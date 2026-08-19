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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशExclusive: शादी कब करेंगे बाबा बागेश्वर, कैसी कन्या चाहते हैं? खुद बताया

Exclusive: शादी कब करेंगे बाबा बागेश्वर, कैसी कन्या चाहते हैं? खुद बताया

Dhirendra Krishna Shastri Exclusive: धीरेंद्र शास्त्री का कहना है कि वह अपने माता-पिता की मर्जी से ही शादी करेंगे. उन्हें ऐसी कन्या चाहिए जो उनके परिवार की परंपराओं के साथ चल सके और उनकी सेवा कर सके.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 19 Aug 2026 11:12 AM (IST)
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मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एबीपी न्यूज पर दिए एक्सक्लूजिव इंटरव्यू में अपने जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की. इस दौरान उन्होंने अपनी शादी से लेकर पसंद की कन्या के बारे में जानकारी दी. 

एबीपी न्यूज की सीनियर एडिटर और एंकर रोमाना ईसार खान से सवाल-जवाब के दौरान बाबा बागेश्वर ने कई दिलचस्प बातें कीं. जब सवाल किया गया कि धीरेंद्र शास्त्री को हमेशा रंग-बिरंगे कपड़ों में देखा गया है, जो बाकी कथावाचकों से कुछ अलग होते हैं. वह यह कपड़े शौक में पहनते हैं या फिर उनके लिए कोई और चुनता है. जवाब में धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, "लोगों की श्रद्धा चुनवा देती है. हमारे सब चेले-बच्चे हमें जो श्रद्धाभाव से दे जाते हैं, हम वह पहन लेते हैं. वह कहते हैं बाबा पहनकर दिखाओ, हम दिखा देते हैं. हमारी अपनी कोई पसंद नहीं है. हमने तो एक जोड़ी कुर्ते में जिंदगी निकाली है. फटे कपड़े भी पहने हैं. अब क्या पसंद रखेंगे."

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अपनी शादी का पर्चा निकालेंगे धीरेंद्र शास्त्री

दूसरी ओर, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की शादी को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं. उनके अनुयायी हमेशा से ये जानना चाहते हैं कि बाबा बागेश्वर शादी कब करेंगे. इसको लेकर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, "होनी तो है, अब देखो कब होती है. एक काम करो तुम धाम आओ और अर्जी लगाओ, हम पर्चा में लिखकर देंगे कि हमारी शादी कब होगी."

धीरेंद्र शास्त्री से पूछा गया कि उन्हें कैसी कन्या चाहिए? जवाब में उन्होंने बताया, "यह तो माता-पिता देखेंगे लेकिन कन्या ऐसी चाहिए जो हमारी परिस्थिति को समझ सके. हम समय न दे पाएं तो चले, परिवार की सेवा कर सके. पारिवारिक माहौल में, गांव वाली परंपराओं में ढल सकें और उन परंपराओं के आचार-विचार के साथ चल सकें."

माता-पिता की पसंद से ही शादी करेंगे धीरेंद्र शास्त्री

जब उनसे सवाल किया गया कि अगर माता-पिता पसंद की लड़की नहीं खोज पा रहे तो वे खुद ही अपनी पसंद से कन्या ले आएं? जवाब में धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि उनसे यह नहीं होगा. लड़की तो माता-पिता ही खोजकर लाएंगे. माता जी को जो उचित लगेगा, उन्हें हम हां कह देंगे. 

बाबा बागेश्वर ने बताया कि उनकी शादी में देर इसलिए हो रही है क्योंकि वह खुद ही माता-पिता को मना कर देते हैं कि पहले अस्पताल का लोकार्पण हो जाने दो, फिर विवाह करवा देना.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 19 Aug 2026 11:10 AM (IST)
Tags :
MP News Bageshwar Dham Dhirendra Krishna Shastri
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