मेष राशि के लिए मंगल का उदय सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि यह उनकी स्वामी ग्रह है. इस समय अटके हुए कामों में तेजी आएगी और जो योजनाएं लंबे समय से रुकी थीं, वे आगे बढ़ने लगेंगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा और शरीर में नई ऊर्जा महसूस होगी। करियर के क्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं, साथ ही मेहनत का बेहतर परिणाम मिलने के संकेत हैं.