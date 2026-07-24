Aaj Ka Rashifal: आज शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि सुबह 09:14 बजे तक रहेगी, जिसके बाद पवित्र एकादशी तिथि का शुभारंभ होगा. ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद खास और परिवर्तनकारी है.

आज तड़के 04:27 AM पर बुध ग्रह मार्गी हो चुके हैं, जिससे पिछले कई दिनों से चल रहे मानसिक भ्रम, व्यापारिक रुकावटें और निर्णय लेने में आ रही दिक्कतें समाप्त होंगी.

इसके साथ ही आज चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि (अनुराधा नक्षत्र) में गोचर करेंगे और शाम तक शुक्ल योग का निर्माण होगा. ग्रहों के इस महासंयोग का आपकी राशि, करियर, आर्थिक स्थिति, लव लाइफ और सेहत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार पढ़ें मेष से लेकर मीन तक की सभी 12 राशियों का सटीक एवं विस्तृत दैनिक राशिफल:-

मेष राशिफल, 24 जुलाई 2026 (Mesh Rashifal Today)

शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि सुबह 09:14:49 तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि (देवशयनी एकादशी तिथि) का आरंभ हो जाएगा. आज अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन और रात 28:37:25 (25 जुलाई तड़के 04:37:25) तक बना रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि यानी आपकी राशि से आठवें (अचानक बदलाव, गूढ़ विषय व शोध) भाव में गोचर करेंगे.

इसके साथ ही, आज तड़के 04:27 AM पर बुध ग्रह मार्गी हो चुके हैं, जिससे संचार, निर्णय क्षमता और कागजी कामों में आ रही रुकावटें समाप्त होंगी. शाम 20:11:13 तक शुक्ल योग बना रहेगा, जो धार्मिक व मानसिक शांति के लिए अत्यंत शुभ है.

देवशयनी एकादशी तिथि का आरंभ और महत्व

आज सुबह 09:12 बजे से एकादशी तिथि लग रही है (उदया तिथि के अनुसार व्रत 25 जुलाई को रखा जाएगा). आषाढ़ शुक्ल पक्ष की यह एकादशी 'देवशयनी या हरिशयनी एकादशी' के नाम से जानी जाती है.

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीरसागर में चार महीनों के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं और चातुर्मास की शुरुआत होती है. आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह समय आत्म-साधना, भक्ति, आत्ममंथन और मानसिक शुद्धि के लिए बहुत फलदायी माना गया है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आठवें भाव में चंद्रमा के गोचर और बुध के मार्गी होने से आज का दिन तकनीकी समस्याओं को हल करने, बैक-एंड सपोर्ट, डेटा रिसर्च और रुके हुए आधिकारिक दस्तावेजों को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा.

आपकी संवाद शैली में स्पष्टता आएगी. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या बैठक के लिए दोपहर 12:00:06 से 12:54:45 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 10:44:58 से दोपहर 12:27:25 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा फैसला लेने या नए समझौते पर हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन टैक्स, इंश्योरेंस, ऑडिट और पुराने बकाए मामलों को निपटाने के लिए अनुकूल है. बुध के मार्गी होने से क्लाइंट्स या वेंडर्स के साथ चल रही गलतफहमियां दूर होंगी. सुबह 09:14:49 तक गर करण और उसके बाद रात 22:24:52 तक वणिज करण रहेगा. ध्यान दें कि आज शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए व्यापारिक सिलसिले में पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि के स्वामी मंगल दूसरे भाव में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा आठवें भाव में स्थित हैं. यह स्थिति वित्तीय मामलों में अचानक उतार-चढ़ाव का संकेत देती है. हालांकि बुध का मार्गी होना बाजार के रुझानों को समझने में मदद करेगा, लेकिन सुबह 08:21:31 से 09:16:10 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल और सुबह 10:44 से दोपहर 12:27 तक राहुकाल रहेगा. इस अशुभ समय अवधि में शेयर बाजार में नया भारी जोखिम भरा निवेश या इंट्राडे ट्रेडिंग करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में आज धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है. आठवां चंद्रमा बातचीत में अचानक तीखापन या गलतफहमी ला सकता है, हालांकि बुध के मार्गी प्रभाव से आप अपनी बात सही तरीके से समझा पाएंगे. जीवनसाथी या ससुराल पक्ष के साथ किसी भी पुरानी बात को लेकर बहस करने से बचें और संयम से काम लें.

Gen Z

मेष राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन आत्ममंथन करने, अपनी मेंटल हेल्थ पर फोकस करने और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने का है. यदि आप किसी सामाजिक मुद्दे, छात्र हित, पॉलिसी बदलाव या किसी शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट/अभियान से जुड़े हैं या अपनी आवाज उठा रहे हैं, तो अनुशासित और तर्कसंगत तरीका अपनाएं. बुध के मार्गी होने से आपकी बात और मैसेज सही मंच व लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचेंगे. हालांकि, राहुकाल के समय सोशल मीडिया पर बिना सोचे-समझे अति-उग्र होने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है. आठवें भाव का चंद्रमा और वर्षा ऋतु का मौसम होने के कारण पेट में गैस, इन्फेक्शन या शारीरिक सुस्ती महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, सात्विक भोजन लें और वाहन चलाते समय पूरी सतर्कता बरतें.

लकी नंबर: 9, 1

लकी कलर: लाल, गुलाबी

उपाय

शुक्रवार और अनुराधा नक्षत्र के शुभ योग में माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें. शाम को तुलसी जी के पास देसी घी का दीपक जलाएं. राहुकाल के दुष्प्रभावों को दूर करने और आठवें चंद्रमा के कष्टों से राहत पाने के लिए भगवान गणेश को दूर्वा (घास) अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें.

यह भी पढ़ें- मेष राशि Half Year Horoscope 2026: जुलाई से दिसंबर तक शनि की परीक्षा या गुरु का आशीर्वाद? जानें करियर, धन और परिवार का भविष्य

वृषभ राशिफल, 24 जुलाई 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि सुबह 09:14:49 तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि (देवशयनी एकादशी तिथि) का आरंभ हो जाएगा. आज अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन और रात 28:37:25 (25 जुलाई तड़के 04:37:25) तक बना रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि यानी आपकी राशि से सातवें (वैवाहिक जीवन, साझेदारी व व्यापार) भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपका चंद्रबल अत्यंत मजबूत रहेगा.

इसके साथ ही, आज तड़के 04:27 AM पर बुध ग्रह मार्गी हो चुके हैं, जिससे बातचीत, वित्तीय मामलों और कागजी कामों में आ रही रुकावटें समाप्त होंगी. शाम 20:11:13 तक शुक्ल योग बना रहेगा, जो व्यावसायिक व पारिवारिक जीवन में शुभता और तरक्की दिलाएगा.

देवशयनी एकादशी तिथि का आरंभ और महत्व

आज सुबह 09:12 बजे से एकादशी तिथि लग रही है (उदया तिथि के अनुसार व्रत 25 जुलाई को रखा जाएगा). आषाढ़ शुक्ल पक्ष की यह एकादशी 'देवशयनी या हरिशयनी एकादशी' के नाम से जानी जाती है.

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीरसागर में चार महीनों के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं और चातुर्मास की शुरुआत होती है. यह समय आत्म-साधना, भक्ति, भक्ति मार्ग पर चलने और मानसिक शुद्धि के लिए अत्यंत उत्तम माना जाता है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से सातवें भाव में चंद्रमा के गोचर और बुध के मार्गी होने से आज का दिन नए समझौतों, पब्लिक डीलिंग और क्लाइंट्स के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए बेहद शुभ रहेगा. दफ्तर में आपकी बात और सुझावों को सराहा जाएगा. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, बैठक या नए प्रोजेक्ट के लिए दोपहर 12:00:06 से 12:54:45 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 10:44:58 से दोपहर 12:27:25 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा सौदा या आधिकारिक निर्णय लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन साझेदारी के कामों, नए वेंडर्स से जुड़ने और रुके हुए सौदों को अंतिम रूप देने के लिए बहुत फलदायी है. बुध के मार्गी होने से व्यापारिक कम्यूनिकेशन में चल रहा भ्रम दूर होगा और धन आवक के नए रास्ते खुलेंगे.

सुबह 09:14:49 तक गर करण और उसके बाद रात 22:24:52 तक वणिज करण रहेगा, जो बिजनेस एक्टिविटीज के लिए अनुकूल है. ध्यान दें कि आज शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए व्यावसायिक सिलसिले में पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी ही राशि (लग्न भाव) में मंगल और यूरेनस की युति आपको वित्तीय मामलों में थोड़ा आक्रामक या जल्दबाज़ बना सकती है. हालांकि सातवां चंद्रमा और बुध का मार्गी होना सकारात्मक परिणाम देगा, फिर भी सुबह 08:21:31 से 09:16:10 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल और सुबह 10:44 से दोपहर 12:27 तक राहुकाल रहेगा. इस अशुभ समय अवधि में शेयर बाजार में नया भारी निवेश या बिना सोचे-समझे स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन काफी प्रेमपूर्ण और खुशनुमा रहेगा. सातवें भाव का चंद्रमा जीवनसाथी के साथ आपसी सामंजस्य और प्रेम को बढ़ाएगा. यदि पार्टनर के साथ कोई पुरानी गलतफहमी चल रही थी, तो बुध के मार्गी प्रभाव से आज बातचीत के जरिए वह पूरी तरह सुलझ जाएगी.

Gen Z

वृषभ राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपनी नेटवर्किंग, रिलेशनशिप्स और कम्यूनिटी इंगेजमेंट पर फोकस करने का है. यदि आप किसी सामाजिक आंदोलन, स्टूडेंट इश्यू या किसी शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट/अभियान का हिस्सा हैं, तो अपनी बात को तथ्यों और स्पष्टता के साथ रखें. मार्गी बुध आपकी कम्युनिकेशन को प्रभावी बनाएगा. हालांकि, राहुकाल के समय ऑनलाइन ट्रोल्स से बचें और उग्र होने के बजाय समझदारी से अपना पक्ष रखें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपकी ऊर्जा और इम्युनिटी काफी अच्छी रहेगी. फिर भी, वर्षा ऋतु के मौसम को देखते हुए खानपान में सात्विकता बनाए रखें, बाहर के तले-भुने भोजन से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं ताकि दिन भर ताजगी महसूस हो.

लकी नंबर: 6, 2

लकी कलर: सफेद, गुलाबी (चमकीला हरा)

उपाय

शुक्रवार और अनुराधा नक्षत्र के शुभ योग में माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें. शाम को तुलसी पौधे के पास देसी घी का दीपक जलाएं. राहुकाल के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए भगवान गणेश को दूर्वा (घास) अर्पित करें तथा 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' या 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें.

यह भी पढ़ें- वृषभ राशि Horoscope 2026: अगले 6 महीने आपके लिए कितने शुभ?

मिथुन राशिफल, 24 जुलाई 2026 (Mithun Rashifal Today)

शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि सुबह 09:14:49 तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन और रात 28:37:25 (25 जुलाई तड़के 04:37:25) तक बना रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि यानी आपकी राशि से छठे (प्रतिस्पर्द्धा, विरोधी व कर्ज) भाव में गोचर करेंगे.

इसके साथ ही, आपकी ही राशि में स्थित बुध ग्रह आज तड़के 04:27 AM पर मार्गी हो चुके हैं. बुध के सीधे चलने से आपके विचारों की स्पष्टता लौटेगी, निर्णय क्षमता में गजब का सुधार होगा और कम्युनिकेशन में आ रही बाधाएं पूरी तरह दूर होंगी. शाम 20:11:13 तक शुक्ल योग बना रहेगा, जो सफलता और तरक्की के नए मार्ग खोलेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से छठे भाव का चंद्रमा और आपकी राशि में मार्गी बुध का प्रभाव आपको ऑफिस में शत्रुओं व विरोधियों पर हावी रखेगा. जो प्रोजेक्ट्स या डील्स अटकी हुई थीं, उनमें गति आएगी. अपनी बात को वरिष्ठ अधिकारियों के सामने स्पष्टता से रख पाएंगे.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या आधिकारिक बैठक के लिए दोपहर 12:00:06 से 12:54:45 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 10:44:58 से दोपहर 12:27:25 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा समझौता करने या हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन कानूनी मामलों को सुलझाने, प्रतिस्पर्धियों को पछाड़ने और मार्केटिंग रणनीतियों को प्रभावी बनाने के लिए बहुत अनुकूल है. मार्गी बुध वित्तीय सौदों और व्यावसायिक पत्राचार में आ रहे भ्रम को समाप्त करेगा.

सुबह 09:14:49 तक गर करण और उसके बाद रात 22:24:52 तक वणिज करण रहेगा, जो व्यापारिक लेन-देन के लिए शुभ है. ध्यान दें कि आज शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए व्यापारिक सिलसिले में पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि से बारहवें भाव में मंगल-यूरेनस की युति अचानक खर्चों का योग बनाती है. हालांकि छठे चंद्रमा और मार्गी बुध के प्रभाव से आप बाजार का सटीक विश्लेषण कर पाएंगे, फिर भी सुबह 08:21:31 से 09:16:10 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल और सुबह 10:44 से दोपहर 12:27 तक राहुकाल रहेगा. इस अशुभ समय अवधि में शेयर बाजार में बिना सोचे-समझे भारी जोखिम भरा निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन मिला-जुला रहेगा. छठे भाव में चंद्रमा के कारण कभी-कभी अकारण तनाव आ सकता है, लेकिन आपकी राशि में मार्गी बुध आपको शांत और तार्किक बनाए रखेगा. बातचीत के जरिए पार्टनर या परिजनों के साथ चल रही पुरानी गलतफहमियों को आप आसानी से सुलझा लेंगे.

Gen Z

मिथुन राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आपकी ही राशि में बुध का मार्गी होना एक गेम-चेंजर साबित होगा. आपकी मेंटल फॉग (मानसिक उलझन) दूर होगी और फोकस बढ़ेगा. यदि आप किसी छात्र आंदोलन, सामाजिक मुद्दे या किसी अभियान से जुड़े हैं और आवाज उठा रहे हैं, तो आपकी बातें आज अधिक प्रभावशाली और असरदार साबित होंगी. अपनी बात को रचनात्मक व शांतिपूर्ण तरीके से सामने रखें. हालांकि, राहुकाल के समय सोशल मीडिया पर बिना सोचे-समझे प्रतिक्रिया देने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपको पेट, पाचन या मौसमी एलर्जी का थोड़ा ध्यान रखना होगा. छठे भाव का चंद्रमा और वर्षा ऋतु का मौसम होने से बासी या बाहर के मसालेदार खाने से बचें, पर्याप्त पानी पिएं और खुद को हाइड्रेटेड रखें.

लकी नंबर: 5, 3

लकी कलर: हरा, पीला

उपाय

शुक्रवार और अनुराधा नक्षत्र के शुभ अवसर पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करें. राहुकाल के दुष्प्रभावों को दूर करने और अपनी बुद्धि व एकाग्रता को बढ़ाने के लिए गणेश जी को दूर्वा (घास) अर्पित करें तथा 'ॐ बुं बुधाय नमः' या 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें.

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कर्क राशिफल, 24 जुलाई 2026 (Kark Rashifal Today)

शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि सुबह 09:14:49 तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन और रात 28:37:25 (25 जुलाई तड़के 04:37:25) तक बना रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि यानी आपकी राशि से पांचवें (बुद्धि, विद्या, संतान और प्रेम) भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपका चंद्रबल अत्यंत मजबूत और शुभ फलदायी रहेगा.

इसके साथ ही, तड़के 04:27 AM पर बुध ग्रह मार्गी हो चुके हैं, जो आपकी बौद्धिक क्षमता को निखारेंगे और रुकी हुई योजनाओं में गति लाएंगे. शाम 20:11:13 तक शुक्ल योग बना रहेगा, जो सृजनात्मक कार्यों और लाभ के लिए शुभ है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से पांचवें भाव में चंद्रमा का गोचर और बुध का मार्गी होना आपकी निर्णय क्षमता, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम-सॉल्विंग स्किल्स को नई ऊंचाई देगा. दफ्तर में आपके नए विचारों और सुझावों का स्वागत होगा.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या निर्णय के लिए दोपहर 12:00:06 से 12:54:45 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 10:44:58 से दोपहर 12:27:25 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा समझौता करने या निर्णय लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन नए विचार लागू करने, मार्केटिंग रणनीतियों को नया रूप देने और पुराने क्लाइंट्स से फिर से जुड़ने का है. मार्गी बुध से लेन-देन और बिजनेस कम्यूनिकेशन में आ रही रुकावटें दूर होंगी.

सुबह 09:14:49 तक गर करण और उसके बाद रात 22:24:52 तक वणिज करण रहेगा, जो व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अनुकूल है. ध्यान दें कि आज शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए व्यापार के सिलसिले में पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि से ग्यारहवें (लाभ) भाव में मंगल और यूरेनस की युति बनी हुई है, जबकि पांचवें भाव में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं. पंचम चंद्रमा और मार्गी बुध के प्रभाव से शेयर बाजार व ट्रेडिंग में सोच-समझकर किए गए निवेश से लाभ के अच्छे योग हैं. हालांकि, सुबह 08:21:31 से 09:16:10 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल और सुबह 10:44 से दोपहर 12:27 तक राहुकाल रहेगा. इस अशुभ समय अवधि में बिना सोचे-समझे भारी जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन बहुत ही मधुर और आनंददायक रहेगा. पांचवें भाव में चंद्रमा का गोचर लव लाइफ में नई ताजगी और मिठास लाएगा. जीवनसाथी और बच्चों के साथ सुखद समय बीतेगा. यदि पार्टनर के साथ कोई भ्रम था, तो मार्गी बुध के प्रभाव से आज खुलकर बात करने पर वह पूरी तरह दूर हो जाएगा.

Gen Z

कर्क राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपनी क्रिएटीविटी को बाहर लाने, कंटेंट क्रिएशन और अपने विजन पर काम करने का है. यदि आप किसी स्टूडेंट वेलफेयर, सोशल कॉज या शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट/अभियान का हिस्सा हैं, तो अपनी बात को मजबूत तर्कों और सौम्यता के साथ रखें. मार्गी बुध आपकी बात को जनता और संबंधित अधिकारियों तक मजबूती से पहुंचाएगा. हालांकि, राहुकाल के समय सोशल मीडिया पर अति-भावुक या उग्र होने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपका दिन मानसिक रूप से काफी राहत भरा और ऊर्जावान रहेगा. पांचवें भाव का चंद्रमा मन को प्रसन्न रखेगा. फिर भी, वर्षा ऋतु के मौसम को देखते हुए खानपान पर नियंत्रण रखें, पेट में गैस या अपच से बचने के लिए सात्विक आहार लें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

लकी नंबर: 2, 7

लकी कलर: सफेद, क्रीम (हल्का पीला)

उपाय

शुक्रवार और अनुराधा नक्षत्र के शुभ योग में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. राहुकाल के दुष्प्रभावों को दूर करने और अपनी बौद्धिक क्षमता को मजबूत करने के लिए भगवान गणेश को दूर्वा (घास) अर्पित करें तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें.

यह भी पढ़ें- कर्क राशि का छमाही राशिफल: जुलाई से दिसंबर 2026 में घर, करियर और धन में क्या आएगा बड़ा बदलाव?

सिंह राशिफल, 24 जुलाई 2026 (Singh Rashifal Today)

शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि सुबह 09:14:49 तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन और रात 28:37:25 (25 जुलाई तड़के 04:37:25) तक बना रहेगा.

चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि यानी आपकी राशि से चौथे (सुख, माता, वाहन और संपत्ति) भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपका चंद्रबल मजबूत और शुभ फलदायी रहेगा.

इसके साथ ही, आज तड़के 04:27 AM पर बुध ग्रह मार्गी हो चुके हैं, जिससे वित्तीय योजना, प्रॉपर्टी के मामलों और बातचीत में आ रही रुकावटें दूर होंगी. शाम 20:11:13 तक शुक्ल योग बना रहेगा, जो मानसिक शांति और कार्यों में स्थिरता प्रदान करेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से चौथे भाव में चंद्रमा के गोचर और बुध के मार्गी होने से आज दफ्तर में आपका ध्यान अपने काम को व्यवस्थित (Organize) करने और वर्क-लाइफ बैलेंस बनाने पर रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी स्थिति मजबूत होगी और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा.

किसी भी महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठक, प्रॉपर्टी डील या जरूरी निर्णय के लिए दोपहर 12:00:06 से 12:54:45 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 10:44:58 से दोपहर 12:27:25 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा समझौता करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, इंटीरियर डेकोरेशन और ऑटोमोबाइल से जुड़े कारोबार में अच्छे अवसर और स्थिरता का संकेत दे रहा है. मार्गी बुध से पिछले कुछ दिनों से अटकी हुई डील या पेमेंट क्लियर होने के योग बनेंगे.

सुबह 09:14:49 तक गर करण और उसके बाद रात 22:24:52 तक वणिज करण रहेगा, जो व्यावसायिक लेन-देन के लिए अनुकूल है. ध्यान दें कि आज शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए व्यापार के सिलसिले में पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि से दसवें (कर्म) भाव में मंगल और यूरेनस की युति आपको वित्तीय फैसलों में उतावला या अति-साहसी बना सकती है. चौथे चंद्रमा और मार्गी बुध का प्रभाव स्थायी संपत्ति (Real Estate) में निवेश के लिए बेहतर है, लेकिन शेयर बाजार में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सतर्क रहें. सुबह 08:21:31 से 09:16:10 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल और सुबह 10:44 से दोपहर 12:27 तक राहुकाल रहेगा. इस अशुभ समय अवधि में बिना सोचे-समझे भारी जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन सुकून भरा और सौहार्दपूर्ण रहेगा. चतुर्थ चंद्रमा के प्रभाव से घर में शांति का वातावरण रहेगा और माताजी का पूर्ण सहयोग व आशीर्वाद प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ यदि घर की जिम्मेदारियों को लेकर कोई मतभेद था, तो मार्गी बुध के प्रभाव से आज बातचीत करके चीजें सुलझ जाएंगी.

Gen Z

सिंह राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपने पर्सनल स्पेस में रहने, सेल्फ-केयर करने और अपने मेंटल वेलबीइंग पर ध्यान देने का है. यदि आप किसी कम्युनिटी कॉज, छात्र अधिकार या किसी शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट/अभियान से जुड़े हैं, तो अपने नेतृत्व गुणों (Leadership) का परिचय दें और अपनी बात को गरिमा व शांति के साथ रखें. मार्गी बुध आपकी लीडरशिप और मैसेज को बहुत प्रभावशाली बनाएगा. हालांकि, राहुकाल के समय सोशल मीडिया पर अति-आक्रामक टिप्पणी करने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपका शारीरिक और मानसिक बल अच्छा रहेगा. चतुर्थ भाव का चंद्रमा मन को सुकून देगा. फिर भी, वर्षा ऋतु के मौसम को देखते हुए छाती में सर्दी, कफ या सुस्ती से बचें. हल्का सात्विक आहार लें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

लकी नंबर: 1, 5

लकी कलर: नारंगी, सुनहरा (पीला)

उपाय

शुक्रवार और अनुराधा नक्षत्र के शुभ योग में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. शाम को घर के मंदिर या तुलसी जी के पास देसी घी का दीपक जलाएं. राहुकाल के दुष्प्रभावों से बचने के लिए भगवान गणेश को दूर्वा (घास) अर्पित करें तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें.

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कन्या राशिफल, 24 जुलाई 2026 (Kanya Rashifal Today)

शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि सुबह 09:14:49 तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन और रात 28:37:25 (25 जुलाई तड़के 04:37:25) तक बना रहेगा.

चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि यानी आपकी राशि से तीसरे (पराक्रम, साहस, छोटे भाई-बहन और संवाद) भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपका चंद्रबल अत्यंत मजबूत और प्रभावकारी रहेगा.

इसके साथ ही, आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह आज तड़के 04:27 AM पर मार्गी हो चुके हैं. आपकी राशि स्वामी का सीधा चलना आपकी निर्णय क्षमता, तर्कशक्ति, कम्यूनिकेशन और पर्सनालिटी में अभूतपूर्व स्पष्टता और निखार लाएगा. शाम 20:11:13 तक शुक्ल योग बना रहेगा, जो आपके प्रयासों को सफलता प्रदान करेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से तीसरे भाव में चंद्रमा का गोचर और राशि स्वामी बुध के मार्गी होने से आपकी नेटवर्किंग, संवाद शैली और प्रेजेंटेशन स्किल्स चरम पर रहेंगी. दफ्तर में लंबे समय से रुके हुए काम या अटकी हुई फाइलें तेजी से निपटेगी.

सहकर्मियों और अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या निर्णय के लिए दोपहर 12:00:06 से 12:54:45 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 10:44:58 से दोपहर 12:27:25 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा फैसला लेने या अनुबंध साइन करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन मार्केटिंग, नए क्लाइंट्स से संपर्क साधने, विज्ञापन और पत्राचार के लिए बेहतरीन है. मार्गी बुध से व्यापारिक समझौतों में चल रही गलतफहमियां समाप्त होंगी और धन आवक के नए रास्ते खुलेंगे.

सुबह 09:14:49 तक गर करण और उसके बाद रात 22:24:52 तक वणिज करण रहेगा, जो व्यावसायिक लेन-देन के लिए अनुकूल है. ध्यान दें कि आज शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए व्यापारिक सिलसिले में पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि से नवम (भाग्य) भाव में मंगल और यूरेनस की युति बनी हुई है, जबकि तीसरे भाव में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं. राशि स्वामी बुध के मार्गी होने से आप बाजार का सटीक और तार्किक विश्लेषण कर पाएंगे. हालांकि, सुबह 08:21:31 से 09:16:10 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल और सुबह 10:44 से दोपहर 12:27 तक राहुकाल रहेगा. इस अशुभ समय अवधि में शेयर बाजार में बिना सोचे-समझे भारी जोखिम भरा निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद सौहार्दपूर्ण रहेगा. तीसरे भाव का चंद्रमा छोटे भाई-बहनों और मित्रों के साथ आपके रिश्तों में प्रगाढ़ता लाएगा. यदि जीवनसाथी के साथ कोई पुरानी बात चल रही थी, तो मार्गी बुध का प्रभाव आपकी भाषा में मिठास और स्पष्टता लाएगा, जिससे संबंध और अधिक मजबूत होंगे.

Gen Z

कन्या राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए राशि स्वामी बुध का मार्गी होना मानसिक स्पष्टता और कॉन्फिडेंस में भारी उछाल लाएगा. यदि आप किसी छात्र संगठन, सामाजिक मुद्दे, ऑनलाइन कैंपेन या किसी शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट/अभियान से जुड़े हैं, तो आपकी तार्किक बातें और राइटिंग स्किल्स दूसरों को प्रेरित करेंगी. अपनी आवाज को प्रभावी और संयमित तरीके से उठाएं. हालांकि, राहुकाल के समय सोशल मीडिया पर बिना सोचे-समझे उग्र प्रतिक्रिया देने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपका शारीरिक और मानसिक बल बहुत अच्छा रहेगा. तीसरे भाव का चंद्रमा और मार्गी बुध आपको दिन भर ऊर्जावान और सक्रिय रखेगा. फिर भी, वर्षा ऋतु के मौसम को देखते हुए गले में खराश या कंधों में खिंचाव से बचें, संतुलित आहार लें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

लकी नंबर: 5, 3

लकी कलर: हरा, पीला

उपाय

शुक्रवार और अनुराधा नक्षत्र के शुभ योग में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. राहुकाल के दुष्प्रभावों को दूर करने और अपनी बौद्धिक व संवाद क्षमता को मजबूत बनाने के लिए भगवान गणेश को दूर्वा (घास) अर्पित करें तथा 'ॐ बुं बुधाय नमः' या 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें.

यह भी पढ़ें- कन्या राशि का छमाही राशिफल 2026: जुलाई से दिसंबर तक करियर, धन, स्वास्थ्य और परिवार का संपूर्ण राशिफल

तुला राशिफल, 24 जुलाई 2026 (Tula Rashifal Today)

शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि सुबह 09:14:49 तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन और रात 28:37:25 (25 जुलाई तड़के 04:37:25) तक बना रहेगा.

चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि यानी आपकी राशि से दूसरे (धन, परिवार, वाणी और संचित धन) भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपका चंद्रबल अत्यंत मजबूत और आर्थिक दृष्टिकोण से शुभ रहेगा.

इसके साथ ही, आज तड़के 04:27 AM पर बुध ग्रह मार्गी हो चुके हैं, जिससे आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, वित्तीय फैसलों में स्पष्टता आएगी और अटके हुए कागजी काम तेजी से पूरे होंगे. शाम 20:11:13 तक शुक्ल योग बना रहेगा, जो पारिवारिक सुख और धन लाभ में वृद्धि करेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से दूसरे भाव में चंद्रमा का गोचर और बुध के मार्गी होने से आपकी वाणी में सौम्यता और तार्किकता बढ़ेगी. दफ्तर में सहकर्मी और सीनियर्स आपकी बातों को तवज्जो देंगे. प्रेजेंटेशन, मीटिंग्स और बातचीत से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी.

किसी भी महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठक, नए प्रस्ताव या वित्तीय निर्णय के लिए दोपहर 12:00:06 से 12:54:45 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 10:44:58 से दोपहर 12:27:25 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी नया अनुबंध साइन करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन धन लाभ, पेमेंट रिकवरी और नए वित्तीय सौदों को अंतिम रूप देने के लिए बहुत शुभ है. मार्गी बुध के प्रभाव से व्यावसायिक लेन-देन और वेंडर्स के साथ बातचीत में आ रहा भ्रम पूरी तरह समाप्त होगा.

सुबह 09:14:49 तक गर करण और उसके बाद रात 22:24:52 तक वणिज करण रहेगा, जो व्यापारिक गतिविधियों के लिए अनुकूल है. ध्यान दें कि आज शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए व्यापार के सिलसिले में पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि से अष्टम भाव में मंगल और यूरेनस की युति बनी हुई है, जो अचानक वित्तीय उतार-चढ़ाव का संकेत देती है. यद्यपि दूसरा चंद्रमा और मार्गी बुध धन लाभ के अच्छे अवसर देंगे, फिर भी सुबह 08:21:31 से 09:16:10 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल और सुबह 10:44 से दोपहर 12:27 तक राहुकाल रहेगा. इस अशुभ समय अवधि में शेयर बाजार में बिना सोचे-समझे भारी जोखिम भरा निवेश या स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन काफी सुखद और सौहार्दपूर्ण रहेगा. दूसरे भाव का चंद्रमा परिवार में खुशहाली और मिठास लाएगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और किसी पारिवारिक विषय या भविष्य की बजट योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है.

Gen Z

तुला राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपने पर्सनल फाइनेंस, सेविंग्स और करियर गोल्स को री-इvaluating (पुनर्मूल्यांकन) करने का है. यदि आप किसी कम्युनिटी कॉज, स्टूडेंट इश्यू या किसी शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट/अभियान का हिस्सा हैं, तो अपनी बात को कूटनीतिक (Diplomatic), तार्किक और संतुलित तरीके से रखें. मार्गी बुध आपकी बात में वजन लाएगा. हालांकि, राहुकाल के समय सोशल मीडिया पर अति-उग्र प्रतिक्रिया देने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपका दिन सामान्य रूप से काफी अच्छा रहेगा. फिर भी, वर्षा ऋतु के मौसम को देखते हुए गले में खराश, दांतों या मुख से जुड़ी हल्की समस्या से बचने के लिए सात्विक भोजन लें, ठंडे पदार्थों के अत्यधिक सेवन से बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

लकी नंबर: 2, 7

लकी कलर: सफेद, पीला (हल्का गुलाबी)

उपाय

शुक्रवार और अनुराधा नक्षत्र के शुभ योग में माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें. शाम को तुलसी जी के पास देसी घी का दीपक जलाएं. राहुकाल के दुष्प्रभावों को दूर करने और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए भगवान गणेश को दूर्वा (घास) अर्पित करें तथा 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' या 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें.

वृश्चिक राशिफल, 24 जुलाई 2026 (Vrishchik Rashifal Today)

शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि सुबह 09:14:49 तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन और रात 28:37:25 (25 जुलाई तड़के 04:37:25) तक बना रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी ही राशि यानी लग्न (प्रथम) भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपका चंद्रबल अत्यंत मजबूत रहेगा.

इसके साथ ही, आज तड़के 04:27 AM पर बुध ग्रह मार्गी हो चुके हैं, जिससे आपकी सोच, निर्णय क्षमता और बातचीत में आ रही रुकावटें पूरी तरह समाप्त होंगी. शाम 20:11:13 तक शुक्ल योग बना रहेगा, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और हर काम में सफलता दिलाएगा.

करियर (Career)

आपकी ही राशि में चंद्रमा के गोचर और बुध के मार्गी होने से आज कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता और नेतृत्व क्षमता निखर कर सामने आएगी. लंबे समय से अटके काम गति पकड़ेंगे और अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या निर्णय के लिए दोपहर 12:00:06 से 12:54:45 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 10:44:58 से दोपहर 12:27:25 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा समझौता करने या हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन अपनी बाजार में साख मजबूत करने, नए ऑर्डर प्राप्त करने और साझेदारी के काम को आगे बढ़ाने के लिए बेहद अनुकूल है. मार्गी बुध के प्रभाव से व्यावसायिक सौदों और कागजी कार्यवाही में स्पष्टता आएगी.

सुबह 09:14:49 तक गर करण और उसके बाद रात 22:24:52 तक वणिज करण रहेगा, जो व्यापारिक गतिविधियों के लिए शुभ है. ध्यान दें कि आज शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए व्यापारिक सिलसिले में पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि से सप्तम भाव में मंगल और यूरेनस की युति बनी हुई है, जो साझेदारी या वित्तीय मामलों में जल्दबाजी न करने की सलाह देती है. यद्यपि आपकी राशि का चंद्रमा और मार्गी बुध शुभ संकेत दे रहे हैं, फिर भी सुबह 08:21:31 से 09:16:10 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल और सुबह 10:44 से दोपहर 12:27 तक राहुकाल रहेगा. इस अशुभ समय अवधि में शेयर बाजार में नया भारी जोखिम भरा निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन काफी सुखद रहेगा. आपकी राशि का चंद्रमा आपके स्वभाव में सौम्यता लाएगा, जिससे जीवनसाथी व परिजनों के साथ संबंध अधिक मधुर होंगे. पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और शाम का समय परिवार के साथ आनंदपूर्वक बीतेगा.

Gen Z

वृश्चिक राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आपकी राशि में चंद्रमा का गोचर आपको एनर्जी और फोकस से भर देगा. यदि आप किसी छात्र आंदोलन, सामाजिक मुद्दे या शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट/अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं या अपनी आवाज उठा रहे हैं, तो बुध के मार्गी होने से आपकी बात में गहराई और प्रभाव रहेगा. अपनी बात को संयमित और स्पष्ट रखें. हालांकि, राहुकाल के समय सोशल मीडिया पर बिना सोचे-समझे उग्र प्रतिक्रिया देने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपका शारीरिक और मानसिक बल बहुत अच्छा रहेगा. आप दिन भर ऊर्जावान महसूस करेंगे. फिर भी, वर्षा ऋतु के मौसम को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त पानी पिएं, खानपान को सात्विक रखें और शरीर को अत्यधिक थकान से बचाएं.

लकी नंबर: 1, 9

लकी कलर: गहरा लाल, केसरिया (पीला)

उपाय

शुक्रवार और अनुराधा नक्षत्र के शुभ योग में माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें. शाम को तुलसी जी के पास देसी घी का दीपक जलाएं. राहुकाल के दुष्प्रभावों को दूर करने और कार्यों में सफलता के लिए भगवान गणेश को दूर्वा (घास) अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें.

यह भी पढ़ें- वृश्चिक राशि का छमाही राशिफल: जुलाई से दिसंबर 2026 में क्या जीवन लेगा नई करवट? जानें करियर, धन और रिश्तों का भविष्य

धनु राशिफल, 24 जुलाई 2026 (Dhanu Rashifal Today)

शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि सुबह 09:14:49 तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन और रात 28:37:25 (25 जुलाई तड़के 04:37:25) तक बना रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि यानी आपकी राशि से बारहवें (व्यय, विदेश, आत्ममंथन और शोध) भाव में गोचर करेंगे.

इसके साथ ही, आज तड़के 04:27 AM पर बुध ग्रह मार्गी हो चुके हैं, जिससे निर्णय लेने की क्षमता, कागजी कार्यवाही और साझेदारी से जुड़े भ्रम दूर होंगे. शाम 20:11:13 तक शुक्ल योग बना रहेगा, जो मानसिक शांति और धार्मिक कार्यों के लिए उत्तम है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से बारहवें भाव के चंद्रमा के कारण दिन का पहला भाग थोड़ा शांति से काम करने और लंबित कार्यों/कागजी प्रक्रियाओं को पूरा करने का है. जल्दबाजी में कोई नया दायित्व न लें. बुध के मार्गी होने से ऑफिस में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी और दूरदराज या विदेशी क्लाइंट्स से जुड़ी बातचीत में गति आएगी.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या आधिकारिक बैठक के लिए दोपहर 12:00:06 से 12:54:45 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 10:44:58 से दोपहर 12:27:25 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा समझौता करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन बजट प्लानिंग, आयात-निर्यात (Import-Export) और ऑनलाइन/विदेश से जुड़े कारोबार के लिए अच्छा है. मार्गी बुध वित्तीय पत्राचार और समझौतों में पारदर्शिता लाएगा. सुबह 09:14:49 तक गर करण और उसके बाद रात 22:24:52 तक वणिज करण रहेगा, जो नियमित लेन-देन के लिए अनुकूल है. ध्यान दें कि आज शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए व्यापारिक सिलसिले में पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि से छठे भाव में मंगल और यूरेनस की युति अचानक अनियोजित खर्चों की ओर इशारा करती है. बारहवें चंद्रमा के कारण आज बाजार में बड़ा निवेश करने के बजाय पुराने पोर्टफोलियो का विश्लेषण करना बेहतर रहेगा.

सुबह 08:21:31 से 09:16:10 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल और सुबह 10:44 से दोपहर 12:27 तक राहुकाल रहेगा. इस अशुभ समय अवधि में शेयर बाजार में नया भारी जोखिम भरा निवेश या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन थोड़ा धैर्य और समझदारी बरतने का है. बारहवां चंद्रमा कभी-कभी विचारों में अकेलापन या गलतफहमी दे सकता है, लेकिन मार्गी बुध के प्रभाव से आप बातचीत के जरिए किसी भी मतभेद को सुलझाने में सफल रहेंगे. शाम के समय जीवनसाथी या दोस्तों के साथ किसी शांत जगह पर समय बिताना मन को सुकून देगा.

Gen Z

धनु राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपने मेंटल पीस, आत्ममंथन और फ्यूचर गोल्स को प्लान करने का है. यदि आप किसी स्टूडेंट वेलफेयर, सामाजिक मुद्दे या शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट/अभियान का हिस्सा हैं, तो आक्रामकता के बजाय योजनाबद्ध रणनीति और तार्किक विचारों के साथ अपनी बात रखें. मार्गी बुध आपकी बात को सही दिशा देगा. हालांकि, राहुकाल के समय सोशल मीडिया पर बिना सोचे-समझे विवादित टिप्पणियों में शामिल होने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आंख, पैर में दर्द या नींद की कमी जैसी हल्की परेशानी हो सकती है. बारहवें भाव का चंद्रमा और वर्षा ऋतु का मौसम होने से पर्याप्त नींद लें, ध्यान (Meditation) का सहारा लें, सात्विक भोजन करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

लकी नंबर: 3, 9

लकी कलर: पीला, केसरिया

उपाय

शुक्रवार और अनुराधा नक्षत्र के शुभ योग में माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें. शाम को तुलसी जी के पास देसी घी का दीपक जलाएं. राहुकाल के दुष्प्रभावों को दूर करने और कार्यों में सफलता के लिए भगवान गणेश को दूर्वा (घास) अर्पित करें तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें.

यह भी पढ़ें- Half Year Horoscope 2026: धनु राशि वालों, अगले 6 महीने खोल सकते हैं सफलता के नए रास्ते! पढ़ें जुलाई-दिसंबर 2026 का राशिफल

मकर राशिफल, 24 जुलाई 2026 (Makar Rashifal Today)

शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि सुबह 09:14:49 तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन और रात 28:37:25 (25 जुलाई तड़के 04:37:25) तक बना रहेगा.

आपकी राशि के स्वामी शनि देव अपनी चाल में बने हुए हैं, जबकि चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि यानी आपकी राशि से ग्यारहवें (लाभ, आय, बड़े भाई-बहन और इच्छा पूर्ति) भाव में गोचर करेंगे.

इसके साथ ही, आज तड़के 04:27 AM पर बुध ग्रह मार्गी हो चुके हैं, जो आपके व्यापारिक फैसलों और साझेदारी के कार्यों में चल रही अनिश्चितता को खत्म करेंगे. शाम 20:11:13 तक शुक्ल योग बना रहेगा, जो आर्थिक मामलों को सुलझाने और अटके हुए काम पूरे करने के लिए अत्यंत शुभ है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से ग्यारहवें भाव में चंद्रमा का गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ परिणाम लेकर आया है. आपकी मेहनत का फल मिलने का समय है. ऑफिस में सहकर्मियों और अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. बुध के मार्गी होने से पिछले कुछ दिनों से कम्यूनिकेशन में आ रही रुकावटें खत्म होंगी और नई जिम्मेदारियां मिलने के योग हैं.

महत्वपूर्ण मीटिंग या आधिकारिक कार्य के लिए दोपहर 12:00:06 से 12:54:45 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. ध्यान रहे, सुबह 10:44:58 से दोपहर 12:27:25 तक राहु काल रहेगा, इस दौरान किसी नए जॉब ऑफर पर दस्तखत करने या बॉस से बहस करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन मुनाफा कमाने और नेटवर्क विस्तार का है. यदि कोई पुराना भुगतान (Payment) अटका हुआ था, तो आज उसकी वसूली हो सकती है. मार्गी बुध डील फाइनल करने और वित्तीय कागजातों को स्पष्ट करने में मदद करेगा.

सुबह 09:14:49 तक गर करण और उसके बाद रात 22:24:52 तक वणिज करण रहेगा, जो नए सौदे तय करने और व्यापारिक लेन-देन के लिए अनुकूल है. आज शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में व्यापारिक यात्रा करने से बचें या बहुत जरूरी हो तो सुरक्षा के उपाय करके ही निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

ग्यारहवें भाव के चंद्रमा के कारण आज बाजार से लाभ मिलने के अच्छे संकेत हैं. हालांकि, आपकी राशि से पांचवें भाव में मंगल और यूरेनस की युति के कारण शेयर बाजार में ओवर-कॉन्फिडेंस में आकर बड़ा रिस्क लेने से बचना होगा.

निवेश के लिए लॉन्ग-टर्म स्ट्रैटेजी अपनाएं. सुबह 08:21:31 से 09:16:10 तक कुलिक काल/दुष्टमुहूर्त और सुबह 10:44 से दोपहर 12:27 तक राहुकाल रहेगा. इस समय अवधि में किसी भी तरह की इंट्राडे ट्रेडिंग या नया भारी निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और लव लाइफ के मामले में आज का दिन खुशियां लेकर आएगा. ग्यारहवां चंद्रमा दोस्तों और बड़े भाई-बहनों से सहयोग दिलाएगा. अगर जीवनसाथी के साथ कोई पुरानी गलतफहमी चल रही थी, तो मार्गी बुध के प्रभाव से आज खुलकर बात करने पर मामला सुलझ जाएगा. शाम का समय परिवार के साथ किसी उत्सव या गेट-टुगेदर में बीत सकता है.

Gen Z

मकर राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपने स्किल्स को मॉनेटाइज करने और नेटवर्किंग बढ़ाने का है. यदि आप किसी स्टार्टअप, टेक प्रोजेक्ट या फ्रीलांसिंग में हैं, तो आज का दिन कोई बड़ा ब्रेक या स्पॉन्सरशिप दिला सकता है. अपनी बात रखते समय प्रैक्टिकल रहें. राहुकाल के दौरान ऑनलाइन गेमिंग या बेटिंग जैसी चीजों में अपना पैसा और समय बर्बाद करने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. हालांकि, घुटनों, जोड़ों के दर्द या पैरों में हल्की अकड़न की शिकायत हो सकती है. मौसम में बदलाव के कारण हाइड्रेटेड रहें, खान-पान को संतुलित रखें और हल्का व्यायाम या स्ट्रेचिंग जरूर करें.

लकी नंबर: 8, 4

लकी कलर: गहरा नीला, काला

उपाय

शुक्रवार के दिन भगवान शनि देव के मंत्रों का जाप करें और माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं. राहुकाल के दुष्प्रभावों से बचने और करियर में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें.

यह भी पढ़ें- मकर राशि का छमाही राशिफल: जुलाई से दिसंबर 2026 में मेहनत दिलाएगी बड़ा पद या आएगा जीवन का निर्णायक मोड़?

कुंभ राशिफल, 24 जुलाई 2026 (Kumbh Rashifal Today)

शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि सुबह 09:14:49 तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन और रात 28:37:25 (25 जुलाई तड़के 04:37:25) तक बना रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि यानी आपकी राशि से दसवें (कर्म, करियर, पिता और सार्वजनिक प्रतिष्ठा) भाव में गोचर करेंगे.

इसके साथ ही, आज तड़के 04:27 AM पर बुध ग्रह मार्गी हो चुके हैं, जिससे कार्यस्थल पर चल रही उलझनें दूर होंगी और योजनाएं क्रियान्वित (execute) होना शुरू होंगी. शाम 20:11:13 तक शुक्ल योग बना रहेगा, जो कार्यक्षेत्र में सफलता और पद-प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बहुत उत्तम है.

करियर (Career)

दसवें भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आज आपका पूरा ध्यान अपने काम और करियर पर रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी लीडरशिप क्वालिटी और मैनेजमेंट स्किल्स की तारीफ होगी. जो लोग नौकरी बदलने या प्रमोशन की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

महत्वपूर्ण निर्णय लेने, बॉस से बात करने या प्रेजेंटेशन देने के लिए दोपहर 12:00:06 से 12:54:45 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. ध्यान रखें कि सुबह 10:44:58 से दोपहर 12:27:25 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस दौरान ऑफिस में राजनीति या बहसबाजी से दूरी बनाए रखें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन काम के विस्तार और नई योजनाओं को लागू करने का है. मार्गी बुध के प्रभाव से क्लाइंट्स के साथ बातचीत और एग्रीमेंट्स में पारदर्शिता आएगी. सुबह 09:14:49 तक गर करण और उसके बाद रात 22:24:52 तक वणिज करण रहेगा, जो नए कमर्शियल सौदों और सौदेबाजी (negotiations) के लिए अनुकूल है. आज शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए व्यवसाय के सिलसिले में इस दिशा में लंबी यात्रा करने से बचें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि से चौथे भाव में मंगल और यूरेनस की युति प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी न करने की चेतावनी देती है. हालांकि, दसवें भाव का चंद्रमा बैंकिंग, पीएसयू और ऑटो सेक्टर से जुड़े शेयरों में समझदारी भरे निवेश से लाभ के संकेत दे रहा है.

सुबह 08:21:31 से 09:16:10 तक कुलिक काल/दुष्टमुहूर्त और सुबह 10:44 से दोपहर 12:27 तक राहुकाल के दौरान किसी भी प्रकार की बड़ी ट्रेडिंग या नया जोखिम भरा निवेश करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन मिला-जुला रहेगा. काम की अधिकता के कारण आप परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, जिससे पार्टनर या घर के सदस्य थोड़े नाराज हो सकते हैं. हालांकि, दसवां चंद्रमा पिता या किसी वरिष्ठ व्यक्ति से मार्गदर्शन दिलाएगा जो आपके काम आएगा. शाम को अपने लाइफपार्टनर के साथ बैठकर थोड़ी बातचीत करें और उनके सहयोग के लिए उनका शुक्रिया अदा करें.

Gen Z

कुंभ राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपनी एम्बिशन और करियर गोल्स को लेकर सीरियस होने का है. अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू या किसी बड़े टेक/क्रिएटिव प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए काफी प्रोडक्टिव साबित होगा. मार्गी बुध आपके कम्यूनिकेशन को शार्प बनाएगा. बस राहुकाल के समय किसी सोशल मीडिया ट्रेल या बेमतलब की डिबेट में अपना टाइम वेस्ट न करें.

सेहत (Health)

काम के दबाव के कारण मानसिक तनाव, सिरदर्द या गर्दन/पीठ में अकड़न महसूस हो सकती है. अपने पोस्चर का ध्यान रखें और काम के बीच में छोटे-छोटे ब्रेक्स लेते रहें. शाम को मेडिटेशन करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

लकी नंबर: 5, 8

लकी कलर: नेवी ब्लू, पर्पल (बैंगनी)

उपाय

शुक्रवार को माता लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा करें. शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध और जल अर्पित करें. राहुकाल के कुप्रभाव को दूर करने और करियर में आ रही रुकावटों को समाप्त करने के लिए 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' या 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जाप करें और किसी गरीब को अन्न या काले तिल का दान करें.

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मीन राशिफल, 24 जुलाई 2026 (Meen Rashifal Today)

शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि सुबह 09:14:49 तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन और रात 28:37:25 (25 जुलाई तड़के 04:37:25) तक बना रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि यानी आपकी राशि से नौवें (भाग्य, धर्म, लंबी यात्रा और उच्च शिक्षा) भाव में गोचर करेंगे.

इसके साथ ही, आज तड़के 04:27 AM पर बुध ग्रह मार्गी हो चुके हैं, जिससे पारिवारिक मामलों, संपत्ति और घर से जुड़े भ्रम या रुकावटें दूर होंगी. शाम 20:11:13 तक शुक्ल योग बना रहेगा, जो धार्मिक कार्यों, अध्यात्म और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत शुभ है.

करियर (Career)

नौवें भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. जो काम काफी समय से अटके हुए थे या जिनमें रुकावटें आ रही थीं, वे आज आसानी से बनते नजर आएंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मकता (creativity) और ज्ञान की सराहना होगी. अगर आप उच्च शिक्षा या किसी नए कोर्स की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन शुभ है.

महत्वपूर्ण कार्यों, मीटिंग्स या प्रोजेक्ट्स शुरू करने के लिए दोपहर 12:00:06 से 12:54:45 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 10:44:58 से दोपहर 12:27:25 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस दौरान नौकरी से जुड़ा कोई बड़ा या जल्दबाज़ी भरा फैसला न लें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन नए अवसरों और दूरगामी लाभ का है. आयात-निर्यात (Import-Export), टूर-ट्रैवल या धार्मिक वस्तुओं से जुड़े कारोबार में अच्छा मुनाफा मिल सकता है. मार्गी बुध से कागजी काम और सौदों में स्पष्टता आएगी.

सुबह 09:14:49 तक गर करण और उसके बाद रात 22:24:52 तक वणिज करण रहेगा, जो व्यापारिक लेन-देन के लिए अनुकूल है. ध्यान दें कि आज शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए व्यवसाय के सिलसिले में इस दिशा में लंबी यात्रा करने से बचें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि से तीसरे भाव में मंगल और यूरेनस की युति जोखिम भरे फैसलों में सावधानी बरतने का संकेत देती है. हालांकि, भाग्य स्थान (नौवें भाव) का चंद्रमा म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड या लॉन्ग-टर्म स्टॉक्स में निवेश के लिए सकारात्मक संकेत दे रहा है. सुबह 08:21:31 से 09:16:10 तक कुलिक काल/दुष्टमुहूर्त और सुबह 10:44 से दोपहर 12:27 तक राहुकाल के दौरान किसी भी प्रकार की स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग या इंट्राडे में बड़ा रिस्क लेने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बहुत सुखद रहेगा. नौवां चंद्रमा परिवार में मांगलिक या धार्मिक कार्य की रूपरेखा बना सकता है. जीवनसाथी के साथ आपका तालमेल बेहतर रहेगा और दूर रहने वाले परिजनों या दोस्तों से कोई अच्छी खबर मिल सकती है. शाम का समय आध्यात्मिक चर्चाओं या किसी शांत/धार्मिक स्थान पर बिताने से मन को असीम शांति मिलेगी.

Gen Z

मीन राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपनी हॉबी, पैशन और हायर लर्निंग पर फोकस करने का है. अगर आप कंटेंट क्रिएशन, राइटिंग, या किसी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं, तो आज आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. मार्गी बुध आपके विचारों में क्लैरिटी लाएगा. हालांकि, राहुकाल के दौरान ओवरथिंकिंग या फैंटेसी में समय बर्बाद करने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन काफी हद तक अनुकूल रहेगा. हालांकि, पैरों में खिंचाव, घुटनों की तकलीफ या जांघों में हल्का दर्द हो सकता है. मौसम के अनुसार सात्विक भोजन लें, पर्याप्त पानी पिएं और ध्यान (Meditation) या योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

लकी नंबर: 3, 7

लकी कलर: पीला, गहरा केसरिया

उपाय

शुक्रवार और एकादशी तिथि के शुभ योग में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. तुलसी जी के पौधे में जल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं. राहुकाल के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' का 108 बार जाप करें.

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FAQ- आज का राशिफल, 24 जुलाई 2026

Q1. 24 जुलाई 2026 को सबसे बड़ा ज्योतिषीय परिवर्तन क्या है?

आज बुध ग्रह मार्गी हुए हैं, जिससे संचार, व्यापार, निर्णय क्षमता और रुके हुए कार्यों में गति आने के संकेत हैं.

Q2. आज कौन-सा नक्षत्र है?

आज पूरे दिन अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

Q3. आज चंद्रमा किस राशि में हैं?

आज चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे.

Q4. क्या आज निवेश करना शुभ रहेगा?

बुध मार्गी होने से निर्णय क्षमता बेहतर होगी, लेकिन राहुकाल और दुष्टमुहूर्त में बड़ा निवेश टालना उचित रहेगा.

Q5. देवशयनी एकादशी कब शुरू होगी?

24 जुलाई की सुबह दशमी समाप्त होने के बाद देवशयनी (हरिशयनी) एकादशी तिथि का आरंभ होगा, जबकि उदया तिथि के अनुसार व्रत 25 जुलाई को रखा जाएगा.

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