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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोSawan Astrology: सावन खत्म होने से पहले इन 5 राशियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी! ग्रहों की चाल दे रही संकेत

Sawan Astrology: सावन खत्म होने से पहले इन 5 राशियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी! ग्रहों की चाल दे रही संकेत

Sawan 2026: सावन 2026 समाप्त होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार सावन के आखिरी दिनों में ग्रहों की अनुकूल चाल 5 राशियों के लिए शुभ संकेत दे रही है.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 21 Jul 2026 01:27 PM (IST)
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Sawan Astrology: सावन का महीना 30 जुलाई से शुरू हो रहा है. यह माह भगवान शिव की उपासना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है. इस दौरान कई भक्त व्रत, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस समय ग्रहों की बदलती चाल भी कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव के संकेत दे सकती है.

गुरु, सूर्य और बुध की अनुकूल स्थिति के कारण सावन समाप्त होने से पहले कुछ राशियों को करियर, धन, परिवार और मान-सम्मान के क्षेत्र में अच्छी खबर मिलने की संभावना मानी जा रही है.

ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार, सावन के अंतिम दिनों में बनने वाले शुभ ग्रह संयोग कुछ राशियों के लिए नई शुरुआत, रुके हुए कार्यों में सफलता और सकारात्मक अवसरों के संकेत दे सकते हैं. हालांकि व्यक्ति की जन्म कुंडली के अनुसार फल अलग-अलग हो सकते हैं.

इन राशियों को मिलेगा लाभ

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए सावन के अंतिम दिन शुभ साबित हो सकते हैं. लंबे समय से रुका हुआ कार्य पूरा होने की संभावना बन सकती है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है. आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत हैं.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए बुध का प्रभाव लाभकारी माना जा रहा है. करियर में नए अवसर मिल सकते हैं. इंटरव्यू, प्रतियोगी परीक्षा या किसी महत्वपूर्ण बैठक में सफलता मिलने की संभावना बन सकती है. परिवार में भी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है.

सिंह राशि

सूर्य के प्रभाव से आत्मविश्वास बढ़ सकता है. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है. प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या सम्मान मिलने के योग बन रहे हैं. सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो सकती है.

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए व्यापार और नौकरी दोनों में सकारात्मक बदलाव के संकेत हैं. रुका हुआ धन मिलने की संभावना बन सकती है. नए लोगों से संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं. दांपत्य जीवन में भी मधुरता बढ़ सकती है.

मकर राशि

मकर राशि के जातकों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है. नौकरी बदलने की योजना सफल हो सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ-साथ परिवार में कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है. पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं.

क्या करें सावन के अंतिम दिनों में?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार सावन के शेष दिनों में भगवान शिव का जलाभिषेक करें. "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें. जरूरतमंद लोगों की सहायता करें और शिव मंदिर में बेलपत्र, धतूरा तथा जल अर्पित करें. धार्मिक मान्यता है कि इससे सकारात्मक ऊर्जा और शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है.

सावन समाप्त होने से पहले कुछ राशियों के लिए ग्रहों की चाल शुभ संकेत दे रही है. हालांकि किसी भी प्रकार का फल व्यक्ति की जन्म कुंडली, दशा और कर्मों पर भी निर्भर करता है. इसलिए इन संकेतों को सामान्य ज्योतिषीय संभावना के रूप में ही देखें.

FAQ

सावन के अंत में किन राशियों को लाभ मिल सकता है?
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार मेष, मिथुन, सिंह, तुला और मकर राशि के लिए शुभ संकेत बन रहे हैं.

क्या यह निश्चित भविष्यवाणी है?
नहीं. यह सामान्य ग्रह गोचर और पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित जानकारी है.

सावन में भगवान शिव को क्या अर्पित करना शुभ माना जाता है?
जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद चंदन और आक के फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है.

क्या सभी लोगों को समान फल मिलेंगे?
नहीं. व्यक्तिगत जन्म कुंडली और ग्रह दशा के अनुसार परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें- Sawan 2026: सावन में 23 साल बाद महासंयोग, 17 अगस्त का दिन क्यों होगा खास जानें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 21 Jul 2026 01:27 PM (IST)
Tags :
Lord Shiva Zodiac Signs Astrology Sawan Rashifal Sawan 2026
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