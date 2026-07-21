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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 22 July 2026: कुंभ और मीन राशि वालों को होगा अचानक धन लाभ, सिंह-कन्या वालों के लिए करियर में खुलेंगे सफलता के नए द्वार

Kal Ka Rashifal 22 July 2026: कुंभ और मीन राशि वालों को होगा अचानक धन लाभ, सिंह-कन्या वालों के लिए करियर में खुलेंगे सफलता के नए द्वार

Kal Ka Rashifal 22 July 2026: बुधवार को कुंभ और मीन राशि वालों को अचानक धन लाभ के योग हैं, जबकि सिंह और कन्या राशि को करियर में बड़ी सफलता मिल सकती है. डा. अनीष व्यास से जानें मेष से मीन तक का राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 21 Jul 2026 01:05 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal 22 July 2026: आज यानी 22 जुलाई 2026, बुधवार का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के लोगों के लिए नई संभावनाएं, आर्थिक लाभ और करियर में प्रगति के संकेत लेकर आया है. कुछ राशियों को व्यापार में बड़ी सफलता मिलेगी, वहीं कुछ लोगों को सेहत और खर्चों को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता होगी.

आइए जानते हैं प्रसिद्ध भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का विस्तृत राशिफल, जिसमें जानिए करियर, कारोबार, धन, पारिवारिक जीवन, लव लाइफ और स्वास्थ्य का हाल.

मेष राशि (Aries) - साझेदारी से मिलेगा लाभ

मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन खुशियों और नई शुरुआत का संकेत दे रहा है. पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करने की योजना आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है.

करियर व बिजनेस: नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज रोजगार मिलने की संभावना है. आर्ट्स से जुड़े विद्यार्थियों को नए अवसर मिलेंगे और रचनात्मक विचार आपके भविष्य के लिए फायदेमंद रहेंगे.

परिवार व लव लाइफ: लवमेट के साथ मूवी या घूमने का प्लान बन सकता है. परिवार का सहयोग मिलेगा और आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत रहेगी.

वृषभ राशि (Taurus) - पदोन्नति के बन रहे योग

वृषभ राशि के लिए आज का दिन प्रगति और सुखद समाचार लेकर आया है. व्यापार और नौकरी दोनों क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

करियर व कारोबार: बिजनेस के सिलसिले में विदेश यात्रा का अवसर मिल सकता है. सरकारी नौकरी करने वालों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं.

परिवार व सुख-सुविधाएं: घर में मेहमानों के आगमन से खुशियों का माहौल रहेगा. परिवार के साथ घूमने का प्लान बनेगा और नया इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं.

मिथुन राशि (Gemini) - आर्थिक मामलों में रहें सतर्क

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन करियर में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे.

करियर व शिक्षा: नौकरी के नए अवसर मिलेंगे. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता की दिशा में सकारात्मक संकेत मिलेंगे. अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभकारी रहेगी.

धन व दांपत्य जीवन: दांपत्य जीवन सुखद रहेगा, लेकिन आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें. अनावश्यक खर्च या धनहानि की संभावना बन सकती है.

कर्क राशि (Cancer) - परिवार के साथ बिताएंगे यादगार समय

कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन पारिवारिक खुशियों से भरपूर रहेगा. कार्यक्षेत्र में भी उन्नति के योग हैं.

करियर व आर्थिक स्थिति: निजी नौकरी करने वालों को पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं. आय में वृद्धि से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

परिवार व रिश्ते: संतान से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. परिवार के साथ शॉपिंग या पिकनिक का कार्यक्रम बन सकता है, जिससे रिश्तों में मिठास बढ़ेगी.

सिंह राशि (Leo) - करियर में मिलेंगे सुनहरे अवसर

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन सफलता और उपलब्धियों से भरा रहेगा. रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है.

करियर व व्यापार: दुकानदारों की बिक्री बढ़ेगी और अच्छी कमाई होगी. कला और इंजीनियरिंग से जुड़े लोगों को नए अवसर या जॉब ऑफर मिल सकते हैं.

मित्र व सामाजिक जीवन: किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी. दोस्तों का सहयोग आपके अधूरे कार्य पूरे कराने में मददगार रहेगा.

कन्या राशि (Virgo) - बड़ी डील से होगा धन लाभ

कन्या राशि के लिए आज का दिन आर्थिक दृष्टि से लाभकारी रहेगा. व्यापार में नई सफलता मिलने के संकेत हैं.

व्यापार व धन लाभ: बड़ी बिजनेस डील मिलने से अच्छा आर्थिक लाभ हो सकता है. पारिवारिक सहयोग भी आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा.

परिवार व स्वास्थ्य: ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा. शाम को बच्चों के साथ अच्छा समय बिताएंगे. अधिक काम के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है.

तुला राशि (Libra) - मेहनत दिलाएगी सफलता

तुला राशि वालों के लिए आज का दिन नए अवसर और आर्थिक मजबूती लेकर आया है.

करियर व ऑफिस: अतिरिक्त मेहनत से रुके हुए काम पूरे होंगे. बॉस आपके काम की सराहना कर सकते हैं और नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है.

धन व प्रतिभा: व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा. संगीत के क्षेत्र से जुड़े लोगों को किसी बड़े प्रोजेक्ट या फिल्म में अवसर मिल सकता है. फिजूल खर्च से बचें.

वृश्चिक राशि (Scorpio) - स्वास्थ्य और खर्च दोनों पर रखें नजर

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा.

करियर व सफलता: वकीलों के लिए दिन विशेष रूप से लाभकारी रहेगा. किसी महत्वपूर्ण केस में सफलता मिलने के योग हैं. बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर शुरू किया गया कार्य सफल होगा.

सेहत व लव लाइफ: बाहर का भोजन करने से बचें. लवमेट के साथ लॉन्ग ड्राइव का प्लान बन सकता है. कुछ लोगों को आर्थिक नुकसान की संभावना भी रहेगी.

धनु राशि (Sagittarius) - हर कार्य में मिलेगा सफलता का साथ

धनु राशि वालों के लिए आज का दिन सकारात्मक और उपलब्धियों से भरा रहेगा.

करियर व शिक्षा: अधिकतर कार्यों में सफलता मिलेगी. बॉस आपके सकारात्मक रवैये से प्रभावित होकर आपको सम्मान या उपहार दे सकते हैं. विद्यार्थियों को पढ़ाई की नई रणनीति अपनानी चाहिए.

परिवार व दांपत्य जीवन: जीवनसाथी की मदद से पुरानी समस्या का समाधान मिलेगा. घर का माहौल खुशनुमा रहेगा और बच्चों की पढ़ाई में भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे.

मकर राशि (Capricorn) - सोच-समझकर लें बड़े फैसले

मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन योजनाबद्ध तरीके से काम करने का है.

बिजनेस व निवेश: कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ की सलाह लाभदायक रहेगी. जमीन या संपत्ति से जुड़े किसी भी लेन-देन में पूरी जांच-पड़ताल जरूर करें.

सेहत व परिवार: खानपान का विशेष ध्यान रखें. तला-भुना भोजन से बचें और परिवार के सदस्यों की सेहत का भी ध्यान रखें.

कुंभ राशि (Aquarius) - अचानक धन लाभ के प्रबल योग

कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से बेहद शुभ रहने वाला है.

व्यापार व धन लाभ: कारोबार में अचानक बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है. निवेश से पहले सोच-समझकर निर्णय लें, अन्यथा नुकसान हो सकता है.

दांपत्य व सामाजिक जीवन: वैवाहिक जीवन मधुर रहेगा. सामाजिक कार्यों में आपकी सराहना होगी. बातचीत के दौरान अपनी वाणी पर संयम रखें.

मीन राशि (Pisces) - व्यापार में मिलेगा बड़ा लाभ

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन सफलता, लाभ और खुशियों से भरा रहेगा.

व्यापार व करियर: बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे. अचानक धन लाभ का अवसर प्राप्त हो सकता है.

परिवार व स्वास्थ्य: जीवनसाथी के साथ डिनर या घूमने का कार्यक्रम बन सकता है. पुराने मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी. नियमित योग और संतुलित दिनचर्या से स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 21 Jul 2026 01:05 PM (IST)
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