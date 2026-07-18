Money Plant : मनी प्लांट भारत के सबसे लोकप्रिय सजावटी पौधों में से एक है. कई लोग इसे केवल घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाते हैं, जबकि कुछ लोग वास्तु शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार इसे सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से भी जोड़कर देखते हैं. ऐसे में अक्सर सवाल उठता है कि मनी प्लांट घर के अंदर रखना शुभ होता है या बाहर?

वास्तु शास्त्र में मनी प्लांट को लेकर कुछ विशेष मान्यताएं बताई गई हैं. हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि इन मान्यताओं का वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है. इन्हें धार्मिक और पारंपरिक विश्वास के रूप में देखा जाता है.

वास्तु शास्त्र क्या कहता है?

वास्तु मान्यताओं के अनुसार, मनी प्लांट को घर के अंदर लगाना अधिक शुभ माना जाता है. खासतौर पर इसे दक्षिण-पूर्व (आग्नेय) दिशा में रखने की सलाह दी जाती है. इस दिशा का संबंध अग्नि तत्व और धन के कारक ग्रह शुक्र से जोड़ा जाता है. मान्यता है कि इस दिशा में स्वस्थ मनी प्लांट रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है.

क्या घर के बाहर मनी प्लांट लगा सकते हैं?

मनी प्लांट बाहर भी उगाया जा सकता है, लेकिन वास्तु की कुछ मान्यताओं के अनुसार यदि इसका उद्देश्य शुभता या धन-संबंधी प्रतीकात्मक लाभ है, तो इसे घर के अंदर रखना अधिक उपयुक्त माना जाता है. बाहर लगाने पर धूप, मौसम और देखभाल का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए.

मनी प्लांट रखने की सही दिशा

वास्तु मान्यताओं के अनुसार-

दक्षिण-पूर्व दिशा सबसे शुभ मानी जाती है.

पौधे को साफ और रोशनी वाली जगह रखें, लेकिन तेज सीधी धूप से बचाएं.

पौधे की बेल को स्वस्थ और हरा-भरा रखें.

सूखी या पीली पत्तियों को समय-समय पर हटा दें.

इन दिशाओं में रखने से बचने की मान्यता

कुछ वास्तु मान्यताओं के अनुसार-

उत्तर-पूर्व (ईशान) दिशा में मनी प्लांट रखने से बचने की सलाह दी जाती है.

घर के मुख्य प्रवेश मार्ग को पूरी तरह बेल से ढकना उचित नहीं माना जाता.

ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार, मनी प्लांट को केवल धन प्राप्ति का चमत्कारी उपाय नहीं समझना चाहिए. वे बताती हैं कि वास्तु में पौधों का महत्व सकारात्मक वातावरण और प्रकृति से जुड़ाव का भी प्रतीक है.

यदि मनी प्लांट को सही दिशा में, साफ-सुथरे स्थान पर और नियमित देखभाल के साथ रखा जाए, तो इसे शुभ माना जाता है. हालांकि आर्थिक सफलता का आधार हमेशा व्यक्ति की मेहनत, सही निर्णय और कर्म ही होते हैं.

मनी प्लांट लगाते समय रखें इन बातों का ध्यान

पौधे को नियमित पानी दें, लेकिन गमले में पानी जमा न रहने दें.

सूखी या सड़ी हुई पत्तियां तुरंत हटा दें.

पौधे को स्वस्थ और हरा-भरा रखें.

गमले की समय-समय पर सफाई करें.

पौधे की उचित देखभाल करें.

क्या मनी प्लांट लगाने से सचमुच धन आता है?

वास्तु और लोक मान्यताओं में मनी प्लांट को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. हालांकि ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि केवल मनी प्लांट लगाने से धन में वृद्धि होती है. इसे सकारात्मकता और शुभता से जुड़ी पारंपरिक मान्यता के रूप में देखा जाता है.

वास्तु शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार, मनी प्लांट को घर के अंदर दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है. लेकिन किसी भी पौधे का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह घर में हरियाली, ताजगी और सकारात्मक वातावरण लाता है. इसलिए इसे नियमित देखभाल और सही स्थान पर रखना अधिक महत्वपूर्ण है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.