन पूरी तरह सामान्य और मधुर चलता रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन शारीरिक रूप से उत्तम बना रहेगा. हालांकि, नौकरी की अत्यधिक व्यस्तता के कारण शाम को हल्की थकान और बोरियत महसूस हो सकती है, लेकिन आर्थिक समस्या हल होने और पुराने रिकॉर्ड्स टूटने की खुशी आपको मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश रखेगी.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 5

आज का विशेष उपाय: आज भाग्य को और मजबूत करने तथा ब्रह्म योग की शुभता पाने के लिए मां दुर्गा की आराधना करें. आज के दिन संध्या समय मां दुर्गा के चरणों में लाल गुलाब का फूल अर्पित करें और शुद्ध घी का दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें.

यह भी पढ़े- Mahabharat: अर्जुन ने कैसे जीती द्रोणाचार्य की परीक्षा? चिड़िया की आंख वाली प्रेरणादायक कथा

यह भी पढ़े- Numerology: जन्मतिथि बताएगी आपके दुश्मन अंक! जानें किस मूलांक से नहीं बैठता आपका तालमेल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.