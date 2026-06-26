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KrishnaPingala Sankashti Chaturthi 2026: कृष्णपिङ्गल संकष्टी चतुर्थी 3 या 4 जुलाई कब, पूजा का मुहूर्त और चंद्रोदय समय देखें

KrishnaPingala Sankashti Chaturthi 2026: आषाढ़ माह की शुरूआत 30 जून से हो रही है, इस माह में कृष्णपिंगल संकष्टी चतुर्थी 3 जुलाई 2026 को है. पूजा का मुहूर्त और चंद्रोदय का समय भी जान लें.

Written By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 26 Jun 2026 07:04 AM (IST)
KrishnaPingala Sankashti Chaturthi 2026: आषाढ़ माह की शुरूआत 30 जून से हो रही है, इस माह में कृष्णपिंगल संकष्टी चतुर्थी 3 जुलाई 2026 को है. पूजा का मुहूर्त और चंद्रोदय का समय भी जान लें.

कृष्णपिङ्गल संकष्टी चतुर्थी 2026

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आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश के कृष्णपिंगल स्वरूप की पूजा होती है. इस दिन को कृष्णपिंगल संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है. इस दिन व्रत करने वालों को हर दिशा में सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है.
आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश के कृष्णपिंगल स्वरूप की पूजा होती है. इस दिन को कृष्णपिंगल संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है. इस दिन व्रत करने वालों को हर दिशा में सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है.
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इस दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की कृष्णपिंगल संकष्टी चतुर्थी 3 जुलाई 2026 को सुबह 11.20 पर शुरू होगी और अगले दिन 4 जुलाई 2026 को दोपहर 12,39 पर समाप्त होगी.
इस दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की कृष्णपिंगल संकष्टी चतुर्थी 3 जुलाई 2026 को सुबह 11.20 पर शुरू होगी और अगले दिन 4 जुलाई 2026 को दोपहर 12,39 पर समाप्त होगी.
Published at : 26 Jun 2026 07:04 AM (IST)
Tags :
Sankashti Chaturthi 2026 Ganehs Ji KrishnaPingala Sankashti Chaturthi 2026

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