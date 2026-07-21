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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलHoroscope August 2026: अगस्त 2026 में इन राशियों को मिल सकता है नई नौकरी का ऑफर, करियर में आएगा बड़ा बदलाव

Horoscope August 2026: अगस्त 2026 में इन राशियों को मिल सकता है नई नौकरी का ऑफर, करियर में आएगा बड़ा बदलाव

Horoscope August 2026: अगस्त 2026 में कुछ राशियों के लिए करियर में बड़े बदलाव के योग बन रहे हैं. नई नौकरी, प्रमोशन और बेहतर अवसर मिलने की संभावना है. जानें किन राशियों की किस्मत करियर के मोर्चे पर चमक सकती है.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 21 Jul 2026 03:29 PM (IST)
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August 2026 Horoscope: हर नया महीना अपने साथ नई उम्मीदें और नए अवसर लेकर आता है. अगस्त 2026 भी कुछ राशियों के लिए करियर के लिहाज से बेहद खास साबित हो सकता है. इस महीने ग्रहों की स्थिति कई लोगों के लिए नौकरी बदलने, नई जिम्मेदारियां मिलने और लंबे समय से रुके करियर को नई दिशा देने के संकेत दे रही है.

अगर आप लंबे समय से नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं या प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, तो अगस्त का महीना आपके लिए राहतभरी खबर लेकर आ सकता है. हालांकि सफलता केवल भाग्य से नहीं, बल्कि आपकी मेहनत, तैयारी और सही समय पर लिए गए फैसलों से भी तय होगी.

आइए जानते हैं कि अगस्त 2026 करियर राशिफल के अनुसार किन राशियों के लिए नौकरी और करियर में बड़े बदलाव के योग बन रहे हैं.

मेष राशि (Aries)

अगस्त 2026 मेष राशि के लोगों के लिए करियर में नई शुरुआत का संकेत दे सकता है. यदि आप लंबे समय से नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं तो इस महीने अच्छी कंपनी से इंटरव्यू कॉल या जॉब ऑफर मिलने की संभावना बन सकती है. निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे भविष्य में प्रमोशन के रास्ते भी खुलेंगे. नेटवर्किंग बढ़ाना और आत्मविश्वास बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि वालों के लिए यह महीना करियर में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. नई स्किल सीखने या प्रोफेशनल कोर्स का लाभ मिलने के संकेत हैं. जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, उन्हें बेहतर सैलरी पैकेज के साथ नया अवसर मिल सकता है. सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को भी शुभ समाचार मिलने की संभावना बनी रहेगी. जल्दबाजी की बजाय सोच-समझकर निर्णय लेना अधिक फायदेमंद रहेगा.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के लोगों के लिए अगस्त 2026 करियर के लिहाज से उत्साहजनक रह सकता है. आपकी नेतृत्व क्षमता और मेहनत वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में आएगी. यदि किसी प्रमोशन या पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं, तो सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. विदेश से जुड़े प्रोजेक्ट या मल्टीनेशनल कंपनी में अवसर मिलने के भी योग बन रहे हैं. इस दौरान अपने काम की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों को अगस्त में करियर से जुड़ी नई संभावनाएं मिल सकती हैं. लंबे समय से रुके हुए इंटरव्यू या चयन प्रक्रिया में गति आने की संभावना है. निजी क्षेत्र में कार्यरत लोगों को बेहतर प्रोफाइल या अधिक वेतन वाली नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है. व्यापार से जुड़े लोगों को भी नए क्लाइंट और बड़े प्रोजेक्ट मिलने की उम्मीद रहेगी. सही समय पर लिया गया निर्णय भविष्य को मजबूत बना सकता है.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के लिए अगस्त 2026 मेहनत का फल देने वाला महीना साबित हो सकता है. ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारी नई जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं. यदि आप करियर में बदलाव चाहते हैं तो यह समय अनुकूल दिखाई देता है. नौकरी बदलने वालों को पहले से बेहतर अवसर और आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बन रही है. धैर्य और अनुशासन आपकी सबसे बड़ी ताकत बने रहेंगे.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के लोगों को इस महीने नई नौकरी या करियर ग्रोथ से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है. आईटी, मीडिया, डिजिटल, शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष रूप से अनुकूल माना जा सकता है. नई कंपनी से ऑफर मिलने या पुराने संगठन में प्रमोशन की संभावना बनी रहेगी. अपनी स्किल्स को अपडेट रखना और इंटरव्यू की तैयारी जारी रखना सफलता की संभावना को और मजबूत करेगा.

करियर में सफलता पाने के लिए करें ये उपाय:

  • प्रतिदिन सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें.
  • बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाकर "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें.
  • गुरुवार को पीली वस्तुओं जैसे चने की दाल, हल्दी या पीले वस्त्र का दान करें.
  • शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनिदेव की पूजा करें.
  • मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें.
  • इंटरव्यू या नौकरी से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य पर जाते समय दही-चीनी खाकर घर से निकलें.
  • अपने कार्यस्थल या स्टडी टेबल को साफ-सुथरा रखें और उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके कार्य करें.
  • जरूरतमंदों को भोजन, पुस्तकें या शिक्षा से जुड़ी सामग्री का दान करें.
  • अपनी स्किल्स को लगातार बेहतर बनाएं और समय-समय पर अपना रिज्यूमे अपडेट करते रहें.
  • किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत से पहले अपने इष्ट देव का स्मरण कर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें.

FAQs

Q1. अगस्त 2026 में किन राशियों को नौकरी के योग बन सकते हैं?
Ans: मेष, मिथुन, सिंह, तुला, मकर और कुंभ राशि के लिए अच्छे अवसर बन सकते हैं.

Q2. क्या अगस्त 2026 नौकरी बदलने के लिए शुभ है?
Ans: कुछ लोगों के लिए यह समय नई नौकरी या बेहतर ऑफर दिला सकता है.

Q3. करियर में सफलता के लिए क्या करें?
Ans: मेहनत के साथ स्किल्स अपडेट करें और नियमित ज्योतिषीय उपाय अपनाएं.

यह भी पढ़े- मकर राशि का छमाही राशिफल: जुलाई से दिसंबर 2026 में मेहनत दिलाएगी बड़ा पद या आएगा जीवन का निर्णायक मोड़?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

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Published at : 21 Jul 2026 02:35 PM (IST)
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