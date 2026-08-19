Aaj Ka Rashifal 19 August 2026: आज सावन शुक्ल सप्तमी, बुधवार और विशाखा नक्षत्र का खास संयोग बन रहा है. चंद्रमा देर रात तक तुला राशि में रहेंगे.

ग्रहों की यह स्थिति मिथुन, तुला, धनु, मकर और कुंभ राशि वालों को नौकरी, व्यापार और धन के मामले में अच्छे अवसर दे सकती है. वहीं कुछ राशियों को खर्च, निवेश और कार्यस्थल के विवाद में सावधानी रखनी होगी. पढ़ें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का विस्तृत राशिफल.

मेष राशिफल, 19 अगस्त 2026 (Mesh Rashifal Today)

19 अगस्त 2026, बुधवार को सावन शुक्ल सप्तमी शाम 19:21 बजे तक रहेगी. स्वाति नक्षत्र सुबह 06:47 बजे तक रहेगा, इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा आज रात 26:31 (देर रात 02:31) बजे तक आपकी राशि से सातवें भाव (तुला राशि) में रहेंगे.

आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है. दोपहर 12:24 से 14:02 बजे तक राहु काल रहेगा. सातवें भाव में चंद्रमा का गोचर मेष राशि वालों को साझेदारी, पब्लिक डीलिंग और सामाजिक संपर्कों में मजबूत लाभ देगा.

करियर (Career)

ऑफिस में टीम वर्क का पूरा फायदा मिलेगा. सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा. सेल्स, कंसल्टिंग, मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन से जुड़े लोगों को नए मौके मिलेंगे. जरूरी काम सुबह या दोपहर 12:24 बजे से पहले निपटा लें. राहु काल (12:24 से 14:02) में दफ्तर की राजनीति और बहस से दूर रहें.

बिजनेस (Business)

पार्टनरशिप में काम कर रहे व्यापारियों को अच्छा मुनाफा होगा. बाजार में आपकी साख बढ़ेगी. नए ग्राहकों के साथ महत्वपूर्ण बातचीत आगे बढ़ सकती है. बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. इस दिशा की यात्रा से बचें. जरूरी हो तो थोड़ा तिल या धनिया खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)

आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ रहेगा. व्यापार और संपर्कों के जरिए नियमित आय बनी रहेगी. पार्टनर या जीवनसाथी के माध्यम से धन लाभ के योग हैं. दोपहर बाद राहु काल के समय बड़ा वित्तीय जोखिम न लें और किसी को नया उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

दांपत्य जीवन में मधुरता और आपसी समझ बनी रहेगी. जीवनसाथी की सलाह से काम आसान होंगे. प्रेम संबंधों में भरोसा गहरा होगा. परिवार के साथ शाम का समय सुखद बीतेगा.

सेहत (Health)

सेहत अच्छी और ऊर्जावान बनी रहेगी. मौसमी बदलाव को देखते हुए खान-पान हल्का रखें. पर्याप्त पानी पिएं. दिनचर्या में नियमित व्यायाम और ध्यान शामिल करें.

लकी नंबर: 9, 1

लकी कलर: लाल, सिंदूरी

सावन बुधवार का उपाय

सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें.

भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक या लड्डू का भोग लगाएं.

'ॐ गं गणपतये नमः' या 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.

किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दाल, मौसमी फल या भोजन का दान करें.

वृषभ राशिफल, 19 अगस्त 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

19 अगस्त 2026, बुधवार को सावन शुक्ल सप्तमी शाम 19:21 बजे तक रहेगी. स्वाति नक्षत्र सुबह 06:47 बजे तक रहेगा, इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा आज देर रात 26:31 (02:31 AM) बजे तक आपकी राशि से छठे भाव (तुला राशि) में रहेंगे.

आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है. दोपहर 12:24 से 14:02 बजे तक राहु काल रहेगा. छठे भाव का चंद्रमा वृषभ राशि वालों को विरोधियों पर बढ़त, कार्यक्षेत्र में मजबूती और पुराने कर्जों से राहत दिलाने में मददगार साबित होगा.

करियर (Career)

ऑफिस में आपकी मेहनत और कार्यकुशलता की तारीफ होगी. रुके हुए काम तेजी से निपटेंगे. बैंकिंग, कानून, चिकित्सा और टेक्निकल फील्ड से जुड़े लोगों को अच्छे मौके मिलेंगे. जरूरी काम राहु काल शुरू होने से पहले निपटा लें. दोपहर में राहु काल (12:24 से 14:02) के दौरान सहकर्मियों से किसी भी तरह के विवाद से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए दिन पुराने बकाए की वसूली और प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने का है. लोन या क्रेडिट से जुड़े मामले सुलझेंगे. सप्लाई और डिलीवरी में सुधार होगा. बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. इस दिशा की यात्रा टालें. निकलना जरूरी हो तो थोड़ा धनिया या तिल खाकर निकलें.

फाइनेंस (Finance)

आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा. फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है. फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रहेगा. पुराने कर्ज का बोझ कम होगा. दोपहर बाद राहु काल के समय किसी को नया उधार न दें और न ही बड़ा जोखिम लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी. ननिहाल पक्ष से सहयोग या अच्छी खबर मिल सकती है. जीवनसाथी का सहयोग घरेलू जिम्मेदारियों को आसान करेगा. पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी.

सेहत (Health)

सेहत अच्छी रहेगी. पेट और पाचन का विशेष ध्यान रखें. खान-पान में सादा और सुपाच्य भोजन लें. पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में हल्का व्यायाम जोड़ें.

लकी नंबर: 6, 2

लकी कलर: सफेद, सिल्वर

सावन बुधवार का उपाय

सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल और सफेद चंदन चढ़ाएं.

भगवान गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करें और मोदक का भोग लगाएं.

'ॐ बुं बुधाय नमः' या 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.

किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दाल या हरा चारा दान करें.

मिथुन राशिफल, 19 अगस्त 2026 (Mithun Rashifal Today)

19 अगस्त 2026, बुधवार को सावन शुक्ल सप्तमी शाम 19:21 बजे तक रहेगी. स्वाति नक्षत्र सुबह 06:47 बजे तक रहेगा, इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा आज देर रात 26:31 (02:31 AM) बजे तक आपकी राशि से पांचवें भाव (तुला राशि) में रहेंगे.

आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है. दोपहर 12:24 से 14:02 बजे तक राहु काल रहेगा. पांचवें भाव का चंद्रमा मिथुन राशि वालों को बौद्धिक क्षमता, रचनात्मक सोच और सही फैसलों से लाभ दिलाएगा.

करियर (Career)

ऑफिस में आपके नए विचारों और कार्यशैली की सराहना होगी. सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा. आईटी, मीडिया, लेखन, डिजाइनिंग, कंसल्टिंग और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को बेहतरीन मौके मिलेंगे. जरूरी काम राहु काल से पहले निपटा लें. दोपहर में राहु काल (12:24 से 14:02) के दौरान किसी भी काम में जल्दबाजी से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों को नई रणनीतियों से अच्छा मुनाफा होगा. ट्रेडिंग, शेयर मार्केट और रचनात्मक उत्पादों के कारोबार में गति आएगी. ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा. बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. इस दिशा की यात्रा टालें. जरूरी हो तो थोड़ा धनिया या तिल खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. पुराने निवेश से बढ़िया रिटर्न मिलने के योग हैं. आकस्मिक धन लाभ हो सकता है. दोपहर बाद राहु काल के समय बिना सोचे-समझे सट्टेबाजी या बड़ा जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

लव लाइफ में आपसी समझ और भरोसा बढ़ेगा. पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रहेगा. संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल सकता है. घर-परिवार में खुशी का माहौल रहेगा.

सेहत (Health)

सेहत अच्छी रहेगी और मन प्रसन्न रहेगा. ऊर्जा का स्तर ऊंचा बना रहेगा. खान-पान में सादा और पौष्टिक भोजन लें. पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में हल्का व्यायाम शामिल करें.

लकी नंबर: 5, 3

लकी कलर: हरा, हल्का पीला

सावन बुधवार का उपाय

सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल और दूर्वा अर्पित करें.

भगवान गणेश को 21 दूर्वा और मोदक या लड्डू का भोग लगाएं.

'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.

किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दाल, मौसमी फल या हरी सब्जियां दान करें.

कर्क राशिफल, 19 अगस्त 2026 (Kark Rashifal Today)

19 अगस्त 2026, बुधवार को सावन शुक्ल सप्तमी शाम 19:21 बजे तक रहेगी. स्वाति नक्षत्र सुबह 06:47 बजे तक रहेगा, इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा आज देर रात 26:31 (02:31 AM) बजे तक आपकी राशि से चौथे भाव (तुला राशि) में रहेंगे.

आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है. दोपहर 12:24 से 14:02 बजे तक राहु काल रहेगा. चौथे भाव का चंद्रमा कर्क राशि वालों को पारिवारिक सुख, मानसिक स्थिरता और संपत्ति संबंधी मामलों में अनुकूल परिणाम देगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. प्रॉपर्टी, वाहन, प्रशासन, इंटीरियर और शिक्षा से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिलेंगे. जरूरी काम राहु काल से पहले निपटा लें. दोपहर में राहु काल (12:24 से 14:02) के समय कार्यस्थल पर तनाव या बहस से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए दिन लाभ बढ़ाने और साख मजबूत करने का है. रियल एस्टेट और घरेलू सामान के कारोबार में तेजी आएगी. ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा. बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. इस दिशा की यात्रा टालें. जरूरी हो तो थोड़ा धनिया या तिल खाकर निकलें.

फाइनेंस (Finance)

आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. सुख-सुविधाओं और घर की जरूरतों पर सोच-समझकर खर्च होगा. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में प्रगति हो सकती है. दोपहर बाद राहु काल के समय बड़ा वित्तीय जोखिम लेने या किसी को नया उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

घर में शांति और सौहार्द बना रहेगा. माता जी का विशेष स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. शाम को परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा.

सेहत (Health)

सेहत अच्छी रहेगी. मानसिक शांति महसूस करेंगे. खान-पान में सात्विक आहार लें. मौसमी ठंडक से बचाव रखें. पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में हल्का योग शामिल करें.

लकी नंबर: 2, 7

लकी कलर: दूधिया सफेद, क्रीम

सावन बुधवार का उपाय

सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल और सफेद चंदन अर्पित करें.

भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक या लड्डू का भोग लगाएं.

'ॐ नमः शिवाय' या 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें.

किसी जरूरतमंद को चावल, दूध, हरा चारा या भोजन का दान करें.

सिंह राशिफल, 19 अगस्त 2026 (Singh Rashifal Today)

19 अगस्त 2026, बुधवार को सावन शुक्ल सप्तमी शाम 19:21 बजे तक रहेगी. स्वाति नक्षत्र सुबह 06:47 बजे तक रहेगा, इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा आज देर रात 26:31 (02:31 AM) बजे तक आपकी राशि से तीसरे भाव (तुला राशि) में रहेंगे.

आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है. दोपहर 12:24 से 14:02 बजे तक राहु काल रहेगा. तीसरे भाव का चंद्रमा सिंह राशि वालों को पराक्रम, बेहतर संवाद और अटके हुए काम निपटाने का साहस देगा.

करियर (Career)

ऑफिस में आपकी सक्रियता और सूझबूझ की सराहना होगी. काम में तेजी आएगी. सहकर्मियों और टीम का पूरा सहयोग मिलेगा. मार्केटिंग, मीडिया, सेल्स, आईटी और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को अच्छे नतीजे मिलेंगे. जरूरी काम राहु काल से पहले निपटा लें. दोपहर में राहु काल (12:24 से 14:02) के दौरान किसी से न उलझें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए नए संपर्कों के विस्तार और बाजार में पकड़ मजबूत करने का दिन है. छोटे सौदों से अच्छा मुनाफा निकलेगा. ऑनलाइन और लोकल मार्केट में मांग बढ़ेगी. बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. इस दिशा की यात्रा टालें. जरूरी हो तो थोड़ा धनिया या तिल खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. व्यक्तिगत प्रयासों से आमदनी के नए रास्ते बनेंगे. पुरानी योजनाओं से धन लाभ होगा. फिजूलखर्ची पर नियंत्रण बना रहेगा. दोपहर बाद राहु काल के समय बड़ा वित्तीय जोखिम लेने या किसी को नया उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में तालमेल बेहतर रहेगा. छोटे भाई-बहनों का पूरा साथ मिलेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. घर में सुख-शांति और उत्साह का माहौल बना रहेगा.

सेहत (Health)

सेहत अच्छी और ऊर्जावान बनी रहेगी. खान-पान में सात्विक भोजन लें. मौसमी बदलाव से बचाव रखें. पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में हल्का व्यायाम जोड़ें.

लकी नंबर: 1, 5

लकी कलर: सुनहरा, नारंगी

सावन बुधवार का उपाय

सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल और लाल चंदन चढ़ाएं.

भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक या लड्डू का भोग लगाएं.

'ॐ गं गणपतये नमः' या 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.

किसी जरूरतमंद को गुड़, गेहूं, हरी मूंग दाल या मौसमी फल दान करें.

कन्या राशिफल, 19 अगस्त 2026 (Kanya Rashifal Today)

19 अगस्त 2026, बुधवार को सावन शुक्ल सप्तमी शाम 19:21 बजे तक रहेगी. स्वाति नक्षत्र सुबह 06:47 बजे तक रहेगा, इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा आज देर रात 26:31 (02:31 AM) बजे तक आपकी राशि से दूसरे भाव (तुला राशि) में रहेंगे.

आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है. दोपहर 12:24 से 14:02 बजे तक राहु काल रहेगा. दूसरे भाव का चंद्रमा कन्या राशि वालों को धन संचय, वाणी के प्रभाव और आर्थिक मजबूती में लाभ देगा.

करियर (Career)

ऑफिस में आपकी बातचीत और कार्यशैली की सराहना होगी. सीनियर्स का सहयोग मिलेगा. अकाउंट्स, डेटा एनालिसिस, फाइनेंस, कंसल्टिंग और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े लोगों को अच्छे मौके मिलेंगे. जरूरी काम राहु काल से पहले निपटा लें. दोपहर में राहु काल (12:24 से 14:02) के दौरान किसी भी तरह की दफ्तरी बहस से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए दिन नकदी प्रवाह बढ़ाने और पुराना बकाया वसूलने का है. खुदरा कारोबार और ट्रेडिंग से जुड़े लोगों को अच्छा मुनाफा होगा. नए सौदे आगे बढ़ सकते हैं. बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. इस दिशा की यात्रा टालें. जरूरी हो तो थोड़ा धनिया या तिल खाकर ही निकलें.

फाइनेंस (Finance)

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी के योग हैं. रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. घरेलू जरूरतों पर सोच-समझकर खर्च होगा. दोपहर बाद राहु काल के समय बड़ा जोखिम लेने या किसी को नया उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

परिवार में सौहार्द और शांति का माहौल रहेगा. परिजनों के साथ मधुर संबंध बने रहेंगे. जीवनसाथी की सलाह से घरेलू फैसले आसान होंगे. घर में कोई सकारात्मक चर्चा हो सकती है.

सेहत (Health)

सेहत अच्छी और संतुलित रहेगी. खान-पान पर ध्यान दें और बहुत ज्यादा मीठी चीजों से परहेज करें. पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में हल्का योग शामिल करें.

लकी नंबर: 5, 3

लकी कलर: हरा, हल्का पीला

सावन बुधवार का उपाय

सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल और दूर्वा चढ़ाएं.

भगवान गणेश को 21 दूर्वा और मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं.

'ॐ बुं बुधाय नमः' या 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.

किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दाल, मौसमी फल या हरी सब्जियां दान करें.

तुला राशिफल, 19 अगस्त 2026 (Tula Rashifal Today)

19 अगस्त 2026, बुधवार को सावन शुक्ल सप्तमी शाम 19:21 बजे तक रहेगी. स्वाति नक्षत्र सुबह 06:47 बजे तक रहेगा, इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा आज देर रात 26:31 (02:31 AM) बजे तक आपकी ही राशि यानी लग्न भाव (तुला राशि) में रहेंगे.

आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है. दोपहर 12:24 से 14:02 बजे तक राहु काल रहेगा. लग्न भाव का चंद्रमा तुला राशि वालों के व्यक्तित्व में निखार, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में मजबूती लाएगा.

करियर (Career)

ऑफिस में आपकी कार्यशैली और नए विचारों की सराहना होगी. सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा. अधूरे प्रोजेक्ट्स तेजी से निपटेंगे. फैशन, डिजाइनिंग, कला, मीडिया, कंसल्टिंग और प्रशासनिक कार्यों से जुड़े लोगों को बेहतरीन नतीजे मिलेंगे. जरूरी काम राहु काल से पहले निपटा लें. दोपहर में राहु काल (12:24 से 14:02) के दौरान काम में जल्दबाजी या दफ्तरी गॉसिप से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए दिन नए सौदे पक्के करने और बाजार में पकड़ मजबूत करने का है. पार्टनरशिप के काम में अच्छा मुनाफा होगा. ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा. बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. इस दिशा की यात्रा टालें. जरूरी हो तो थोड़ा धनिया या तिल खाकर ही निकलें.

फाइनेंस (Finance)

आर्थिक स्थिति मजबूत और संतुलित रहेगी. आय के नए स्रोत बन सकते हैं. पुराना रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं. निजी जरूरतों पर सोच-समझकर खर्च होगा. दोपहर बाद राहु काल के समय सट्टेबाजी या बड़ा जोखिम लेने से बचें और किसी को नया उधार न दें.

रिलेशनशिप (Relationship)

दांपत्य जीवन में मधुरता और आपसी समझ बढ़ेगी. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में भरोसा गहरा होगा. अविवाहितों के लिए विवाह की चर्चा आगे बढ़ सकती है. परिवार में सुख-शांति रहेगी.

सेहत (Health)

सेहत अच्छी रहेगी और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. मानसिक शांति बनी रहेगी. खान-पान में सात्विक आहार लें. पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में हल्का व्यायाम या ध्यान शामिल करें.

लकी नंबर: 6, 2

लकी कलर: सफेद, क्रीम, गुलाबी

सावन बुधवार का उपाय

सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल और सफेद चंदन चढ़ाएं.

भगवान गणेश को 21 दूर्वा और मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं.

'ॐ गं गणपतये नमः' या 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.

किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दाल, मौसमी फल या सफेद अनाज का दान करें.

वृश्चिक राशिफल, 19 अगस्त 2026 (Vrishchik Rashifal Today)

19 अगस्त 2026, बुधवार को सावन शुक्ल सप्तमी शाम 19:21 बजे तक रहेगी. स्वाति नक्षत्र सुबह 06:47 बजे तक रहेगा, इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा आज देर रात 26:31 (02:31 AM) बजे तक आपकी राशि से बारहवें भाव (तुला राशि) में रहेंगे.

आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है. दोपहर 12:24 से 14:02 बजे तक राहु काल रहेगा. बारहवें भाव का चंद्रमा वृश्चिक राशि वालों को विदेश से जुड़े मामलों, आध्यात्मिक कार्यों और खर्चों पर नियंत्रण रखने का संकेत दे रहा है.

करियर (Career)

ऑफिस में काम पर पूरा फोकस रखें. विदेश से जुड़े प्रोजेक्ट्स, रिसर्च, मल्टीनेशनल कंपनी और चिकित्सा से जुड़े लोगों को अच्छी प्रगति मिलेगी. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें. जरूरी काम राहु काल से पहले निपटा लें. दोपहर में राहु काल (12:24 से 14:02) के दौरान दफ्तर की राजनीति और जोखिम भरे फैसलों से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए दिन आयात-निर्यात और दूरस्थ स्थानों से लाभ कमाने का है. बाहरी संपर्कों से नए ऑर्डर मिल सकते हैं. लेन-देन में लिखा-पढ़ी पूरी रखें. बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. इस दिशा की यात्रा टालें. जरूरी हो तो थोड़ा धनिया या तिल खाकर ही निकलें.

फाइनेंस (Finance)

आर्थिक मामलों में बजट बनाकर चलना जरूरी है. कुछ अचानक घरेलू या व्यावसायिक खर्च सामने आ सकते हैं. पुराना फंसा पैसा निकालने के प्रयास तेज करें. दोपहर बाद राहु काल के समय बड़ा निवेश करने या किसी को नया उधार देने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखने के लिए छोटी बातों को नजरअंदाज करें. जीवनसाथी का हर मोड़ पर सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें. परिवार के साथ शाम को समय बिताने से मन हल्का होगा.

सेहत (Health)

सेहत सामान्य रहेगी. काम के दबाव से आंखों में थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है. खान-पान हल्का रखें. पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में प्राणायाम व ध्यान शामिल करें.

लकी नंबर: 9, 1

लकी कलर: लाल, मैरून

सावन बुधवार का उपाय

सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल और लाल चंदन चढ़ाएं.

भगवान गणेश को 21 दूर्वा और मोदक या लड्डू का भोग लगाएं.

'ॐ गं गणपतये नमः' या 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.

किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दाल, मौसमी फल या गुड़ का दान करें.

धनु राशिफल, 19 अगस्त 2026 (Dhanu Rashifal Today)

19 अगस्त 2026, बुधवार को सावन शुक्ल सप्तमी शाम 19:21 बजे तक रहेगी. स्वाति नक्षत्र सुबह 06:47 बजे तक रहेगा, इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा आज देर रात 26:31 (02:31 AM) बजे तक आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (तुला राशि) में रहेंगे.

आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है. दोपहर 12:24 से 14:02 बजे तक राहु काल रहेगा. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा धनु राशि वालों को आय में वृद्धि, बड़े लाभ और इच्छाओं की पूर्ति के मजबूत अवसर देगा.

करियर (Career)

ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी. सीनियर्स और अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं. शिक्षा, बैंकिंग, मैनेजमेंट, कंसल्टिंग और सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को बेहतरीन मौके मिलेंगे. जरूरी काम राहु काल से पहले निपटा लें. दोपहर में राहु काल (12:24 से 14:02) के दौरान सहकर्मियों से किसी विवाद में न पड़ें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए दिन शानदार लाभ और कारोबार के विस्तार का है. पुराने निवेश या सौदों से अच्छा मुनाफा होगा. बड़े ग्राहकों और नए नेटवर्क से व्यापार में गति आएगी. बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. इस दिशा की यात्रा टालें. जरूरी हो तो थोड़ा धनिया या तिल खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)

आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी. आय के नए रास्ते खुलेंगे. रुका हुआ धन वापस मिलने के पूरे आसार हैं. बचत में बढ़ोतरी होगी. दोपहर बाद राहु काल के समय बिना सोचे-समझे सट्टेबाजी या बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

मित्रों और बड़े भाई-बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा. दांपत्य जीवन में मधुरता और आपसी विश्वास बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में तालमेल बेहतर रहेगा. घर में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है.

सेहत (Health)

सेहत अच्छी और ऊर्जा से भरपूर रहेगी. मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी. खान-पान में सादा और पौष्टिक आहार लें. पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में नियमित वॉक या योग शामिल करें.

लकी नंबर: 3, 9

लकी कलर: पीला, केसरिया

सावन बुधवार का उपाय

सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल और चंदन चढ़ाएं.

भगवान गणेश को 21 दूर्वा और मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं.

'ॐ गं गणपतये नमः' या 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.

किसी जरूरतमंद को चने की दाल, केला, हरी मूंग दाल या पीले फल का दान करें.

मकर राशिफल, 19 अगस्त 2026 (Makar Rashifal Today)

19 अगस्त 2026, बुधवार को सावन शुक्ल सप्तमी शाम 19:21 बजे तक रहेगी. स्वाति नक्षत्र सुबह 06:47 बजे तक रहेगा, इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा आज देर रात 26:31 (02:31 AM) बजे तक आपकी राशि से दसवें भाव (तुला राशि) में रहेंगे.

आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है. दोपहर 12:24 से 14:02 बजे तक राहु काल रहेगा. दसवें भाव का चंद्रमा मकर राशि वालों को कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा, नई जिम्मेदारियां और सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि दिलाएगा.

करियर (Career)

ऑफिस में आपकी मेहनत और अनुशासन की तारीफ होगी. उच्च अधिकारियों का मार्गदर्शन मिलेगा. पदोन्नति या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की कमान मिलने के योग हैं. रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग, सरकारी सेवा, कानून और प्रशासन से जुड़े लोगों को अच्छे मौके मिलेंगे. जरूरी काम राहु काल से पहले निपटा लें. दोपहर में राहु काल (12:24 से 14:02) के दौरान किसी भी तरह की दफ्तरी राजनीति से दूर रहें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए दिन प्रतिष्ठा बढ़ाने और नए अनुबंध हासिल करने का है. सरकारी टेंडर या बड़े सौदों में सफलता मिल सकती है. बाजार में आपकी साख मजबूत होगी. बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. इस दिशा की यात्रा टालें. जरूरी हो तो थोड़ा धनिया या तिल खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. पेशेवर प्रयासों और पुराने निवेश से अच्छा लाभ होगा. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में प्रगति होगी. खर्चों पर नियंत्रण बना रहेगा. दोपहर बाद राहु काल के समय बड़ा जोखिम लेने या किसी को नया उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति रहेगी. पिता और वरिष्ठ सदस्यों का भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा. जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर रहेगा. घर में गरिमा और सौहार्द का माहौल बना रहेगा.

सेहत (Health)

सेहत अच्छी रहेगी. मानसिक रूप से संतुष्ट और सक्रिय महसूस करेंगे. काम के बीच थोड़ा आराम जरूर लें. खान-पान सादा रखें. पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में हल्का व्यायाम शामिल करें.

लकी नंबर: 8, 4

लकी कलर: नीला, गहरा स्लेटी

सावन बुधवार का उपाय

सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल और काले तिल चढ़ाएं.

भगवान गणेश को 21 दूर्वा और मोदक या लड्डू का भोग लगाएं.

'ॐ गं गणपतये नमः' या 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें.

किसी जरूरतमंद या दिव्यांग को हरी मूंग दाल, मौसमी फल या भोजन दान करें.

कुंभ राशिफल, 19 अगस्त 2026 (Kumbh Rashifal Today)

19 अगस्त 2026, बुधवार को सावन शुक्ल सप्तमी शाम 19:21 बजे तक रहेगी. स्वाति नक्षत्र सुबह 06:47 बजे तक रहेगा, इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा आज देर रात 26:31 (02:31 AM) बजे तक आपकी राशि से नौवें भाव (तुला राशि) में रहेंगे.

आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है. दोपहर 12:24 से 14:02 बजे तक राहु काल रहेगा. नौवें भाव का चंद्रमा कुंभ राशि वालों के भाग्य में वृद्धि, अटके काम पूरे कराने और नई योजनाएं शुरू करने में मददगार रहेगा.

करियर (Career)

ऑफिस में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. सीनियर्स और मेंटर्स का पूरा मार्गदर्शन मिलेगा. उच्च शिक्षा, रिसर्च, मीडिया, लीगल, आईटी और कंसल्टिंग से जुड़े लोगों को बेहतरीन नतीजे मिलेंगे. महत्वपूर्ण काम राहु काल से पहले निपटा लें. दोपहर में राहु काल (12:24 से 14:02) के दौरान किसी भी तरह के असमंजस या विवाद से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए दिन नए संपर्कों के विस्तार और बड़े अनुबंध हासिल करने का है. लंबी दूरी के व्यापार और डिजिटल माध्यमों से अच्छा मुनाफा होगा. बाजार में आपकी साख मजबूत होगी. बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. इस दिशा की यात्रा टालें. जरूरी हो तो थोड़ा धनिया या तिल खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)

आर्थिक स्थिति मजबूत और संतुलित रहेगी. पूर्व में किए गए निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने के योग हैं. धार्मिक व शुभ कार्यों पर धन खर्च हो सकता है. दोपहर बाद राहु काल के समय बिना सोचे-समझे बड़ा सट्टा या नया उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

परिवार में सुख-शांति और धार्मिक माहौल रहेगा. पिता और वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद मिलेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे. लव लाइफ में आपसी विश्वास बढ़ेगा.

सेहत (Health)

सेहत अच्छी रहेगी और मन प्रसन्न रहेगा. ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा. खान-पान में सात्विक आहार अपनाएं. पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में हल्का ध्यान या योग शामिल करें.

लकी नंबर: 8, 4

लकी कलर: आसमानी, नीला

सावन बुधवार का उपाय

सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल और सफेद चंदन चढ़ाएं.

भगवान गणेश को 21 दूर्वा और मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं.

'ॐ गं गणपतये नमः' या 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें.

किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दाल, मौसमी फल या भोजन दान करें.

मीन राशिफल, 19 अगस्त 2026 (Meen Rashifal Today)

19 अगस्त 2026, बुधवार को सावन शुक्ल सप्तमी शाम 19:21 बजे तक रहेगी. स्वाति नक्षत्र सुबह 06:47 बजे तक रहेगा, इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा आज देर रात 26:31 (02:31 AM) बजे तक आपकी राशि से आठवें भाव (तुला राशि) में रहेंगे.

आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है. दोपहर 12:24 से 14:02 बजे तक राहु काल रहेगा. आठवें भाव का चंद्रमा मीन राशि वालों को सतर्कता बरतने, शोधपरक कार्यों और अचानक लाभ के मामलों में ध्यान केंद्रित करने की सलाह देता है.

करियर (Career)

ऑफिस में अपने काम पर पूरा ध्यान रखें. रिसर्च, डेटा एनालिसिस, इंश्योरेंस, टैक्सेशन और तकनीकी कार्यों से जुड़े लोगों को अच्छी प्रगति मिलेगी. जरूरी काम राहु काल शुरू होने से पहले निपटा लें. दोपहर में राहु काल (12:24 से 14:02) के दौरान दफ्तर की राजनीति और किसी भी तरह की बहस से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए दिन पुराने सौदों को सुलझाने और बकाए की वसूली का है. लेन-देन और कागजी कार्रवाई में पूरी पारदर्शिता रखें. बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. इस दिशा की यात्रा टालें. जरूरी हो तो थोड़ा धनिया या तिल खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. अचानक पैतृक धन या अटका हुआ लाभ मिल सकता है. फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें. दोपहर बाद राहु काल के समय बड़ा जोखिम लेने या किसी को नया उधार देने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखें. ससुराल पक्ष से सहयोग मिल सकता है. जीवनसाथी की सलाह का सम्मान करें. किसी भी बात पर तीखी प्रतिक्रिया देने से बचें और घर का माहौल सौहार्दपूर्ण रखें.

सेहत (Health)

सेहत का ध्यान रखें. खान-पान में सादा और सुपाच्य भोजन लें. समय पर भोजन करें. पर्याप्त पानी पिएं और मानसिक शांति के लिए योग व ध्यान करें.

लकी नंबर: 3, 9

लकी कलर: पीला, सुनहरा

सावन बुधवार का उपाय

सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल और पीला चंदन चढ़ाएं.

भगवान गणेश को 21 दूर्वा और मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं.

'ॐ गं गणपतये नमः' या 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.

किसी जरूरतमंद को चने की दाल, हरी मूंग दाल, पीले फल या भोजन का दान करें.

FAQ

सवाल 1: 19 अगस्त 2026 को कौन-सी तिथि है?

जवाब: 19 अगस्त 2026 को सावन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि शाम 7 बजकर 21 मिनट तक रहेगी.

सवाल 2: 19 अगस्त 2026 को कौन-सा नक्षत्र रहेगा?

जवाब: स्वाति नक्षत्र सुबह 6 बजकर 47 मिनट तक रहेगा. इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा.

सवाल 3: 19 अगस्त को चंद्रमा किस राशि में रहेंगे?

जवाब: चंद्रमा 19 अगस्त को देर रात 2 बजकर 31 मिनट तक तुला राशि में रहेंगे.

सवाल 4: 19 अगस्त 2026 को राहुकाल कब रहेगा?

जवाब: बुधवार को राहुकाल दोपहर 12 बजकर 24 मिनट से 2 बजकर 2 मिनट तक रहेगा. इस अवधि में शुभ या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचने की मान्यता है.

सवाल 5: क्या 19 अगस्त को अभिजीत मुहूर्त रहेगा?

जवाब: 19 अगस्त 2026 को अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं रहेगा. जरूरी काम राहुकाल से पहले पूरा करना बेहतर माना गया है.

सवाल 6: आज किन राशियों के लिए दिन शुभ रह सकता है?

जवाब: ग्रहों की स्थिति के अनुसार मिथुन, तुला, धनु, मकर और कुंभ राशि वालों को करियर, आय तथा भाग्य से जुड़े मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

सवाल 7: किन राशियों को सावधान रहना चाहिए?

जवाब: वृश्चिक और मीन राशि वालों को खर्च, निवेश, सेहत तथा जल्दबाजी में लिए गए फैसलों को लेकर विशेष सावधानी रखने की जरूरत है.

सवाल 8: सावन बुधवार को कौन-सा उपाय करना चाहिए?

जवाब: भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करें. भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और ‘ॐ गं गणपतये नमः’ मंत्र का जाप करें. जरूरतमंद को हरी मूंग दाल या भोजन दान करना भी शुभ माना जाता है.

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