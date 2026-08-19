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हिंदी न्यूज़ऑटोआर्मी के रंग वाली नई Classic 350 की कितनी है कीमत? जानें डिटेल

आर्मी के रंग वाली नई Classic 350 की कितनी है कीमत? जानें डिटेल

Classic 350 Gorkha Edition: बाइक में क्लासिक 350 का जाना-पहचाना डिजाइन बरकरार रखा गया है, लेकिन इसे खास बनाने के लिए नया रंग, गोरखा थीम वाले डिजाइन एलिमेंट और कुछ जरूरी फीचर्स जोड़े गए हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 19 Aug 2026 10:43 AM (IST)
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रॉयल एनफील्ड ने अपनी पॉपुलर बाइक Classic 350 का नया Gorkha Edition भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस स्पेशल एडिशन को गोरखा रेजिमेंट की बहादुरी, साहस को सम्मान देने के लिए तैयार किया है. रोजाना की राइडिंग को और आसान बनाने के लिए बाइक में असिस्ट एंड स्लिपर क्लच जोड़ा गया है, जिससे गियर शिफ्ट करना बेहद स्मूद हो जाता है. 

बाइक में क्लासिक 350 का जाना-पहचाना डिजाइन बरकरार रखा गया है, लेकिन इसे खास बनाने के लिए नया रंग, गोरखा थीम वाले डिजाइन एलिमेंट और कुछ जरूरी फीचर्स जोड़े गए हैं. बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 2.10 लाख रुपये रखी गई है और इसकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है. आइए गाड़ी की डिटेल्स जानते हैं. 

गोरखा थीम में बदला बाइक का लुक

  • Classic 350 Gorkha Edition का सबसे बड़ा आकर्षण इसका नया Gorkha Green कलर है. यह रंग बाइक को मिलिट्री स्टाइल लुक देता है और गोरखा रेजिमेंट से जुड़ी पहचान को दर्शाता है. बाइक के फ्यूल टैंक और साइड पैनल पर खास क्रॉस्ड खुकरी इंसिग्निया दिया गया है. खुकरी गोरखा सैनिकों से जुड़ा पारंपरिक प्रतीक है, इसलिए यह डिजाइन इस स्पेशल एडिशन को सामान्य Classic 350 से अलग पहचान देता है.

आर्मी के रंग वाली नई Classic 350 की कितनी है कीमत? जानें डिटेल

  • हालांकि, कंपनी ने बाइक के बेसिक डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है. इसमें वही राउंड हेडलैंप, क्लासिक फ्यूल टैंक, स्पोक व्हील्स और सीधी व आरामदायक राइडिंग पोजिशन मिलती है. यानी इसका पूरा लुक Classic 350 जैसा ही है, लेकिन Gorkha Green कलर और खास बैज इसे ज्यादा अलग और आकर्षक बनाते हैं.

इंजन में नहीं हुआ बड़ा बदलाव

  • Royal Enfield ने Gorkha Edition में इंजन लेवल पर कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है. इसमें वही 349cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड J-Series पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन करीब 20 bhp की पावर और 27 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. इसलिए परफॉर्मेंस के मामले में यह बाइक सामान्य Classic 350 जैसी ही रहने वाली है.

आर्मी के रंग वाली नई Classic 350 की कितनी है कीमत? जानें डिटेल

  • इस स्पेशल एडिशन में कंपनी ने कुछ जरूरी फीचर्स भी जोड़े हैं. बाइक में Assist और Slipper Clutch दिया गया है. इससे गियर बदलना आसान होता है और डाउनशिफ्टिंग के दौरान बाइक को संभालने में भी मदद मिलती है. रोजाना शहर में बाइक चलाने के साथ-साथ लंबी राइड के दौरान भी यह फीचर जरूरी साबित हो सकता है.
  • इसके अलावा बाइक में Type-C USB फास्ट चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है. इससे राइडिंग के दौरान स्मार्टफोन जैसे डिवाइस को चार्ज किया जा सकता है. यह फीचर आज के समय में खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो बाइक से लंबी दूरी की यात्रा करते हैं.

Gorkha Collection भी पेश

  • बाइक के साथ Royal Enfield ने Gorkha Collection नाम से खास राइडिंग गियर और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स की रेंज भी पेश की है. इसमें Jet और Quest हेलमेट, हाई-एंकल लेदर बूट्स, मल्टीफंक्शनल हेडगियर, कपड़े और कुछ कलेक्टिबल्स शामिल हैं. इन प्रोडक्ट्स में मिलिट्री यूनिफॉर्म, रेजिमेंटल इंसिग्निया और क्रॉस्ड खुकरी से प्रेरित डिजाइन देखने को मिलता है.
  • Royal Enfield Classic 350 Gorkha Edition की कीमत 2.10 लाख रुपये एक्स-शोरूम, नई दिल्ली रखी गई है. बाइक की बुकिंग शुरू हो चुकी है. इसकी ऑन-रोड कीमत राज्य के हिसाब से अलग हो सकती है, क्योंकि इसमें RTO, इंश्योरेंस और दूसरे चार्ज जुड़ते हैं.
  • ऐसे में कहा जा सकता है कि Classic 350 Gorkha Edition कोई पूरी तरह नई बाइक नहीं है, बल्कि मौजूदा Classic 350 का एक खास थीम वाला स्पेशल एडिशन है. इसमें नया Gorkha Green रंग, खुकरी इंसिग्निया और कुछ खास फीचर्स जोड़े गए हैं, जबकि इंजन और बाइक का मूल डिजाइन पहले जैसा ही रखा गया है. ऐसे खरीदार जो Classic 350 का रेट्रो लुक पसंद करते हैं और इसे थोड़ा अलग, मिलिट्री-स्टाइल अंदाज में चाहते हैं, उनके लिए यह नया एडिशन खास विकल्प हो सकता है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 19 Aug 2026 10:43 AM (IST)
Tags :
Royal Enfield Classic 350 Classic 350 Price Gorkha Edition
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