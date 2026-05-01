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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोMangal Uday 2026: 2 मई को फुल पावर में लौटेंगे मंगल, मेष समेत 4 राशियों के जीवन में आएगी फिर रौनक

Mangal Uday 2026: 2 मई को फुल पावर में लौटेंगे मंगल, मेष समेत 4 राशियों के जीवन में आएगी फिर रौनक

Mangal Uday 2026: मंगल उदय 2 मई 2026 को होगा. मंगल के उदित होते ही कुछ राशियां बेहद पावरफुल हो जाएंगी. करियर में तरक्की, व्यापार में तेजी, स्वास्थ में सुधार देखने को मिलेगा.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 01 May 2026 11:03 AM (IST)
Mangal Uday 2026: मंगल उदय 2 मई 2026 को होगा. मंगल के उदित होते ही कुछ राशियां बेहद पावरफुल हो जाएंगी. करियर में तरक्की, व्यापार में तेजी, स्वास्थ में सुधार देखने को मिलेगा.

मंगल उदय 2026

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2 मई को मंगल सुबह 4:30 बजे उदित होगा. मंगल ग्रह का उदय ज्योतिष में ऊर्जा, साहस, निर्णय क्षमता और एक्शन का प्रतीक माना जाता है. जब मंगल मजबूत स्थिति में आता है, तो कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं.
2 मई को मंगल सुबह 4:30 बजे उदित होगा. मंगल ग्रह का उदय ज्योतिष में ऊर्जा, साहस, निर्णय क्षमता और एक्शन का प्रतीक माना जाता है. जब मंगल मजबूत स्थिति में आता है, तो कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं.
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मेष राशि के लिए मंगल का उदय सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि यह उनकी स्वामी ग्रह है. इस समय अटके हुए कामों में तेजी आएगी और जो योजनाएं लंबे समय से रुकी थीं, वे आगे बढ़ने लगेंगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा और शरीर में नई ऊर्जा महसूस होगी। करियर के क्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं, साथ ही मेहनत का बेहतर परिणाम मिलने के संकेत हैं.
मेष राशि के लिए मंगल का उदय सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि यह उनकी स्वामी ग्रह है. इस समय अटके हुए कामों में तेजी आएगी और जो योजनाएं लंबे समय से रुकी थीं, वे आगे बढ़ने लगेंगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा और शरीर में नई ऊर्जा महसूस होगी। करियर के क्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं, साथ ही मेहनत का बेहतर परिणाम मिलने के संकेत हैं.
Published at : 01 May 2026 11:00 AM (IST)
Tags :
Mangal Uday 2026 Mars Rise

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