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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMoney Plant : घर में मनी प्लांट रखने वाले एक बार जरूर पढ़ें, गलत दिशा में रखा पौधा नहीं माना जाता शुभ

Money Plant : घर में मनी प्लांट रखने वाले एक बार जरूर पढ़ें, गलत दिशा में रखा पौधा नहीं माना जाता शुभ

Money Plant: मनी प्लांट घर के अंदर रखना शुभ होता है या बाहर? जानिए वास्तु शास्त्र, धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार मनी प्लांट रखने की सही दिशा, स्थान और जरूरी नियम.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 18 Jul 2026 01:03 PM (IST)
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Money Plant : मनी प्लांट भारत के सबसे लोकप्रिय सजावटी पौधों में से एक है. कई लोग इसे केवल घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाते हैं, जबकि कुछ लोग वास्तु शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार इसे सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से भी जोड़कर देखते हैं. ऐसे में अक्सर सवाल उठता है कि मनी प्लांट घर के अंदर रखना शुभ होता है या बाहर?

वास्तु शास्त्र में मनी प्लांट को लेकर कुछ विशेष मान्यताएं बताई गई हैं. हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि इन मान्यताओं का वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है. इन्हें धार्मिक और पारंपरिक विश्वास के रूप में देखा जाता है.

वास्तु शास्त्र क्या कहता है?

वास्तु मान्यताओं के अनुसार, मनी प्लांट को घर के अंदर लगाना अधिक शुभ माना जाता है. खासतौर पर इसे दक्षिण-पूर्व (आग्नेय) दिशा में रखने की सलाह दी जाती है. इस दिशा का संबंध अग्नि तत्व और धन के कारक ग्रह शुक्र से जोड़ा जाता है. मान्यता है कि इस दिशा में स्वस्थ मनी प्लांट रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है.

क्या घर के बाहर मनी प्लांट लगा सकते हैं?

मनी प्लांट बाहर भी उगाया जा सकता है, लेकिन वास्तु की कुछ मान्यताओं के अनुसार यदि इसका उद्देश्य शुभता या धन-संबंधी प्रतीकात्मक लाभ है, तो इसे घर के अंदर रखना अधिक उपयुक्त माना जाता है. बाहर लगाने पर धूप, मौसम और देखभाल का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए.

मनी प्लांट रखने की सही दिशा

वास्तु मान्यताओं के अनुसार-

  • दक्षिण-पूर्व दिशा सबसे शुभ मानी जाती है.
  • पौधे को साफ और रोशनी वाली जगह रखें, लेकिन तेज सीधी धूप से बचाएं.
  • पौधे की बेल को स्वस्थ और हरा-भरा रखें.
  • सूखी या पीली पत्तियों को समय-समय पर हटा दें.

इन दिशाओं में रखने से बचने की मान्यता

कुछ वास्तु मान्यताओं के अनुसार-

  • उत्तर-पूर्व (ईशान) दिशा में मनी प्लांट रखने से बचने की सलाह दी जाती है.
  • घर के मुख्य प्रवेश मार्ग को पूरी तरह बेल से ढकना उचित नहीं माना जाता.

ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार, मनी प्लांट को केवल धन प्राप्ति का चमत्कारी उपाय नहीं समझना चाहिए. वे बताती हैं कि वास्तु में पौधों का महत्व सकारात्मक वातावरण और प्रकृति से जुड़ाव का भी प्रतीक है.

यदि मनी प्लांट को सही दिशा में, साफ-सुथरे स्थान पर और नियमित देखभाल के साथ रखा जाए, तो इसे शुभ माना जाता है. हालांकि आर्थिक सफलता का आधार हमेशा व्यक्ति की मेहनत, सही निर्णय और कर्म ही होते हैं.

मनी प्लांट लगाते समय रखें इन बातों का ध्यान

  • पौधे को नियमित पानी दें, लेकिन गमले में पानी जमा न रहने दें.
  • सूखी या सड़ी हुई पत्तियां तुरंत हटा दें.
  • पौधे को स्वस्थ और हरा-भरा रखें.
  • गमले की समय-समय पर सफाई करें.
  • पौधे की उचित देखभाल करें.

क्या मनी प्लांट लगाने से सचमुच धन आता है?

वास्तु और लोक मान्यताओं में मनी प्लांट को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. हालांकि ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि केवल मनी प्लांट लगाने से धन में वृद्धि होती है. इसे सकारात्मकता और शुभता से जुड़ी पारंपरिक मान्यता के रूप में देखा जाता है.

वास्तु शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार, मनी प्लांट को घर के अंदर दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है. लेकिन किसी भी पौधे का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह घर में हरियाली, ताजगी और सकारात्मक वातावरण लाता है. इसलिए इसे नियमित देखभाल और सही स्थान पर रखना अधिक महत्वपूर्ण है.

यह भी पढ़ें- Nandi Mystery: मंदिर के बाहर ही क्यों बैठते हैं नंदी महाराज? जानिए क्या है बड़ा रहस्य

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 18 Jul 2026 12:56 PM (IST)
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