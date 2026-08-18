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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोझारखंड में JSSC-CGL परीक्षा रद्द, एक बार फिर सच हुई ABP Live की भविष्यवाणी!

झारखंड में JSSC-CGL परीक्षा रद्द, एक बार फिर सच हुई ABP Live की भविष्यवाणी!

झारखंड सरकार ने JSSC-CGL परीक्षा रद्द कर दी है. ABP Live के ज्योतिषीय विश्लेषण में आंदोलन के तेज होने, पुलिस से टकराव और 13 से 18 अगस्त के बीच सरकारी फैसले का संकेत पहले ही दिया गया था.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 18 Aug 2026 01:56 PM (IST)
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झारखंड में JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने के फैसले ने हजारों अभ्यर्थियों के आंदोलन को बड़ी जीत दिलाई है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 17 अगस्त 2026 को JSSC-CGL के साथ TDPL से जुड़ी परीक्षाओं, परिणामों और चयन प्रक्रियाओं को रद्द करने का ऐलान किया.

इसके बाद 16 दिनों से अनशन कर रहे छात्र नेता देवेंद्र महतो ने अपना अनशन समाप्त कर दिया. इस ताजा घटनाक्रम के साथ ABP Live पर बीते 5 अगस्त को प्रकाशित ज्योतिषीय भविष्यवाणी एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि उसमें बताए गया था कि ये आंदोलन कब समाप्त होगा.

पहले ही बताया था- तत्काल समाप्त नहीं होगा आंदोलन

ABP Live के ज्योतिषीय विश्लेषण में कहा गया था कि झारखंड का युवा आंदोलन तत्काल समाप्त नहीं होगा. 5 से 13 अगस्त के बीच इसकी मीडिया कवरेज, जनभागीदारी और राजनीतिक समर्थन बढ़ने की संभावना जताई गई थी.

वास्तविक घटनाक्रम भी इसी दिशा में आगे बढ़ा. आंदोलन स्थानीय धरने तक सीमित नहीं रहा. प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए. राष्ट्रीय मीडिया में मामला प्रमुखता से उठा और राजनीतिक दलों ने भी सरकार पर दबाव बढ़ाया.

यह भी पढ़ें- झारखंड: JSSC-CGL, TDPL की सभी परीक्षा होंगी रद्द, CBI जांच पर अड़ा एक गुट

किस ज्योतिषीय गणना से मिले थे संकेत?

यह आकलन स्वतंत्र भारत की वृषभ लग्न कुंडली, बुध के कर्क राशि में गोचर और मंगल-राहु की दशा पर आधारित था. भारत की कुंडली में बुध दूसरे और पांचवें भाव का स्वामी है. ज्योतिष में पांचवां भाव विद्यार्थी, युवा, शिक्षा और परीक्षाओं से जुड़ा माना जाता है. बुध का कर्क राशि में प्रवेश भारत की कुंडली के तीसरे भाव को सक्रिय कर रहा था. तीसरा भाव मीडिया, संचार, सोशल प्लेटफॉर्म, स्थानीय संगठन और विरोध-प्रदर्शन को दर्शाता है.

इसके साथ भारत की कुंडली में मंगल की महादशा और राहु की अंतर्दशा चल रही है. मंगल संघर्ष, आक्रोश, पुलिस और टकराव का कारक माना जाता है, जबकि राहु अचानक फैलने वाले आंदोलनों, वायरल वीडियो, भ्रम और व्यवस्था-विरोधी माहौल से जुड़ा है. इसी ग्रह स्थिति के आधार पर अनुमान लगाया गया था कि परीक्षा व्यवस्था से जुड़ा असंतोष तेजी से व्यापक रूप ले सकता है.

9 से 11 अगस्त के बीच टकराव का संकेत

भविष्यवाणी का सबसे सटीक हिस्सा 9 से 11 अगस्त के बीच का रहा. इस अवधि में प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के आमने-सामने आने, मार्च रोके जाने पर विवाद होने और पुलिस कार्रवाई से तनाव बढ़ने का जोखिम बताया गया था.

10 अगस्त को प्रदर्शनकारी विधानसभा की ओर बढ़े तो पुलिस और छात्रों के बीच टकराव हो गया. बैरिकेडिंग, लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन के इस्तेमाल की खबरें सामने आईं. ज्योतिषीय रूप से इस अवधि में चंद्रमा भारत की कुंडली के जन्मकालीन मंगल के प्रभाव क्षेत्र को सक्रिय कर रहा था. इसलिए सामूहिक भावनाओं के आक्रामक रूप लेने और प्रशासनिक कार्रवाई की आशंका व्यक्त की गई थी.

13 से 18 अगस्त में सरकारी फैसले का अनुमान

इस भविष्यवाणी में 13 से 18 अगस्त के बीच औपचारिक वार्ता, जांच समिति, परीक्षा प्रक्रिया पर रोक या कुछ मांगें स्वीकार किए जाने की संभावना बताई गई थी. स्पष्ट सरकारी निर्णय आने पर धरने की तीव्रता कम होने और अनशन समाप्त होने का संकेत भी दिया गया था.

17 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने JSSC-CGL सहित TDPL से जुड़ी परीक्षा प्रक्रियाएं रद्द कर दीं. साथ ही कथित गड़बड़ियों की जांच रिटायर्ड जज की निगरानी में कराने और भर्ती व्यवस्था में सुधार का भरोसा दिया. घोषणा के बाद देवेंद्र महतो ने अनशन समाप्त कर दिया. हालांकि CBI जांच की मांग को लेकर एक गुट ने आंदोलन जारी रखने की बात कही.

दिल्ली आंदोलन पर भी सही निकले थे संकेत

इससे पहले दिल्ली के CJP आंदोलन को लेकर भी ABP Live के ज्योतिषीय विश्लेषण में कहा गया था कि आंदोलन तुरंत समाप्त नहीं होगा. मंगल-राहु के प्रभाव से आंदोलन की रणनीति बदलने, सोशल मीडिया के जरिए विस्तार होने और परीक्षा सुधार के मुद्दे पर सरकार का दबाव बढ़ने का अनुमान लगाया गया था.

बाद में आंदोलन दिल्ली से बाहर पहुंचा, राजनीतिक समर्थन बढ़ा और परीक्षा सुधार राष्ट्रीय बहस का विषय बना. दिल्ली आंदोलन की भविष्यवाणी पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें-

CJP Protest Prediction: क्या मानी जाएंगी युवाओं की मांगें? अगस्त 2026 को लेकर भारत की कुंडली से बड़ी भविष्यवाणी

झारखंड आंदोलन में टकराव की तारीख, सरकारी हस्तक्षेप की अवधि, अनशन का दबाव और फैसले के बाद भी विवाद पूरी तरह समाप्त न होने जैसे संकेत सही निकले. 

यह भी पढ़ें- मैं भी कॉकरोच' आंदोलन: क्या कहती है इस डिजिटल पार्टी की कुंडली? क्या 2029 में सरकार के लिए बनेगी चुनौती

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 18 Aug 2026 01:29 PM (IST)
Tags :
True Prediction Jharkhand Student Protest JSSC CGL
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