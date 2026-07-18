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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रMorning Tips: सुबह उठते ही करेंगे ये 7 काम तो चमक सकती है किस्मत, मिलने लगेगा भाग्य का साथ

Morning Tips: सुबह उठते ही करेंगे ये 7 काम तो चमक सकती है किस्मत, मिलने लगेगा भाग्य का साथ

Morning Tips: धर्म शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार सुबह उठने के बाद किए गए कुछ शुभ कार्य पूरे दिन की सकारात्मक शुरुआत माने जाते हैं. जानिए आसान उपाय आदि.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 18 Jul 2026 02:57 PM (IST)
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Morning Tips: सनातन धर्म और ज्योतिष शास्त्र में सुबह का समय यानी ब्रह्म मुहूर्त बेहद शुभ माना गया है. धार्मिक मान्यता है कि दिन की शुरुआत जिस तरह होती है, उसका प्रभाव पूरे दिन की ऊर्जा, सोच और कार्यों पर पड़ता है.

इसलिए शास्त्रों में सुबह उठने के बाद कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं, जिन्हें नियमित रूप से करने से सकारात्मक ऊर्जा, मानसिक शांति और शुभ फलों की प्राप्ति होने की मान्यता है.

ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, सुबह उठते ही किए गए शुभ कर्म व्यक्ति के मन और विचारों को सकारात्मक दिशा देते हैं. हालांकि किसी भी सफलता का आधार कर्म और प्रयास ही होता है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये आदतें शुभता का वातावरण बनाने में सहायक मानी जाती हैं.

सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें

सुबह आंख खुलते ही अपनी दोनों हथेलियों को देखें और यह श्लोक बोलें-

कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती।
करमूले तु गोविन्दः प्रभाते करदर्शनम्।।

मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

धरती माता को प्रणाम करें

बिस्तर से नीचे पैर रखने से पहले धरती माता से क्षमा मांगते हुए प्रणाम करें.

समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डिते।
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे।।

यह विनम्रता और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक माना गया है.

उगते सूर्य को जल अर्पित करें

स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें. धार्मिक मान्यता है कि इससे आत्मविश्वास, ऊर्जा और मान-सम्मान में वृद्धि होती है.

भगवान का स्मरण करें

दिन की शुरुआत अपने इष्ट देव का नाम लेकर करें. कुछ मिनट ध्यान या मंत्र जाप करने से मन शांत रहता है और सकारात्मक सोच विकसित होती है.

तुलसी को प्रणाम करें

यदि घर में तुलसी का पौधा है तो सुबह उसे प्रणाम करें और जल अर्पित करें. मान्यता है कि इससे घर में सुख-शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है.

घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लें

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, माता-पिता और गुरु का आशीर्वाद जीवन में उन्नति और सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है.

सकारात्मक संकल्प लें

हर सुबह स्वयं से एक सकारात्मक संकल्प लें, जैसे "आज मैं पूरे मन से अपने कार्य करूंगा." इससे आत्मविश्वास और कार्यक्षमता बढ़ती है.

पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, सुबह की शुरुआत सकारात्मक विचारों, पूजा और अनुशासित दिनचर्या से करने पर व्यक्ति मानसिक रूप से अधिक मजबूत महसूस करता है. वे बताते हैं कि धार्मिक उपाय तभी सार्थक होते हैं, जब उनके साथ अच्छे कर्म, ईमानदारी और निरंतर प्रयास भी जुड़े हों.

इन बातों से करें परहेज

  • सुबह उठते ही नकारात्मक बातें न सोचें.
  • बिना वजह मोबाइल देखने से बचें.
  • क्रोध और विवाद से दिन की शुरुआत न करें.
  • देर तक सोने की आदत से बचें.
  • बिना स्नान के पूजा न करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 18 Jul 2026 02:57 PM (IST)
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