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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोWeak Sun: कुंडली में सूर्य कमजोर है तो मिलने लगते हैं ये संकेत, जानें कारण, प्रभाव और आसान उपाय

Weak Sun: कुंडली में सूर्य कमजोर है तो मिलने लगते हैं ये संकेत, जानें कारण, प्रभाव और आसान उपाय

Weak Sun: क्या आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है? जानिए कमजोर सूर्य के प्रमुख संकेत, जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव, किन लोगों को सावधान रहना चाहिए और क्या हैं इसके आसान ज्योतिषीय उपाय.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 18 Jul 2026 02:35 PM (IST)
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Weak Sun in Kundli: वैदिक ज्योतिष में सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है. यह आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, पिता, सरकारी कार्य, मान-सम्मान, स्वास्थ्य और सफलता का कारक ग्रह है. यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में हो या अशुभ प्रभाव में आ जाए, तो इसका असर जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर दिखाई देने लगता है.

हालांकि केवल कुछ लक्षणों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि सूर्य कमजोर है. इसकी पुष्टि जन्म कुंडली का विस्तृत विश्लेषण करने के बाद ही की जा सकती है. फिर भी ज्योतिष में कुछ ऐसे सामान्य संकेत बताए गए हैं, जो कमजोर सूर्य की ओर इशारा कर सकते हैं.

कब कमजोर माना जाता है सूर्य?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब सूर्य नीच राशि तुला में हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, अशुभ भाव में स्थित हो या राहु-केतु के प्रभाव में आ जाए, तब उसकी शुभता कम हो सकती है. हालांकि वास्तविक फल पूरी जन्म कुंडली, दशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करते हैं.

कुंडली में कमजोर सूर्य के संकेत

आत्मविश्वास में कमी

कमजोर सूर्य वाले व्यक्ति कई बार अपनी क्षमता होने के बावजूद निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं. आत्मविश्वास की कमी और नेतृत्व करने में संकोच महसूस हो सकता है.

मान-सम्मान में बाधा

ऐसे लोगों को मेहनत के बाद भी अपेक्षित पहचान मिलने में समय लग सकता है. कई बार किए गए कार्यों का श्रेय भी दूसरों को मिल जाता है.

3. सरकारी कार्यों में रुकावट

सरकारी नौकरी, सरकारी योजनाओं या प्रशासनिक कार्यों से जुड़े मामलों में देरी या अड़चन आने की संभावना मानी जाती है.

4. पिता से मतभेद

वैदिक ज्योतिष में सूर्य पिता का कारक ग्रह है. कमजोर सूर्य होने पर पिता के साथ विचारों का मतभेद या संबंधों में दूरी देखने को मिल सकती है.

5. बार-बार थकान महसूस होना

धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, कमजोर सूर्य ऊर्जा और उत्साह में कमी का कारण भी माना जाता है. व्यक्ति बिना अधिक काम किए भी थकान महसूस कर सकता है.

6. करियर में स्थिरता की कमी

नौकरी में बार-बार बदलाव, प्रमोशन में देरी या नेतृत्व की भूमिका न मिलना भी कमजोर सूर्य से जोड़ा जाता है.

7. आंखों और हड्डियों से जुड़ी समस्याएं

ज्योतिष में सूर्य का संबंध आंखों, हड्डियों और शरीर की ऊर्जा से माना जाता है. हालांकि किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए चिकित्सकीय सलाह लेना आवश्यक है.

पंडित सुरेश श्रीमाली की राय

ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, कमजोर सूर्य का प्रभाव केवल एक ग्रह की स्थिति देखकर नहीं बताया जा सकता. इसके लिए पूरी जन्म कुंडली, ग्रहों की दृष्टि, दशा और गोचर का विश्लेषण जरूरी होता है. उनका कहना है कि यदि सूर्य कमजोर भी हो, तो सही उपाय, सकारात्मक सोच और कर्म के बल पर जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं.

कमजोर सूर्य के आसान ज्योतिषीय उपाय

 

  • प्रतिदिन सुबह उगते सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें.
  • 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.
  • रविवार के दिन गेहूं, गुड़ या तांबे का दान करें.
  • पिता और गुरु का सम्मान करें तथा उनका आशीर्वाद लें.
  • आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ करें.
  • सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें.

 

इन बातों का भी रखें ध्यान

ज्योतिषीय उपाय आस्था और परंपराओं पर आधारित होते हैं. यदि जीवन में लगातार समस्याएं आ रही हैं, तो किसी योग्य ज्योतिषी से कुंडली का विश्लेषण कराएं. वहीं स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर डॉक्टर की सलाह अवश्य लें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 18 Jul 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
Surya Grah Sun Remedies Vedic Astrology Weak Sun In Kundli Sun In Horoscope
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