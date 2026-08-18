Tarot Rashifal 19 August 2026: अगस्त महीने का यह सोमवार सभी 12 राशियों के लिए करियर में साहसिक कदम उठाने, वित्तीय मजबूती और संपत्ति के मसलों पर सजग रहने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है.

आज ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से आइए जानते हैं टैरो राशिफल-

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है. आज आप जोश और ऊर्जा से भरे रहेंगे. उच्च अधिकारियों के साथ व्यवहार से बातचीत करते समय थोड़ा संयम रखें वरना आपके उनके साथ मतभेद हो सकते हैं. इस राशि के जो लोग डॉक्टर, सर्जन और डिफेंस से जुड़े हैं उनके लिए समय बहुत ही लाभकारी साबित होगा क्योंकि, आज से आपको अपने कामकाज के लिए सराहना मिलने लगेगी. आज आपकी आर्थिक स्थिति में पहले से काफी सुधार देखने को मिलेगा.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के लोगों को आज अपनी जरूरतों का विशेष ध्यान रखना होगा. आज हो सकता है कि लोग आपका विरोध करें. आज आपके खर्चों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी. जिस कारण आपको थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है. आज आपके अचानक ही कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं. आपको सलाह है कि धैर्य और संयम से अपने काम करें.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोग आज अपने लक्ष्य प्राप्त करेंगे. उच्च अधिकारियों से बातचीत करके रहना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा. काम में लापरवाही न करें, वरना आपको चोट आदि लग सकती है. आर्थिक मामलों में दिन बहुत ही अच्छा रहेगा. अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए आज का दिन बेहद शुभ साबित होगा.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा कामकाज का दबाव अधिक रहने वाला है. परिवार में किसी की गलत बातों से रिश्तों में खटास आ सकती है, जिसका असर आपके काम पर भी पड़ सकता है. ज्ञान प्राप्ति की ओर आपका रुझान अधिक रहेगा. आप आज नई नई चीजें सीखना पसंद करेंगे.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में आ रही रुकावट का सामना करना पड़ सकता है. जल्दबाजी में निर्णय आपके काम को बिगाड़ सकता है. इसलिए कोशिश करें की आप आर्थिक मामलों में भ्रम की स्थिति रहेगी और लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्साहपूर्ण रहेगा. नौकरीपेशा जातकों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे आपको नया अनुभव मिलेगा और व्यापारियों को भी कामकाज में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. धन प्राप्ति के लिहाज से दिन बहुत ही अच्छा साबित होगा.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के लोग आज अपने सभी काम समय से पूरा करने की कोशिश करेंगे. साथ ही आज आपके मन में अपने कामकाज को पूरा करने के लिए एक दृढ़ निश्चय होगा. आप अपनी मेहनत और लगन से किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर पाएंगे. आर्थिक मामलों में थोड़ा लचीलापन रखें. संयमित रहकर योजनाएं बनाना आवश्यक है.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है. आज आप अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने के प्रयास में सफल रहेंगे. कार्यक्षेत्र में नए अवसर और भर्तियां सामने आ सकती हैं. आज आपके सभी पुराने विवाद सुलझ जाएंगे. साथ ही आज सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. अनचाहे खर्चों की संभावना भी बनी रहेगी.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों के लिए आज के दिन आर्थिक मामलों में थोड़ा अधिक ध्यान दें. क्योंकि, आज आपके खर्चे काफी ज्यादा रहने वाले हैं आपको सलाह है कि इस दौरान निवेश करते समय थोड़ा सा सावधानी रखें वरना बड़ा नुकसान हो सकता है.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के लोग आज अपने टारगेट को लेकर थोड़ा उलझन में रह सकते है. आप जिस चीज के लिए प्रयास करेंगे, उसका परिणाम कुछ और मिल सकता है. सही जानकारी के अभाव में निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है. आर्थिक स्थिति आज सामान्य रहने वाली है.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करेंगे. आज आपके काम आसानी से आदेश देने से ही पूरे हो जाएंगे. लेकिन, आपको सलाह है कि विवाद की संभावना भी है. आपको सलाह है कि दूसरों पर दबाव डालते समय सतर्क रहें.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों के लिए दिन कार्यक्षेत्र में परिवार और प्रियजनों का पूरा सहयोग मिलेगा. साथ ही आपको कई जटिल समस्याओं का समाधान मिलेगा. साथ ही आपको कामकाज में सकारात्मक परिणाम भी मिलेगा. आर्थिक दृष्टिकोण से दिन लाभकारी है. आज आप कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं.

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