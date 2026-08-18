झारखंड में JSSC-CGL परीक्षा रद्द, एक बार फिर सच हुई ABP Live की भविष्यवाणी!
झारखंड सरकार ने JSSC-CGL परीक्षा रद्द कर दी है. ABP Live के ज्योतिषीय विश्लेषण में आंदोलन के तेज होने, पुलिस से टकराव और 13 से 18 अगस्त के बीच सरकारी फैसले का संकेत पहले ही दिया गया था.
झारखंड में JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने के फैसले ने हजारों अभ्यर्थियों के आंदोलन को बड़ी जीत दिलाई है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 17 अगस्त 2026 को JSSC-CGL के साथ TDPL से जुड़ी परीक्षाओं, परिणामों और चयन प्रक्रियाओं को रद्द करने का ऐलान किया.
इसके बाद 16 दिनों से अनशन कर रहे छात्र नेता देवेंद्र महतो ने अपना अनशन समाप्त कर दिया. इस ताजा घटनाक्रम के साथ ABP Live पर बीते 5 अगस्त को प्रकाशित ज्योतिषीय भविष्यवाणी एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि उसमें बताए गया था कि ये आंदोलन कब समाप्त होगा.
पहले ही बताया था- तत्काल समाप्त नहीं होगा आंदोलन
ABP Live के ज्योतिषीय विश्लेषण में कहा गया था कि झारखंड का युवा आंदोलन तत्काल समाप्त नहीं होगा. 5 से 13 अगस्त के बीच इसकी मीडिया कवरेज, जनभागीदारी और राजनीतिक समर्थन बढ़ने की संभावना जताई गई थी.
वास्तविक घटनाक्रम भी इसी दिशा में आगे बढ़ा. आंदोलन स्थानीय धरने तक सीमित नहीं रहा. प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए. राष्ट्रीय मीडिया में मामला प्रमुखता से उठा और राजनीतिक दलों ने भी सरकार पर दबाव बढ़ाया.
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किस ज्योतिषीय गणना से मिले थे संकेत?
यह आकलन स्वतंत्र भारत की वृषभ लग्न कुंडली, बुध के कर्क राशि में गोचर और मंगल-राहु की दशा पर आधारित था. भारत की कुंडली में बुध दूसरे और पांचवें भाव का स्वामी है. ज्योतिष में पांचवां भाव विद्यार्थी, युवा, शिक्षा और परीक्षाओं से जुड़ा माना जाता है. बुध का कर्क राशि में प्रवेश भारत की कुंडली के तीसरे भाव को सक्रिय कर रहा था. तीसरा भाव मीडिया, संचार, सोशल प्लेटफॉर्म, स्थानीय संगठन और विरोध-प्रदर्शन को दर्शाता है.
इसके साथ भारत की कुंडली में मंगल की महादशा और राहु की अंतर्दशा चल रही है. मंगल संघर्ष, आक्रोश, पुलिस और टकराव का कारक माना जाता है, जबकि राहु अचानक फैलने वाले आंदोलनों, वायरल वीडियो, भ्रम और व्यवस्था-विरोधी माहौल से जुड़ा है. इसी ग्रह स्थिति के आधार पर अनुमान लगाया गया था कि परीक्षा व्यवस्था से जुड़ा असंतोष तेजी से व्यापक रूप ले सकता है.
9 से 11 अगस्त के बीच टकराव का संकेत
भविष्यवाणी का सबसे सटीक हिस्सा 9 से 11 अगस्त के बीच का रहा. इस अवधि में प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के आमने-सामने आने, मार्च रोके जाने पर विवाद होने और पुलिस कार्रवाई से तनाव बढ़ने का जोखिम बताया गया था.
10 अगस्त को प्रदर्शनकारी विधानसभा की ओर बढ़े तो पुलिस और छात्रों के बीच टकराव हो गया. बैरिकेडिंग, लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन के इस्तेमाल की खबरें सामने आईं. ज्योतिषीय रूप से इस अवधि में चंद्रमा भारत की कुंडली के जन्मकालीन मंगल के प्रभाव क्षेत्र को सक्रिय कर रहा था. इसलिए सामूहिक भावनाओं के आक्रामक रूप लेने और प्रशासनिक कार्रवाई की आशंका व्यक्त की गई थी.
13 से 18 अगस्त में सरकारी फैसले का अनुमान
इस भविष्यवाणी में 13 से 18 अगस्त के बीच औपचारिक वार्ता, जांच समिति, परीक्षा प्रक्रिया पर रोक या कुछ मांगें स्वीकार किए जाने की संभावना बताई गई थी. स्पष्ट सरकारी निर्णय आने पर धरने की तीव्रता कम होने और अनशन समाप्त होने का संकेत भी दिया गया था.
17 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने JSSC-CGL सहित TDPL से जुड़ी परीक्षा प्रक्रियाएं रद्द कर दीं. साथ ही कथित गड़बड़ियों की जांच रिटायर्ड जज की निगरानी में कराने और भर्ती व्यवस्था में सुधार का भरोसा दिया. घोषणा के बाद देवेंद्र महतो ने अनशन समाप्त कर दिया. हालांकि CBI जांच की मांग को लेकर एक गुट ने आंदोलन जारी रखने की बात कही.
दिल्ली आंदोलन पर भी सही निकले थे संकेत
इससे पहले दिल्ली के CJP आंदोलन को लेकर भी ABP Live के ज्योतिषीय विश्लेषण में कहा गया था कि आंदोलन तुरंत समाप्त नहीं होगा. मंगल-राहु के प्रभाव से आंदोलन की रणनीति बदलने, सोशल मीडिया के जरिए विस्तार होने और परीक्षा सुधार के मुद्दे पर सरकार का दबाव बढ़ने का अनुमान लगाया गया था.
बाद में आंदोलन दिल्ली से बाहर पहुंचा, राजनीतिक समर्थन बढ़ा और परीक्षा सुधार राष्ट्रीय बहस का विषय बना. दिल्ली आंदोलन की भविष्यवाणी पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें-
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झारखंड आंदोलन में टकराव की तारीख, सरकारी हस्तक्षेप की अवधि, अनशन का दबाव और फैसले के बाद भी विवाद पूरी तरह समाप्त न होने जैसे संकेत सही निकले.
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