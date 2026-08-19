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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सHockeyआज वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हारा भारत, तो जानें क्वालीफिकेशन का समीकरण?

आज वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हारा भारत, तो जानें क्वालीफिकेशन का समीकरण?

Hockey World Cup, India Qualification Scenario: आज हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा. जान लीजिए टीम इंडिया के अगले राउंड में क्वालीफिकेशन का क्या समीकरण है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 19 Aug 2026 11:16 AM (IST)
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हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में आज भारतीय टीम को अपना सबसे दबाव भरा मैच खेलना है. टीम इंडिया के लिए आज का मुकाबला करो या मरो का होगा, वहीं दबाव दोगुना इसलिए भी होगा क्योंकि मैच पाकिस्तान से होना है. वर्ल्ड कप में प्रत्येक ग्रुप से टॉप-2 टीम अगले चरण के लिए क्वालीफाई करेंगी. भारतीय टीम अभी टॉप-2 में मौजूद है, लेकिन आज पाकिस्तान के साथ मैच का परिणाम बहुत कुछ बदल सकता है.

भारत ने अपना पहला मैच वेल्स से 3-1 से जीता था, लेकिन दूसरे मुकाबले में उसे इंग्लैंड के हाथों 2-4 के अंतर से हार मिली थी. ग्रुप डी से इंग्लैंड पहले ही दूसरे राउंड में प्रवेश कर चुकी है. अब दूसरे स्पॉट के लिए भारत, पाकिस्तान और वेल्स के बीच टक्कर है. अब सवाल है कि आज भारतीय टीम, पाकिस्तान के खिलाफ हार गई, तो अगले राउंड के क्वालीफिकेशन का समीकरण क्या होगा?

सबसे पहले ग्रुप डी की पॉइंट्स टेबल पर नजर डाल लीजिए और जानिए कि एक जीत या ड्रॉ पर कितने अंक मिलते हैं. हॉकी वर्ल्ड कप में एक जीत के लिए 3 अंक मिलते हैं, जबकि ड्रॉ के लिए 1 अंक. भारत अभी 3 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 1 अंक के साथ आखिरी स्थान पर.

भारत के क्वालिफिकेशन का समीकरण

अगर भारत को अगले चरण के लिए क्वालीफाई करना है तो पाकिस्तान को हराना होगा या उसे कम से कम ड्रॉ पर रोकना होगा.

अगर भारत जीता: टीम इंडिया आज पाकिस्तान को हरा देती है तो उसके कुल 6 अंक हो जाएंगे और वह दूसरे राउंड के लिए क्वालीफाई कर जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का एक ही अंक रह जाएगा. 

अगर मैच ड्रॉ हुआ: अगर भारत और पाकिस्तान का मैच ड्रॉ रहता है तो दोनों टीमों को एक-एक अंक मिलेगा. उस स्थिति में भी टीम इंडिया बिना किसी मुश्किल क्वालीफाई कर जाएगी. ड्रॉ रहने पर भारत के 4 अंक हो जाएंगे जबकि पाकिस्तान के सिर्फ 2 पॉइंट्स रह जाएंगे. हालांकि ड्रॉ रहने की स्थिति में भारतीय टीम को उम्मीद करनी होगी कि वेल्स को इंग्लैंड पर बहुत बड़े अंतर से जीत ना मिले.

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अगर हार गया भारत

अगर आज का वर्ल्ड कप मैच पाकिस्तान जीत लेता है तो वह दूसरे राउंड में जाने का प्रबल दावेदार बन जाएगा और भारत बाहर हो जाएगा. हालांकि जीतने पर भी पाकिस्तान का क्वालीफिकेशन पक्का नहीं होगा. क्वालिफिकेशन पक्का करने के लिए उसे इंग्लैंड बनाम वेल्स मैच का इंतजार करना होगा.

यह भी पढ़ें:

India vs Pakistan: कब, कहां और कैसे देखें भारत-पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच?

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 19 Aug 2026 11:16 AM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan Hockey World Cup Hockey World Cup 2026
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