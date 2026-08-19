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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'पूरा सही भी नहीं, पूरा गलत...' Gen-Z पर क्या बोले बाबा बागेश्वर

'पूरा सही भी नहीं, पूरा गलत...' Gen-Z पर क्या बोले बाबा बागेश्वर

बाबा बागेश्वर ने एबीपी न्यूज के साथ जेन-जी को लेकर बात की. उन्होंने यहां पर अपने दिल की बात की है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 19 Aug 2026 10:57 AM (IST)
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बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एबीपी न्यूज पर आए हैं. जहां पर उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में कई सारी बातें बताईं. उन्होंने अपने बचपन से लेकर शादी तक के बारे में कई बात की हैं. उन्होंने जेन-जी के बारे में कहा- इस देश को युवाओं ने खड़ा किया है.

बाबा बागेश्वर ने जेन-जी के बारे में बात करते हुए कहा- ''इस देश को युवाओं ने आजाद करवाया है. इस देश की रक्षा भी युवाओं के हाथ में है- जवान, उनको भी हम जवान ही कहते हैं, देश के जवान. तो रक्षा भी किसके हाथ में है, युवाओं के हाथ में है. इस देश का भविष्य भी युवा है.''

आंदोलन पर कही ये बात
उन्होंने कहा- ''अपनी बात रखना आवश्यक है. इनकी गति बहुत है. गति से प्रगति तो होती है. इनको गलत भी नहीं कहा जा सकता मगर सही भी नहीं कहा जा सकता है. हमे गति में तो रहना है, जोश में तो रहना है  मगर होश नहीं खोना है. क्रोध में तो रहना है लेकिन बोध नहीं खोना है. तीसरी बात, विचार बेशक नए हो लेकिन संस्कार पुराने दिखाने हैं. अपनी परंपरा, मर्यादा में रहना है. हमे अपनी बात कहने के तरीके नए अपनाने चाहिए. प्रदर्शन हो या आंदोलन हो या भूख हड़ताल हो या फिर कामकाज की हड़ताल हो. लेकिन उससे देश प्रभावित नहीं होना चाहिए. उससे हमारे देश की स्थिति प्रभावित नहीं होनी चाहिए. विदेशियों को मौका नहीं मिलना चाहिए. हमे विदेशियों के नाटक करने वाले जो देश में फूट चाहेंगे. उनके हाथों की कठपुतली नहीं बनना है.''

हमें बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह नहीं करना है. हम भारत हैं विश्व का भविष्य हैं. आने वाले विश्व के विश्व गुरू हैं.

स्मार्टफोन एडिक्ट बन गए हैं युवा

बाबा बागेश्वर ने कहा- ''आज की युवा पीढ़ी ड्रग एडिक्ट नहीं बल्कि स्मार्टफोन एडिक्ट बन गए हैं. सोशल मीडिया एडिक्ट है, डाटा एडिक्ट है. इस युवा पीढ़ी के अंदर दिक्कत ये आई कि ये वर्ल्ड से कनेक्ट हो गए बस खुद से डिसकनेक्ट हो गए. पूरी दुनिया से ये जुड़ चुके हैं बस अपनी फैमिली और संस्कारों से दूर हो गए हैं.''

ये भी पढ़ें: 'PM मोदी चाहते हैं कि...', तारिक रहमान के दौरे पर भारत ने साफ किया रुख

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 19 Aug 2026 10:51 AM (IST)
Tags :
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