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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 19 July 2026: कल बदलेगी चंद्रमा की चाल, कन्या और धनु राशि वालों पर मंडराएगा बड़ा खतरा! पढ़ें मेष से मीन तक का भाग्यफल

Kal Ka Rashifal 19 July 2026: कल बदलेगी चंद्रमा की चाल, कन्या और धनु राशि वालों पर मंडराएगा बड़ा खतरा! पढ़ें मेष से मीन तक का भाग्यफल

Kal Ka Rashifal 19 July 2026: कल का राशिफल, रविवार को परिघ योग से मकर व तुला राशि वालों को बिजनेस में मिलेगी बड़ी सफलता. जानें मेष से मीन राशि का राशिफल, शुभ योग और सूर्य-चंद्र की सटीक गणना.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 18 Jul 2026 01:00 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal 19 July 2026: रविवार, 19 जुलाई 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी जातकों के लिए बेहद खास और बड़े बदलाव लेकर आने वाला है. कल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार कल आकाश मंडल में परिघ योग और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का विशेष प्रभाव रहेगा, जिसका सीधा असर आपके करियर, बिजनेस, सेहत और पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा. 

आइए जानते हैं प्रसिद्ध भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से सभी 12 राशियों का कल का सटीक भविष्यफल और दैनिक पंचांग.

19 जुलाई 2026 के मुख्य पंचांग:

  • दिनांक व मास: 19 जुलाई 2026, आषाढ़ शुक्ल पक्ष
  • मुख्य तिथि: षष्ठी तिथि (रात 27:32:03 तक, इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू होगी).
  • नक्षत्र व चंद्र राशि: उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र (शाम 18:12:47 तक, इसके बाद हस्त नक्षत्र रहेगा). चंद्रमा कल कन्या राशि में संचार करेंगे.
  • कल का योग व करण: परिघ योग (शाम 19:22:43 तक रहेगा). करण कौलव (दोपहर 15:32:34 तक) और फिर तैतिल रहेगा.
  • वार व ऋतु: रविवार (सूर्य देव की पूजा का विशेष दिन), ऋतु - वर्षा.
  • सूर्योदय व सूर्यास्त: सूर्योदय सुबह 05:34:53 बजे और सूर्यास्त शाम 19:19:29 बजे होगा.
  • चन्द्रोदय व चन्द्रास्त: चन्द्रोदय सुबह 10:35:00 बजे और चन्द्रास्त रात 22:37:59 बजे होगा.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए कल का दिन बेहद लाभदायक और उत्साहवर्धक रहने वाला है. आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा.

करियर व आर्थिक: नौकरीपेशा लोग अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित रहेंगे, जिससे कार्यस्थल पर आपकी सराहना होगी. आर्थिक मामलों में भाग्य का साथ मिलेगा और आपको अच्छा फायदा होगा. कल आप अपनी बेहतर वित्तीय प्रबंधन क्षमता के बल पर लाभ कमाने में सफल रहेंगे.

परिवार व सामाजिक जीवन: किसी पुराने पारिवारिक मुद्दे या विवाद का समाधान होने से कल आपका मन अत्यंत प्रसन्न रहेगा. किसी सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लेने का बेहतरीन मौका मिल सकता है, जहाँ आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. पूर्व परिचित व्यक्ति से बड़ा सहयोग मिलेगा.

उपाय व खर्च: कल आप अपने शौक और मनोरंजन की चीजों पर धन खर्च करेंगे.

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के लोगों के लिए कल का दिन मिलाजुला (मिश्रित) परिणाम देने वाला रहेगा. आपको अपने दैनिक जीवन में संतुलन बनाकर चलना होगा.

व्यापार व आर्थिक स्थिति: कामकाज में कुछ अचानक आई उलझनों का सामना करना पड़ सकता है. व्यवसाय में कोई भी नया निवेश (इन्वेस्टमेंट) करने से पहले सभी पक्षों पर अच्छी तरह विचार कर लें, जल्दबाजी भारी पड़ सकती है. धन के मामलों में बेहतर प्रबंधन के साथ चलें, अन्यथा आर्थिक नुकसान के योग हैं.

ऑफिस व लव लाइफ: कार्यस्थल पर विपरीतलिंगी सहकर्मियों से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे पेंडिंग काम पूरे होंगे. लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी. सुख-सुविधाओं और शौक पर धन खर्च होगा.

सेहत व यात्रा: सेहत के मामले में दिन थोड़ा नरम रह सकता है, खानपान का विशेष ध्यान रखें. यदि कल आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं, तो अपने कीमती सामान की सुरक्षा खुद करें, चोरी या गुम होने की आशंका है.

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए रविवार का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है. आपके सोचे हुए काम कल आसानी से पूरे होते हुए दिखाई देंगे.

करियर व आर्थिक: नौकरीपेशा लोग अपने काम में व्यस्त रहेंगे और अपने लक्ष्यों को समय पर पूरा करके सफल होंगे. हालांकि, आर्थिक रूप से आपको अपने अनियंत्रित खर्चों पर लगाम लगानी होगी, अन्यथा बजट बिगड़ सकता है. दैनिक कार्यों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे.

परिवार व दांपत्य जीवन: आपके दांपत्य जीवन में खूब खुशियां आएंगी और आप जीवनसाथी के साथ एक बेहतरीन रोमांटिक समय बिता पाएंगे. परिवार और रिश्तेदारों से भरपूर प्यार और सहयोग मिलेगा. बच्चों के साथ भी मनोरंजक समय बिताने का मौका मिलेगा.

सेहत: स्वास्थ्य के लिहाज से दिन उत्तम है. कल आप अपनी पसंद के रुचिकर भोजन का आनंद ले पाएंगे.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के लोगों के लिए कल का दिन उन्नति और सफलता की नई राहें खोलने वाला साबित होगा. मन प्रसन्न रहेगा.

करियर व शिक्षा: कल आपको अपने करियर को संवारने के लिए कई सुनहरे और आकर्षक मौके मिल सकते हैं. छात्रों के लिए दिन बेहतरीन है, उन्हें शिक्षा और प्रतियोगिता में शानदार सफलता मिलेगी.

व्यापार व धन लाभ: व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ने का कोई बड़ा अवसर हाथ लग सकता है. आपकी बनाई रणनीतियां सफल होंगी और आप अच्छा धन कमाने में कामयाब रहेंगे. आपकी कोई लंबे समय से रुकी हुई या चिर प्रतीक्षित चाहत कल पूरी हो सकती है.

परिवार: माता और ननिहाल (मातृ पक्ष) से आपको भरपूर सुख और सहयोग मिलेगा. दिन भर की भागदौड़ के बाद शाम का समय अपनों के बीच बीतेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के लोगों के लिए कल का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा. दिन की शुरुआत में थोड़ा संघर्ष रह सकता है, लेकिन शाम होते-होते स्थितियां आपके नियंत्रण में आ जाएंगी.

व्यापार व आर्थिक: कल आपके लिए कमाई के कई नए और बेहतरीन अवसर सामने आ सकते हैं, लेकिन इन्हें भुनाने के लिए आपको कड़ी मेहनत और परिश्रम करना होगा. कार्यक्षेत्र में नया उत्साह देखने को मिलेगा और किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिल सकता है.

परिवार व योजनाएं: घर-परिवार में कल आपको बहुत सहनशीलता से काम लेना होगा. किसी करीबी संबंधी या रिश्तेदार के रूखे व्यवहार या कड़वी बातों से आपका मन थोड़ा दुखी हो सकता है. किसी अचानक आने वाली परिस्थिति के कारण आपको अपनी बनी-बनाई योजनाओं में बदलाव करना पड़ सकता है.

समय: दिन की अपेक्षा शाम का समय आपके लिए अधिक अनुकूल और सुखद प्रतीत होगा.

कन्या राशि (Virgo) - सावधान रहें

चंद्रमा कल आपकी ही राशि में संचार करेंगे, लेकिन सितारों की स्थिति दर्शाती है कि कल का दिन आपके लिए कुछ उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. आपको अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी जाती है.

आर्थिक व बजट: कल आपके खर्चों में अचानक भारी बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके कारण आपका मासिक बजट बुरी तरह प्रभावित हो सकता है. धन का लेन-देन सोच-समझकर करें. हालांकि, मित्रों के सहयोग से कोई अधूरी चाहत पूरी होने की खुशी भी मिलेगी.

ऑफिस व स्वभाव: कार्यस्थल पर आपका गुस्सा आपके बने-बनाए काम बिगाड़ सकता है. वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखने की सख्त जरूरत है, वरना विरोधियों और गुप्त शत्रुओं को आपके खिलाफ मौका मिल जाएगा.

सेहत: सेहत के मामले में दिन का पहला हिस्सा थोड़ा कमजोर रह सकता है, लेकिन दिन का दूसरा भाग (शाम का समय) सेहत में सुधार लेकर आएगा.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों के लिए कल का दिन बेहद शुभ और मान-सम्मान बढ़ाने वाला रहेगा. चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम भाव में हो रहा है, जो आपके प्रभाव में वृद्धि करेगा.

करियर व ऑफिस: कार्यक्षेत्र में आपकी धमक बढ़ेगी. आपके काम की अद्भुत शैली को देखकर बॉस और सीनियर्स सबके सामने आपकी तारीफ कर सकते हैं, जिससे प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे.

आर्थिक स्थिति: आय (Income) बढ़ाने के आपके सभी प्रयास कल पूरी तरह सफल रहेंगे, जिससे बैंक बैलेंस में तगड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है.

रिश्ते व लव लाइफ: सामाजिक रूप से लोगों के साथ आपका मेलजोल और दायरा बढ़ेगा. दोस्तों से हर मोड़ पर सहयोग मिलेगा. लव लाइफ के मामले में दिन बेहद रोमांटिक और अनुकूल रहने वाला है. परिवार के साथ वीकेंड का आनंद लेंगे.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कल का दिन सफलताओं से भरा रहने वाला है. आर्थिक और व्यावसायिक मामलों में स्थितियां आपके पक्ष में मजबूत होंगी.

व्यापार व निवेश: बिजनेस में कल आपकी बहुत अच्छी कमाई होने के योग हैं और कोई बड़ी व लाभदायक डील आपके हाथ लग सकती है. यदि आपने भूतकाल में कोई निवेश (Past Investment) किया था, तो कल उससे बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है, जिससे वित्तीय स्थिति मजबूत होगी.

करियर व कानूनी मामले: कामकाज के सिलसिले में की गई मेहनत बड़ी सफलता दिलाएगी. यदि आपका कोई विवाद कोर्ट-कचहरी में लंबे समय से लंबित है, तो कल उसका फैसला आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावना है. धर्म-कर्म और आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी.

सेहत: सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन खानपान को संतुलित रखें; बाहर के भारी भोजन से परहेज करें.

धनु राशि (Sagittarius) - सावधान रहें

धनु राशि के लोगों के लिए कल का दिन काफी व्यस्तता और मानसिक दौड़भाग वाला रह सकता है. कुछ मामलों में आपको संयम बरतने की आवश्यकता होगी.

करियर व ऑफिस: कार्यक्षेत्र में काम की अधिकता के कारण आपको अपनी दैनिक कार्यशैली में कुछ अचानक बदलाव करने पड़ सकते हैं. दफ्तर में कोई ऐसा काम भी आपके जिम्मे आ सकता है, जिसे करना आपको पसंद नहीं होगा, लेकिन जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी.

परिवार व यात्रा: घरेलू काम की वजह से कल आपको छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है. माता के साथ आपके संबंध बहुत मधुर बने रहेंगे. घर-परिवार के किसी आवश्यक मुद्दे पर भाई-बहनों के साथ गंभीर चर्चा या सलाह की जरूरत पड़ सकती है. जीवनसाथी का हर मोड़ पर सपोर्ट मिलेगा.

लव लाइफ व शौक: लव लाइफ में किसी पुरानी बात को लेकर प्रेमी के साथ कहासुनी या मतभेद होने की आशंका है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें. कल आपका रुझान मनोरंजन, सजने-संवरने और शौक की चीजों की तरफ ज्यादा रहेगा.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों के लिए कल का दिन बहुत ही शुभ और भाग्यशाली रहने वाला है. सितारे आपके पक्ष में हैं, जिससे आपकी कई बड़ी चिंताएं दूर होंगी.

आर्थिक व व्यापार: आर्थिक मामलों में कल आप अपनी उम्मीद से बढ़कर लाभ कमा पाएंगे. कोई बड़ी व्यापारिक डील फाइनल हो सकती है. नौकरीपेशा लोग जो लंबे समय से जॉब चेंज करने या ट्रांसफर का प्रयास कर रहे थे, उन्हें कल कोई बहुत अच्छा और बड़ा मौका मिल सकता है.

परिवार व यात्रा: किसी जटिल पारिवारिक समस्या का कल सूझबूझ से समाधान निकल जाएगा, जिससे घर में शांति का माहौल बनेगा. धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी. कल किसी सुखद यात्रा का भी संयोग बन रहा है.

सेहत: शाम के समय प्रियजनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा. हालांकि, बदलते मौसम के कारण सेहत के मामले में थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों के लिए कल का दिन मिश्रित फल देने वाला रहेगा. आपको अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए विवादों से दूरी बनाकर रखनी होगी.

व्यापार व संपत्ति: बिजनेस में आपको कोई अच्छी डील मिल सकती है, जो भविष्य में बड़ा मुनाफा देगी. लेकिन ध्यान रखें, मार्केट के प्रतिस्पर्धियों से आपको बहुत सतर्क रहना होगा, वे आपकी रणनीति चुरा सकते हैं. संपत्ति (Property) का कोई बड़ा सौदा होने के योग हैं, लेकिन पेपरवर्क में सावधानी बरतें.

ऑफिस व सलाह: कल आपको पूरी तरह अपने काम से काम रखना चाहिए. दूसरों के फटे में टांग अड़ाने या किसी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने से बचें, अन्यथा आपकी छवि खराब हो सकती है. घर के बड़े-बुजुर्गों का पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा.

मैरिड लाइफ व लव लाइफ: वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ किसी भी तरह के व्यर्थ के वाद-विवाद या बहस में उलझने से बचें, शांत रहना ही हितकर होगा. इसके विपरीत, लव लाइफ के मामले में दिन बेहद रोमांटिक, खुशनुमा और आपके अनुकूल रहेगा.

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के लोगों के लिए कल का दिन सुख, समृद्धि और आत्म-विश्वास में बढ़ोतरी कराने वाला रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो धन भाव है.

आर्थिक व करियर: पैसों के मामले में कल का दिन आपके लिए अत्यंत लाभप्रद रहेगा. आकस्मिक धन लाभ के योग हैं. आपके अंदर एक अद्भुत उत्साह और जोश बना रहेगा, जो आपको कार्यक्षेत्र में दूसरों से आगे लेकर जाएगा और सीनियर्स को प्रभावित करेगा.

शिक्षा व प्रतियोगिता: शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े मीन राशि के छात्रों के लिए कल का दिन बहुत अच्छा है. आप अपनी पढ़ाई या किसी भी प्रतियोगिता (Competitive Exams) में पहले से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे.

परिवार: कल आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ बेहतरीन क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा. घर में सुख और समृद्धि का माहौल रहेगा, जिससे मानसिक संतुष्टि का अनुभव होगा.

यह भी पढ़ें- Numerology: मूलांक के अनुसार करें ये चमत्कारी गुप्त उपाय, नौकरी में प्रमोशन और बिजनेस में होगी धनवर्षा!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 18 Jul 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope Horoscope 2026
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