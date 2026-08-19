ईद पर सलमान खान से टकराएंगे प्रभास? क्या टल गई 'स्पिरिट' की रिलीज डेट, जानें-सच

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडEid 2027 पर सलमान खान से टकराएंगे प्रभास? क्या टल गई 'स्पिरिट' की रिलीज डेट, जानें-सच

Eid 2027 पर सलमान खान से टकराएंगे प्रभास? क्या टल गई 'स्पिरिट' की रिलीज डेट, जानें-सच

Spirit Release Date: रूमर्स फैले हुए हैं कि ईद 2027 पर सलमान खान की फिल्म संग क्लैश से बचने के लिए प्रभास की स्प्रिट की रिलीज आगे बढ़ा दी गई है. वहीं मेकर्स ने इन अफवाहों का सच बताया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 19 Aug 2026 11:08 AM (IST)
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सलमान खान एक बार फिर साल 2007 की ईद पर अपनी फिल्म  SVC63 से बड़े पर्दे पर कमबैक करेंगे. ऐसे में रूमर्स फैले हुए हैं कि कि ईद पर सलमान खान की फिल्म रिलीज होने की वजह से प्रभास की 'स्पिरिट' की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई है. हालांकि 'स्पिरिट' के मेकर्स ने अब इन अफवाहों पर रिएक्ट किया है और सारा सच बताया है.

क्या 'स्पिरिट' की टल गई रिलीज डेट?
बता दें कि टी-सीरीज के भूषण कुमार द्वारा प्रोड्यूस की जा रही प्रभास स्टारर 'स्पिरिट' साल 2007 में 5 मार्च को रिलीज होने वाली थी. उसी दिन सलमान खान और वामसी पैदिपल्ली की अनटाइटल फिल्म को भी रिलीज करने की प्लानिंग हो रही है. जिसके चलते अफवाहें हैं कि सलमान खान की फिल्म संग क्लैश से बचने के लिए 'स्पिरिट' की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई है.

वहीं अब टी-सीरीज़ के एक स्पोक्स पर्सन ने जूम को बताया, "हम 'स्पिरिट' की रिलीज को लेकर पूरी तरह से तय प्लानिंग के मुताबिक ही आगे बढ़ रहे हैं. फिल्म 5 मार्च, 2027 को रिलीज होने वाली है और अनाउंस की गई रिलीज की तारीख़ में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह दुनिया भर में 5 मार्च, 2027 को ही रिलीज होगी."

ऐसा पहली बार नहीं है जब मेकर्स ने इस बारे में साफ तौर पर कुछ कहा हो. इस साल मई में भी फ़िल्म के टलने की अफवाहें फैल गई थीं. उस समय भी टी-सीरीज ने यही बयान जारी किया था.


Eid 2027 पर सलमान खान से टकराएंगे प्रभास? क्या टल गई 'स्पिरिट' की रिलीज डेट, जानें-सच

ये भी पढ़ें:-'आवारापन 2' ने 5वें दिन जड़ा शतक, इमरान हाशमी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड

फिल्म में प्रभास का है पुलिस अफसर का किरदार
बता दें कि प्रभास की इस मच अवेटेड फिल्म की पहली झलक 1 जनवरी, 2026 को दिखाई गई थी. तब तक, संदीप इसके संगीत का काफी काम पूरा कर चुके थे. बताया जा रहा है कि फिल्म की कहानी में म्यूजिक की अहम भूमिका है और ये इस फिल्म को इमोशनल डेप्थ देता है. इस फ़िल्म में प्रभास एक दमदार  पुलिस अफ़सर के रोल में नजर आएंगे. फिल्म से काफी उम्मीदें हैं.

'स्पिरिट' के बारे में सब कुछ
'स्पिरिट' का निर्देशन संदीप रेड्डी वांगा ने किया है और ये फिल्म संदीप और प्रभास के बीच पहला कोलेबोरेशन है. इससे पहले संदीप रेड्डी वांगा ने रणबीर कपूर के साथ 'एनिमल' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी. फिल्म में प्रभास के अलावा तृप्ति डिमरी और विवेक ओबेरॉय ने भी अहम रोल प्ले किया है.

 ये भी पढ़ें:-'जना नायकन' से 'चेन्नई लव स्टोरी' तक, इस हफ्ते OTT पर रिलीज हो रहीं 5 धांसू साउथ फिल्में

Published at : 19 Aug 2026 10:53 AM (IST)
Tags :
Prabhas Spirit SALMAN KHAN
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