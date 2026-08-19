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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरGuru Gochar 2026: सुबह मोबाइल देखने की आदत पड़ सकती है भारी

Guru Gochar 2026: सुबह मोबाइल देखने की आदत पड़ सकती है भारी

Guru Gochar 2026: 19 अगस्त 2026 को गुरु अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. इस दौरान सुबह उठते ही मैसेज, ईमेल या सोशल मीडिया देखने की आदत आपकी सोच और फैसलों पर असर डाल सकती है.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 19 Aug 2026 07:20 AM (IST)
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Guru Gochar 2026: सुबह आंख खुलते ही आपने मोबाइल उठाया. सामने एक ऐसा मैसेज था, जिसका लहजा आपको ठीक नहीं लगा. बिना ज्यादा सोचे उसका जवाब दे दिया, लेकिन कुछ देर बाद महसूस हुआ कि आपने बात का अर्थ ही गलत समझ लिया था. एक छोटा-सा मैसेज सुबह का मूड खराब कर गया और वही बेचैनी पूरे दिन साथ रही.

आज 19 अगस्त 2026 के बाद ऐसी गलतफहमियों को हल्के में न लें. ज्योतिषीय गणना और पंचांग के अनुसार इस दिन देवगुरु बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. यह गोचर व्यक्ति की सोच को गहरा बना सकता है, लेकिन किसी मैसेज, शक या अधूरी जानकारी को मन में पकड़कर बैठने की प्रवृत्ति भी बढ़ा सकता है. खासकर उन लोगों के लिए, जिनकी सुबह मोबाइल से शुरू होती है.

गुरु के गोचर का मोबाइल से क्या संबंध है?

देवगुरु बृहस्पति इस समय अपनी उच्च राशि कर्क में मौजूद हैं. ज्योतिष में गुरु ज्ञान, विवेक, शिक्षा और सही निर्णय के कारक माने गए हैं. अब गुरु जिस अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, उसके स्वामी बुध हैं.

बुध का संबंध मैसेज, बातचीत, इंटरनेट, मीडिया और सूचनाओं से माना जाता है. वहीं अश्लेषा नक्षत्र की प्रकृति किसी विचार या बात को मानसिक रूप से पकड़कर रखने वाली बताई गई है. ऐसे में गुरु का यह गोचर एक महत्वपूर्ण संकेत देता है, आपको जानकारी बहुत मिलेगी, लेकिन उसका सही अर्थ समझना आसान नहीं होगा.

सुबह उठते ही मोबाइल देखने पर दिन का पहला विचार आपका अपना नहीं रहता. कोई मैसेज, ईमेल, पोस्ट या नकारात्मक खबर तय करने लगती है कि उस दिन आपका मूड कैसा रहेगा. अश्लेषा के प्रभाव में यही पहली सूचना लंबे समय तक दिमाग में घूम सकती है.

भारी पड़ सकती हैं ये 3 डिजिटल गलतियां

1. मैसेज पढ़ते ही जवाब देना

सुबह दिमाग पूरी तरह सक्रिय होने से पहले किसी गंभीर मैसेज का जवाब देना गलतफहमी बढ़ा सकता है. सामने वाले के सामान्य शब्द भी आपको गुस्से या ताने जैसे लग सकते हैं. खासकर ऑफिस, कारोबार और रिश्तों से जुड़े मैसेज का जवाब कुछ देर रुककर दें.

2. सोशल मीडिया पर अपनी तुलना करना

किसी की सफलता, नई नौकरी, महंगी खरीदारी या खुशहाल तस्वीर देखकर अपनी जिंदगी अधूरी लग सकती है. अश्लेषा की मानसिक पकड़ के कारण सुबह पैदा हुई यह भावना पूरे दिन आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकती है. याद रखें, सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली तस्वीर पूरी सच्चाई नहीं होती.

3. अधूरी खबर पर भरोसा करना

गुरु-बुध का संबंध ज्ञान और सूचना से है, लेकिन अश्लेषा छिपी हुई बातों का भी प्रतिनिधित्व करता है. इसलिए वायरल पोस्ट, निवेश की सलाह, नौकरी की खबर या किसी व्यक्ति के बारे में सुनी बात को तुरंत सच न मानें. बिना जांचे उसे आगे भेजने से आपकी छवि और संबंध दोनों प्रभावित हो सकते हैं.

किन लोगों को रहना होगा ज्यादा सतर्क?

विद्यार्थियों, शिक्षकों, पत्रकारों, लेखकों, कंटेंट क्रिएटर्स, कारोबारियों और लगातार ऑनलाइन काम करने वाले लोगों को इस दौरान अपनी डिजिटल आदतों पर ध्यान देना चाहिए. कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे लोग भी भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचें.

जिन लोगों की कुंडली में बुध, गुरु या चंद्रमा कमजोर हैं, उन्हें मैसेज का गलत अर्थ निकालने, छोटी बात पर शक करने और जल्दबाजी में फैसला लेने से बचना चाहिए. हालांकि गोचर का वास्तविक प्रभाव पूरी जन्मकुंडली के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.

अपनाएं सुबह का '30 मिनट नियम'

इस गोचर का उपाय मोबाइल छोड़ना नहीं, बल्कि उसे सही समय पर इस्तेमाल करना है. सुबह उठने के बाद पहले 30 मिनट सोशल मीडिया, ईमेल और गैर-जरूरी मैसेज से दूरी रखें. पानी पिएं, कुछ देर प्राकृतिक रोशनी में बैठें और दिन के तीन जरूरी काम लिखें.

जरूरी मैसेज आए तो उसे पढ़ें, लेकिन भावनात्मक स्थिति में तुरंत उत्तर न दें. गुरुवार को भगवान विष्णु या अपने गुरु का स्मरण करें और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का 11 बार जाप करें. विद्यार्थी मोबाइल खोलने से पहले किताब का एक पन्ना पढ़ सकते हैं.

गुरु का अश्लेषा गोचर यह याद दिलाता है कि हर सूचना ज्ञान नहीं होती और हर मैसेज तुरंत जवाब नहीं मांगता. सुबह के पहले 30 मिनट बचा लिए तो आप केवल समय नहीं, अपने विचारों और फैसलों पर नियंत्रण भी बचा सकते हैं.

यह भी पढ़ें- 18 अगस्त से अस्त होंगे बुध, Email-WhatsApp पर एक गलती पड़ सकती है भारी, रखें ये सावधानियां

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 19 Aug 2026 07:20 AM (IST)
Tags :
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