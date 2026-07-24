INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगBihar Protest Viral Video: टीयर गैस का इंतजाम नहीं है? प्रदर्शन के बीच बिहार के छात्रों ने पुलिस से पूछा सवाल, VIDEO वायरल

Bihar Protest Viral Video: टीयर गैस का इंतजाम नहीं है? प्रदर्शन के बीच बिहार के छात्रों ने पुलिस से पूछा सवाल, VIDEO वायरल

Bihar Protest Viral Video : इस वीडियो में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव के माहौल में कुछ छात्र ऐसे अंदाज में बात करते नजर आते हैं कि वहां मौजूद लोग भी मुस्कुराने लगते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 24 Jul 2026 06:52 AM (IST)
Preferred Sources

Bihar Protest Viral Video : पटना में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान सामने आया एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव के माहौल में कुछ छात्र ऐसे अंदाज में बात करते नजर आते हैं कि वहां मौजूद लोग भी मुस्कुराने लगते हैं. एक तरफ पुलिस प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वॉटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ छात्रों का हल्का-फुल्का अंदाज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. वीडियो के वायरल होने के बाद लोग इसे अलग-अलग नजरिए से देख रहे हैं. कोई छात्रों के हौसले की तारीफ कर रहा है तो कोई प्रदर्शन के असली मुद्दे की तरफ ध्यान दिला रहा है.

क्या है पूरा मामला?

22 जुलाई 2026 को बिहार की राजधानी पटना में छात्र नेताओं ने NEET पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में कथित भ्रष्टाचार और परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में लोक भवन मार्च निकाला. ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) के बैनर तले बड़ी संख्या में छात्र लोक भवन की ओर बढ़ रहे थे. जेपी गोलंबर के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया. इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की और झड़प की स्थिति बन गई. स्थिति को कंट्रोल करने के लिए बिहार पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े, वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया और लाठीचार्ज भी किया. यह कार्रवाई छात्रों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए की गई थी.

प्रदर्शन के बीच बिहार के छात्रों ने पुलिस से पूछा ऐसा सवाल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस की कार्रवाई के बीच कुछ छात्र बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आते हैं. वीडियो में छात्र हंसते हुए पुलिसकर्मियों से कहते हैं, टीयर गैस का व्यवस्था नहीं है, गर्मी लग रहा है, वॉटर कैनन चलाइए ना, आप लोग कुछो व्यवस्था नहीं किए हैं. इसके बाद जब पुलिस की वॉटर कैनन चलती है तो कुछ छात्र वहां से हटने की जगह उसी पानी में खड़े होकर हंसते-मुस्कुराते दिखाई देते हैं. वीडियो में कुछ युवक पानी की तेज बौछार के बीच रेन डांस जैसा करते भी नजर आते हैं. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों का ध्यान खींचने लगा. 

यह भी पढ़ें - Viral Video: बच्चा नहीं पहले बीवी, डिलीवरी के बाद अस्पताल पहुंचे शख्स ने बीवी को लगाया गले, रुला देगा ये वीडियो 

सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कुछ यूजर्स ने छात्रों के अंदाज को मजेदार बताते हुए लिखा कि ये बिहार है, यहां मुश्किल हालात में भी लोग मुस्कुराने का तरीका ढूंढ लेते हैं. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, भाई का सवाल बिल्कुल सही था, टीयर गैस का इंतजाम नहीं है.  कई लोगों ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि बिहार वाले अलग ही लेवल के होते हैं. एक यूजर ने कहा, यहां तो वॉटर कैनन भी रेन डांस बन गई. वहीं कुछ लोगों ने प्रदर्शन के पीछे के मुद्दों पर भी ध्यान दिलाया और कहा कि चर्चा सिर्फ वायरल वीडियो की नहीं, बल्कि छात्रों की मांगों पर भी होनी चाहिए. 

यह भी पढ़ें - Three Sisters One Groom Viral Video: रील या रियल? 3 सगी बहनों ने अपने कैमरामैन से ही कर ली शादी! सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Published at : 24 Jul 2026 06:52 AM (IST)
Tags :
Bihar Viral Video CJP Patna Student Protest TRENDING
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Bihar Protest Viral Video: टीयर गैस का इंतजाम नहीं है? प्रदर्शन के बीच बिहार के छात्रों ने पुलिस से पूछा सवाल, VIDEO वायरल
टीयर गैस का इंतजाम नहीं है? प्रदर्शन के बीच बिहार के छात्रों ने पुलिस से पूछा सवाल, VIDEO वायरल
ट्रेंडिंग
Three Sisters One Groom Viral Video: रील या रियल? 3 सगी बहनों ने अपने कैमरामैन से ही कर ली शादी! सोशल मीडिया पर मचा बवाल
रील या रियल? 3 सगी बहनों ने अपने कैमरामैन से ही कर ली शादी! सोशल मीडिया पर मचा बवाल
ट्रेंडिंग
Viral Video: 50-50 ग्राम जेब में डाल देंगे... प्रदर्शनकारी छात्रों को मुंबई पुलिस ने दी धमकी, वीडियो वायरल
50-50 ग्राम जेब में डाल देंगे... प्रदर्शनकारी छात्रों को मुंबई पुलिस ने दी धमकी, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
मारते-मारते थक गया पुलिस वाला तो दफ्ती से हवा करने लगे CJP के लड़ाके, वीडियो वायरल
मारते-मारते थक गया पुलिस वाला तो दफ्ती से हवा करने लगे CJP के लड़ाके, वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20 का नया लोगो जारी, Salman Khan की वापसी को लेकर बढ़ा उत्साह
Jana Nayagan Review: Thalapathy Vijay के स्वैग और एक्शन ने जीता फैंस का दिल
NEET Paper Leak पर Salman Khan ने तोड़ी चुप्पी, स्टूडेंट्स के लिए कही बड़ी बात
Lock Upp 2 में Yogesh Rawat की वापसी? Reports ने बढ़ाई फैंस की उम्मीद
Shah Rukh Khan की King का आखिरी शूट विदेश में? नई Reports आईं सामने
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़ा पाकिस्तान कनेक्शन, दिल्ली पुलिस ने लिया ये एक्शन, लोगों से की अपील
जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़ा पाकिस्तान कनेक्शन, दिल्ली पुलिस ने लिया ये एक्शन, लोगों से की अपील
इंडिया
दिल्ली में आज घर से निकलें तो संभल के! एक तरफ CJP का अनशन, दूसरी तरफ 17 मेट्रो स्टेशन रहेंगे बंद
दिल्ली में आज घर से निकलें तो संभल के! एक तरफ CJP का अनशन, दूसरी तरफ 17 मेट्रो स्टेशन रहेंगे बंद
बिहार
Mumbai News: दादर में हिरासत में लिए गए छात्र का दावा, ' पुलिस ने कहा तुम्हारी जेब में 50-50 ग्राम ड्रग्स...'
मुंबई: दादर में हिरासत में लिए गए छात्र का दावा, ' पुलिस ने कहा तुम्हारी जेब में 50-50 ग्राम ड्रग्स...'
क्रिकेट
भारतीय टीम की नई टी20 सीरीज का जल्द हो सकता है एलान, इस पड़ोसी देश से होगी टक्कर
भारतीय टीम की नई टी20 सीरीज का जल्द हो सकता है एलान, इस पड़ोसी देश से होगी टक्कर
बॉलीवुड
शिल्पा शेट्टी के लिए वेलेंटाइन डे गिफ्ट के तौर राज कुंद्रा ने खरीदे थे IPL टीम राजस्थान रॉयल्स के शेयर, इंवेस्टमेंट किए थे 82 करोड़
शिल्पा शेट्टी के लिए वेलेंटाइन डे गिफ्ट के तौर राज कुंद्रा ने खरीदे थे IPL टीम राजस्थान रॉयल्स के शेयर, इंवेस्टमेंट किए थे 82 करोड़
शिक्षा
Exclusive: NEET UG पेपर लीक रोकने का ब्लूप्रिंट तैयार था, फिर क्यों फेल हुआ सिस्टम? जानिए अंदर की खबर
NEET UG पेपर लीक रोकने का ब्लूप्रिंट तैयार था, फिर क्यों फेल हुआ सिस्टम? जानिए अंदर की खबर
इंडिया
'हम लड़ते रहेंगे', सुसाइड करने वाले NEET अभ्यर्थियों को राहुल गांधी-विपक्षी नेताओं की श्रद्धांजलि
'हम लड़ते रहेंगे', सुसाइड करने वाले NEET अभ्यर्थियों को राहुल गांधी-विपक्षी नेताओं की श्रद्धांजलि
विश्व
CJP आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज को लेकर आया पाकिस्तान का रिएक्शन, जानें क्या कहा
CJP आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज को लेकर आया पाकिस्तान का रिएक्शन, जानें क्या कहा
ENT LIVE
Bigg Boss 20 का फर्स्ट लुक जारी, Salman Khan की होस्टिंग को लेकर बढ़ी चर्चा
Bigg Boss 20 का फर्स्ट लुक जारी, Salman Khan की होस्टिंग को लेकर बढ़ी चर्चा
ENT LIVE
Jana Nayagan Review: Thalapathy Vijay का स्वैग और एक्शन फैंस के लिए ट्रीट
Jana Nayagan Review: Thalapathy Vijay का स्वैग और एक्शन फैंस के लिए ट्रीट
ENT LIVE
NEET Protest पर Salman Khan का समर्थन, बोले- आंदोलन को राजनीतिक न बनाया जाए
NEET Protest पर Salman Khan का समर्थन, बोले- आंदोलन को राजनीतिक न बनाया जाए
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Yogesh Rawat की री-एंट्री? Sufi और Apoorva Makhija को लेकर बड़ा ट्विस्ट
Lock Upp 2 में Yogesh Rawat की री-एंट्री? Sufi और Apoorva Makhija को लेकर बड़ा ट्विस्ट
ENT LIVE
King के फाइनल शूट के लिए विदेश जाएंगे Shah Rukh Khan, US या South America में होगी शूटिंग
King के फाइनल शूट के लिए विदेश जाएंगे Shah Rukh Khan, US या South America में होगी शूटिंग
Embed widget