Guru Gochar 2026: सुबह आंख खुलते ही आपने मोबाइल उठाया. सामने एक ऐसा मैसेज था, जिसका लहजा आपको ठीक नहीं लगा. बिना ज्यादा सोचे उसका जवाब दे दिया, लेकिन कुछ देर बाद महसूस हुआ कि आपने बात का अर्थ ही गलत समझ लिया था. एक छोटा-सा मैसेज सुबह का मूड खराब कर गया और वही बेचैनी पूरे दिन साथ रही.

आज 19 अगस्त 2026 के बाद ऐसी गलतफहमियों को हल्के में न लें. ज्योतिषीय गणना और पंचांग के अनुसार इस दिन देवगुरु बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. यह गोचर व्यक्ति की सोच को गहरा बना सकता है, लेकिन किसी मैसेज, शक या अधूरी जानकारी को मन में पकड़कर बैठने की प्रवृत्ति भी बढ़ा सकता है. खासकर उन लोगों के लिए, जिनकी सुबह मोबाइल से शुरू होती है.

गुरु के गोचर का मोबाइल से क्या संबंध है?

देवगुरु बृहस्पति इस समय अपनी उच्च राशि कर्क में मौजूद हैं. ज्योतिष में गुरु ज्ञान, विवेक, शिक्षा और सही निर्णय के कारक माने गए हैं. अब गुरु जिस अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, उसके स्वामी बुध हैं.

बुध का संबंध मैसेज, बातचीत, इंटरनेट, मीडिया और सूचनाओं से माना जाता है. वहीं अश्लेषा नक्षत्र की प्रकृति किसी विचार या बात को मानसिक रूप से पकड़कर रखने वाली बताई गई है. ऐसे में गुरु का यह गोचर एक महत्वपूर्ण संकेत देता है, आपको जानकारी बहुत मिलेगी, लेकिन उसका सही अर्थ समझना आसान नहीं होगा.

सुबह उठते ही मोबाइल देखने पर दिन का पहला विचार आपका अपना नहीं रहता. कोई मैसेज, ईमेल, पोस्ट या नकारात्मक खबर तय करने लगती है कि उस दिन आपका मूड कैसा रहेगा. अश्लेषा के प्रभाव में यही पहली सूचना लंबे समय तक दिमाग में घूम सकती है.

भारी पड़ सकती हैं ये 3 डिजिटल गलतियां

1. मैसेज पढ़ते ही जवाब देना

सुबह दिमाग पूरी तरह सक्रिय होने से पहले किसी गंभीर मैसेज का जवाब देना गलतफहमी बढ़ा सकता है. सामने वाले के सामान्य शब्द भी आपको गुस्से या ताने जैसे लग सकते हैं. खासकर ऑफिस, कारोबार और रिश्तों से जुड़े मैसेज का जवाब कुछ देर रुककर दें.

2. सोशल मीडिया पर अपनी तुलना करना

किसी की सफलता, नई नौकरी, महंगी खरीदारी या खुशहाल तस्वीर देखकर अपनी जिंदगी अधूरी लग सकती है. अश्लेषा की मानसिक पकड़ के कारण सुबह पैदा हुई यह भावना पूरे दिन आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकती है. याद रखें, सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली तस्वीर पूरी सच्चाई नहीं होती.

3. अधूरी खबर पर भरोसा करना

गुरु-बुध का संबंध ज्ञान और सूचना से है, लेकिन अश्लेषा छिपी हुई बातों का भी प्रतिनिधित्व करता है. इसलिए वायरल पोस्ट, निवेश की सलाह, नौकरी की खबर या किसी व्यक्ति के बारे में सुनी बात को तुरंत सच न मानें. बिना जांचे उसे आगे भेजने से आपकी छवि और संबंध दोनों प्रभावित हो सकते हैं.

किन लोगों को रहना होगा ज्यादा सतर्क?

विद्यार्थियों, शिक्षकों, पत्रकारों, लेखकों, कंटेंट क्रिएटर्स, कारोबारियों और लगातार ऑनलाइन काम करने वाले लोगों को इस दौरान अपनी डिजिटल आदतों पर ध्यान देना चाहिए. कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे लोग भी भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचें.

जिन लोगों की कुंडली में बुध, गुरु या चंद्रमा कमजोर हैं, उन्हें मैसेज का गलत अर्थ निकालने, छोटी बात पर शक करने और जल्दबाजी में फैसला लेने से बचना चाहिए. हालांकि गोचर का वास्तविक प्रभाव पूरी जन्मकुंडली के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.

अपनाएं सुबह का '30 मिनट नियम'

इस गोचर का उपाय मोबाइल छोड़ना नहीं, बल्कि उसे सही समय पर इस्तेमाल करना है. सुबह उठने के बाद पहले 30 मिनट सोशल मीडिया, ईमेल और गैर-जरूरी मैसेज से दूरी रखें. पानी पिएं, कुछ देर प्राकृतिक रोशनी में बैठें और दिन के तीन जरूरी काम लिखें.

जरूरी मैसेज आए तो उसे पढ़ें, लेकिन भावनात्मक स्थिति में तुरंत उत्तर न दें. गुरुवार को भगवान विष्णु या अपने गुरु का स्मरण करें और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का 11 बार जाप करें. विद्यार्थी मोबाइल खोलने से पहले किताब का एक पन्ना पढ़ सकते हैं.

गुरु का अश्लेषा गोचर यह याद दिलाता है कि हर सूचना ज्ञान नहीं होती और हर मैसेज तुरंत जवाब नहीं मांगता. सुबह के पहले 30 मिनट बचा लिए तो आप केवल समय नहीं, अपने विचारों और फैसलों पर नियंत्रण भी बचा सकते हैं.

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