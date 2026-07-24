टीयर गैस का इंतजाम नहीं है? प्रदर्शन के बीच बिहार के छात्रों ने पुलिस से पूछा सवाल, VIDEO वायरल

Bihar Protest Viral Video : पटना में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान सामने आया एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव के माहौल में कुछ छात्र ऐसे अंदाज में बात करते नजर आते हैं कि वहां मौजूद लोग भी मुस्कुराने लगते हैं. एक तरफ पुलिस प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वॉटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ छात्रों का हल्का-फुल्का अंदाज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. वीडियो के वायरल होने के बाद लोग इसे अलग-अलग नजरिए से देख रहे हैं. कोई छात्रों के हौसले की तारीफ कर रहा है तो कोई प्रदर्शन के असली मुद्दे की तरफ ध्यान दिला रहा है.

क्या है पूरा मामला?

22 जुलाई 2026 को बिहार की राजधानी पटना में छात्र नेताओं ने NEET पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में कथित भ्रष्टाचार और परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में लोक भवन मार्च निकाला. ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) के बैनर तले बड़ी संख्या में छात्र लोक भवन की ओर बढ़ रहे थे. जेपी गोलंबर के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया. इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की और झड़प की स्थिति बन गई. स्थिति को कंट्रोल करने के लिए बिहार पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े, वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया और लाठीचार्ज भी किया. यह कार्रवाई छात्रों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए की गई थी.

प्रदर्शन के बीच बिहार के छात्रों ने पुलिस से पूछा ऐसा सवाल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस की कार्रवाई के बीच कुछ छात्र बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आते हैं. वीडियो में छात्र हंसते हुए पुलिसकर्मियों से कहते हैं, टीयर गैस का व्यवस्था नहीं है, गर्मी लग रहा है, वॉटर कैनन चलाइए ना, आप लोग कुछो व्यवस्था नहीं किए हैं. इसके बाद जब पुलिस की वॉटर कैनन चलती है तो कुछ छात्र वहां से हटने की जगह उसी पानी में खड़े होकर हंसते-मुस्कुराते दिखाई देते हैं. वीडियो में कुछ युवक पानी की तेज बौछार के बीच रेन डांस जैसा करते भी नजर आते हैं. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों का ध्यान खींचने लगा.

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सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कुछ यूजर्स ने छात्रों के अंदाज को मजेदार बताते हुए लिखा कि ये बिहार है, यहां मुश्किल हालात में भी लोग मुस्कुराने का तरीका ढूंढ लेते हैं. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, भाई का सवाल बिल्कुल सही था, टीयर गैस का इंतजाम नहीं है. कई लोगों ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि बिहार वाले अलग ही लेवल के होते हैं. एक यूजर ने कहा, यहां तो वॉटर कैनन भी रेन डांस बन गई. वहीं कुछ लोगों ने प्रदर्शन के पीछे के मुद्दों पर भी ध्यान दिलाया और कहा कि चर्चा सिर्फ वायरल वीडियो की नहीं, बल्कि छात्रों की मांगों पर भी होनी चाहिए.

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