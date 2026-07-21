धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोHome Temple: पूजा घर में हमेशा रहनी चाहिए ये 5 चीजें, तभी पूरी मानी जाती है पूजा?

Home Temple: पूजा घर में हमेशा रहनी चाहिए ये 5 चीजें, तभी पूरी मानी जाती है पूजा?

Home Temple: पूजा घर को घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है. यहां रखी कुछ वस्तुएं शुभता, सकारात्मकता और श्रद्धा का प्रतीक मानी जाती हैं. इसलिए इन चीजों का पूजा घर में होना शुभ माना गया है.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 21 Jul 2026 03:29 PM (IST)
Preferred Sources

Home Temple: हर घर में पूजा का स्थान अलग होता है, लेकिन उसकी अहमियत सभी के लिए एक जैसी होती है. सुबह-शाम दीपक जलाना, भगवान की पूजा करना और कुछ पल शांत बैठना, कई लोगों की रोज की दिनचर्या का हिस्सा होता है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जिनका हमेशा मौजूद रहना शुभ माना जाता है. माना जाता है कि इससे घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है और पूजा भी पूरी मानी जाती है.

ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार, पूजा घर की सबसे बड़ी विशेषता उसकी पवित्रता और स्वच्छता होती है. अगर पूजा स्थान साफ-सुथरा हो और जरूरी पूजन सामग्री उपलब्ध रहे, तो व्यक्ति नियमित रूप से पूजा कर पाता है. इससे मन को भी शांति मिलती है.

दीपक और घी या तेल

पूजा के समय दीपक जलाना शुभ माना जाता है. इसलिए पूजा घर में दीपक के साथ घी या तिल के तेल की व्यवस्था रखना अच्छा माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि दीपक की रोशनी सकारात्मकता का प्रतीक होती है.

जल से भरा तांबे का लोटा

कई घरों में पूजा के समय तांबे के लोटे में जल रखा जाता है. इसका उपयोग भगवान को अर्घ्य देने या पूजा के अन्य कार्यों में किया जाता है. मान्यता है कि पूजा स्थान पर जल का पात्र खाली नहीं होना चाहिए.

अक्षत (साबुत चावल)

पूजा में अक्षत का विशेष महत्व माना गया है. किसी भी शुभ कार्य, तिलक या पूजा में अक्षत का उपयोग किया जाता है. इसलिए पूजा घर में थोड़े से साफ और साबुत चावल हमेशा रखने की परंपरा रही है.

रोली और चंदन

तिलक लगाने के लिए रोली और चंदन का उपयोग किया जाता है. पूजा के दौरान भगवान को तिलक लगाने के साथ-साथ कई लोग स्वयं भी तिलक लगाते हैं. इसलिए पूजा घर में इनका होना शुभ माना जाता है.

अगरबत्ती या धूप

पूजा के समय धूप या अगरबत्ती जलाने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है. इसकी सुगंध से वातावरण शांत और भक्तिमय महसूस होता है. हालांकि जिन लोगों को धुएं से परेशानी होती है, वे अपनी सुविधा के अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं.

पूजा घर को लेकर इन बातों का भी रखें ध्यान

पूजा स्थान को हमेशा साफ रखें. टूटी हुई मूर्तियां या खंडित तस्वीरें लंबे समय तक न रखें. पूजा की सामग्री बिखरी हुई न छोड़ें. समय-समय पर पूजा घर की सफाई करते रहें और खराब हो चुकी सामग्री बदल दें.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा घर में दीपक, जल, अक्षत, रोली-चंदन और धूप जैसी आवश्यक पूजन सामग्री का होना शुभ माना जाता है. हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात श्रद्धा, स्वच्छता और नियमित पूजा है. यदि मन से भगवान का स्मरण किया जाए, तो वही सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है.

FAQ

पूजा घर में कौन-सी चीजें हमेशा होनी चाहिए?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपक, जल, अक्षत, रोली-चंदन और धूप या अगरबत्ती का होना शुभ माना जाता है.

क्या पूजा घर में जल का पात्र खाली रखना चाहिए?

पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार पूजा के समय जल का पात्र भरा होना शुभ माना जाता है.

क्या टूटी हुई मूर्तियां पूजा घर में रखनी चाहिए?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खंडित मूर्तियों को लंबे समय तक पूजा स्थान पर नहीं रखना चाहिए.

क्या इन मान्यताओं का कोई वैज्ञानिक प्रमाण है?

नहीं. ये बातें धार्मिक परंपराओं और लोक मान्यताओं पर आधारित हैं.

यह भी पढ़े- Kanwar Yatra 2026: चार बेटे रहे पीछे, बहू बनी आधुनिक श्रवणकुमार! सास को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार से हापुड़ तक पैदल यात्रा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
Read More
Published at : 21 Jul 2026 02:33 PM (IST)
Tags :
Spirituality Vastu Tips Hindu Rituals Pooja Room Home Temple
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Horoscope August 2026: अगस्त 2026 में इन राशियों को मिल सकता है नई नौकरी का ऑफर, करियर में आएगा बड़ा बदलाव
अगस्त 2026 में इन राशियों को मिल सकता है नई नौकरी का ऑफर, करियर में आएगा बड़ा बदलाव
ऐस्ट्रो
Home Temple: पूजा घर में हमेशा रहनी चाहिए ये 5 चीजें, तभी पूरी मानी जाती है पूजा?
Home Temple: पूजा घर में हमेशा रहनी चाहिए ये 5 चीजें, तभी पूरी मानी जाती है पूजा?
ऐस्ट्रो
Sawan 2026 Special: सावन खत्म होने से पहले इन 5 राशियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी! ग्रहों की चाल दे रही संकेत
Sawan Astrology: सावन खत्म होने से पहले इन 5 राशियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी! ग्रहों की चाल दे रही संकेत
राशिफल
Kal Ka Rashifal 22 July 2026: कुंभ और मीन राशि वालों को होगा अचानक धन लाभ, सिंह-कन्या वालों के लिए करियर में खुलेंगे सफलता के नए द्वार
कुंभ और मीन राशि वालों को होगा अचानक धन लाभ, सिंह-कन्या वालों के लिए करियर में खुलेंगे सफलता के नए द्वार
Advertisement

वीडियोज

Ramayana में Ravi Dubey होंगे सबसे बड़ा Surprise Package? Yash ने किया बड़ा खुलासा
Lock Upp 2 से Yogesh Rawat हुए Evict, Fans ने Makers को किया ट्रोल, बोले- 'Unfair Elimination!'
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Ram Kapoor के Kiss पर जताई नाराजगी, कहा- ‘बिना Consent दोबारा मत करना’
CJP Protest: चलो संसद के बीच अरविंद केजरीवाल 'MISSING'! |ABPLIVE
DGP की '​मौत मिस्ट्री'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कल जो हुआ वो बहुत...', संसद मार्च के दौरान लाठीचार्ज पर फायर हुए असदुद्दीन ओवैसी, दिखाया अतीत का आईना
'कल जो हुआ वो बहुत...', संसद मार्च के दौरान लाठीचार्ज पर फायर हुए असदुद्दीन ओवैसी, दिखाया अतीत का आईना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश जी आपका 'दरोगा' 'लुटेरा' है...', सपा चीफ अखिलेश यादव का नाम लेकर योगी के मंत्री का बड़ा दावा
'अखिलेश जी आपका 'दरोगा' 'लुटेरा' है...', सपा चीफ अखिलेश यादव का नाम लेकर योगी के मंत्री का बड़ा दावा
इंडिया
Maharashtra Politics: शिवसेना में फिर सियासी संग्राम! 6 सांसदों के दलबदल पर उद्धव गुट ने SC का खटखटाया दरवाजा
शिवसेना में फिर सियासी संग्राम! 6 सांसदों के दलबदल पर उद्धव गुट ने SC का खटखटाया दरवाजा
बॉलीवुड
Dhamaal 4 BO Day 11 Worldwide: 'धमाल 4' ने मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म के उड़ाए परखच्चे, बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
धमाल 4' ने वर्ल्डवाइड मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म को मात देकर बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
लॉर्ड्स में इतिहास रचने वाली हरमनप्रीत कौर पर क्योंं उठे सवाल? पूर्व भारतीय दिग्गज ने कप्तानी बदलने की उठाई मांग
लॉर्ड्स में इतिहास रचने वाली हरमनप्रीत कौर पर क्योंं उठे सवाल? पूर्व भारतीय दिग्गज ने कप्तानी बदलने की उठाई मांग
इंडिया
Explained: 118 पुलिसकर्मी और 60 प्रदर्शनकारी घायल! भारत को नेपाल-बांग्लादेश बनाने के नारे.. दोनों पक्षों से क्या गलतियां हुईं?
60 प्रदर्शनकारी घायल, भारत को नेपाल-बांग्लादेश बनाने के नारे! दोनों पक्षों से क्या गलतियां हुईं
बिहार
अनंत सिंह ने सेट किया बेटे का सियासी भविष्य, 'जैसे निशांत कुमार नीतीश जी के साथ रहे, वैसे…'
अनंत सिंह ने सेट किया बेटे का सियासी भविष्य, 'जैसे निशांत कुमार नीतीश जी के साथ रहे, वैसे…'
एग्रीकल्चर
नीम के पेड़ पर कैसे उग आता है पीपल या बरगद, जानें इसके पीछे का विज्ञान
नीम के पेड़ पर कैसे उग आता है पीपल या बरगद, जानें इसके पीछे का विज्ञान
ABP NEWS
Viral Video: पुलिस की लाठियों से बचने के लिए भागते प्रदर्शनकारी!
Viral Video: पुलिस की लाठियों से बचने के लिए भागते प्रदर्शनकारी!
ABP NEWS
Viral Video: 5 फीट के 'ब्लैक कोबरा' को देखकर स्नेक कैचर भी डर गया!
Viral Video: 5 फीट के 'ब्लैक कोबरा' को देखकर स्नेक कैचर भी डर गया!
ABP NEWS
Viral Video: RAF जवान के सामने जो आया... उसी में बजा दी लाठी!
Viral Video: RAF जवान के सामने जो आया... उसी में बजा दी लाठी!
ABP NEWS
Viral Video: ब्लैक कोबरा को लगी थी भूख... इसलिए सीधा किचन में पहुंचा!
Viral Video: ब्लैक कोबरा को लगी थी भूख... इसलिए सीधा किचन में पहुंचा!
ABP NEWS
Viral Video: आधी रात को किचन में कुंडली मारकर बैठा ब्लैक कोबरा!
Viral Video: आधी रात को किचन में कुंडली मारकर बैठा ब्लैक कोबरा!
Embed widget