'पूरा सही भी नहीं, पूरा गलत...' Gen-Z पर क्या बोले बाबा बागेश्वर
बाबा बागेश्वर ने एबीपी न्यूज के साथ जेन-जी को लेकर बात की. उन्होंने यहां पर अपने दिल की बात की है.
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एबीपी न्यूज पर आए हैं. जहां पर उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में कई सारी बातें बताईं. उन्होंने अपने बचपन से लेकर शादी तक के बारे में कई बात की हैं. उन्होंने जेन-जी के बारे में कहा- इस देश को युवाओं ने खड़ा किया है.
बाबा बागेश्वर ने जेन-जी के बारे में बात करते हुए कहा- ''इस देश को युवाओं ने आजाद करवाया है. इस देश की रक्षा भी युवाओं के हाथ में है- जवान, उनको भी हम जवान ही कहते हैं, देश के जवान. तो रक्षा भी किसके हाथ में है, युवाओं के हाथ में है. इस देश का भविष्य भी युवा है.''
आंदोलन पर कही ये बात
उन्होंने कहा- ''अपनी बात रखना आवश्यक है. इनकी गति बहुत है. गति से प्रगति तो होती है. इनको गलत भी नहीं कहा जा सकता मगर सही भी नहीं कहा जा सकता है. हमे गति में तो रहना है, जोश में तो रहना है मगर होश नहीं खोना है. क्रोध में तो रहना है लेकिन बोध नहीं खोना है. तीसरी बात, विचार बेशक नए हो लेकिन संस्कार पुराने दिखाने हैं. अपनी परंपरा, मर्यादा में रहना है. हमे अपनी बात कहने के तरीके नए अपनाने चाहिए. प्रदर्शन हो या आंदोलन हो या भूख हड़ताल हो या फिर कामकाज की हड़ताल हो. लेकिन उससे देश प्रभावित नहीं होना चाहिए. उससे हमारे देश की स्थिति प्रभावित नहीं होनी चाहिए. विदेशियों को मौका नहीं मिलना चाहिए. हमे विदेशियों के नाटक करने वाले जो देश में फूट चाहेंगे. उनके हाथों की कठपुतली नहीं बनना है.''
#WATCH | Gen-Z को धर्म, सनातन से कैसे जोड़ेंगे बाबा बागेश्वर ?— ABP News (@ABPNews) August 19, 2026
देखिए @romanaisarkhan के साथ बाबा बागेश्वर का SUPER EXCLUSIVE इंटरव्यूhttps://t.co/SMm0dUypVm#BabaBageshwar #DhirendraKrishnaShastri pic.twitter.com/DJOJhpuo8D
हमें बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह नहीं करना है. हम भारत हैं विश्व का भविष्य हैं. आने वाले विश्व के विश्व गुरू हैं.
स्मार्टफोन एडिक्ट बन गए हैं युवा
बाबा बागेश्वर ने कहा- ''आज की युवा पीढ़ी ड्रग एडिक्ट नहीं बल्कि स्मार्टफोन एडिक्ट बन गए हैं. सोशल मीडिया एडिक्ट है, डाटा एडिक्ट है. इस युवा पीढ़ी के अंदर दिक्कत ये आई कि ये वर्ल्ड से कनेक्ट हो गए बस खुद से डिसकनेक्ट हो गए. पूरी दुनिया से ये जुड़ चुके हैं बस अपनी फैमिली और संस्कारों से दूर हो गए हैं.''
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