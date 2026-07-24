INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सFact Check: जंतर-मंतर पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर क्या विराट कोहली ने किया है कोई ट्वीट, वायरल पोस्ट की सच्चाई जानिए

Fact Check: जंतर-मंतर पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर क्या विराट कोहली ने किया है कोई ट्वीट, वायरल पोस्ट की सच्चाई जानिए

विराट कोहली के नाम से छात्रों पर वायरल X पोस्ट फर्जी निकला. फैक्ट चेक में पता चला कि पोस्ट उनके आधिकारिक अकाउंट से नहीं किया गया था, बल्कि फर्जी प्रोफाइल से पोस्ट हुआ था.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 24 Jul 2026 07:01 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के नाम से एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि विराट ने छात्रों की परीक्षाओं, पारदर्शिता और मेरिट सिस्टम को लेकर अपनी राय व्यक्त की है. स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद कई यूजर्स इसे सच मानकर शेयर करने लगे. हालांकि, यह पूरी तरह फेक है.

क्या लिखा है वायरल पोस्ट में?

वायरल स्क्रीनशॉट में दावा किया गया है कि छात्र निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली और पारदर्शी व्यवस्था के हकदार हैं. साथ ही अधिकारियों से उनकी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने की बात कही गई है. स्क्रीनशॉट में विराट कोहली का नाम, उनकी प्रोफाइल फोटो और ब्लू टिक दिखाई देने की वजह से कई लोग भ्रमित हो गए.

फैक्ट चेक में सामने आई सच्चाई

जांच के दौरान पता चला कि वायरल पोस्ट विराट कोहली के आधिकारिक X अकाउंट से नहीं किया गया था. स्क्रीनशॉट में दिख रहा यूजरनेम @Highonchurma था, जबकि विराट कोहली का आधिकारिक और वेरिफाइड X हैंडल @imVkohli है. दरअसल, X के प्रीमियम फीचर का इस्तेमाल करने वाले एक यूजर ने अस्थायी रूप से अपना नाम और प्रोफाइल फोटो बदलकर विराट कोहली जैसा बना लिया और फिर यह पोस्ट कर दिया. यही वजह रही जिस से कई लोगों को यह पोस्ट असली लगने लगी.

यूजरनेम जांचना क्यों है जरूरी?

सोशल मीडिया पर केवल नाम, फोटो या ब्लू टिक देखकर किसी पोस्ट को असली मान लेना सही नहीं है. किसी भी वायरल स्क्रीनशॉट पर भरोसा करने से पहले हमेशा अकाउंट का वास्तविक यूजरनेम (Handle) जांचना चाहिए. इस मामले में विराट कोहली के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर छात्रों की परीक्षाओं या परीक्षा प्रणाली से जुड़ा ऐसा कोई पोस्ट साझा नहीं किया गया है.

यह भी पढ़ें- शाहरुख खान की नाइट राइडर्स ने पाकिस्तानी प्लेयर को किया साइन, मच गया बवाल

फर्जी दावों से रहें सतर्क

सोशल मीडिया पर फर्जी स्क्रीनशॉट और एडिट किए गए पोस्ट तेजी से वायरल हो जाते हैं. ऐसे मामलों में किसी भी जानकारी को शेयर करने से पहले आधिकारिक अकाउंट या विश्वसनीय स्रोत से उसकी पुष्टि करना जरूरी है. इससे गलत जानकारी फैलने से रोका जा सकता है.

यह भी पढ़ें- 'शिक्षा में ताकत है', छात्र आंदोलन पर बोले शुभमन गिल, इरफान पठान ने कहा- कोई भी पेपर लीक...

Published at : 24 Jul 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI CRICKET CJP Protest
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
Fact Check: जंतर-मंतर पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर क्या विराट कोहली ने किया है कोई ट्वीट, वायरल पोस्ट की सच्चाई जानिए
Fact Check: जंतर-मंतर पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर क्या विराट कोहली ने किया है कोई ट्वीट, वायरल पोस्ट की सच्चाई जानिए
स्पोर्ट्स
Shreyas Iyer Statement: श्रेयस अय्यर ने जीत के बाद वैभव सूर्यवंशी को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा- 'उनको पता है कि...'
श्रेयस अय्यर ने जीत के बाद वैभव सूर्यवंशी को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा- 'उनको पता है कि...'
स्पोर्ट्स
शाहरुख खान की नाइट राइडर्स ने पाकिस्तानी प्लेयर को किया साइन, मच गया बवाल
शाहरुख खान की नाइट राइडर्स ने पाकिस्तानी प्लेयर को किया साइन, मच गया बवाल
स्पोर्ट्स
भारतीय टीम की नई टी20 सीरीज का जल्द हो सकता है एलान, इस पड़ोसी देश से होगी टक्कर
भारतीय टीम की नई टी20 सीरीज का जल्द हो सकता है एलान, इस पड़ोसी देश से होगी टक्कर
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20 का नया लोगो जारी, Salman Khan की वापसी को लेकर बढ़ा उत्साह
Jana Nayagan Review: Thalapathy Vijay के स्वैग और एक्शन ने जीता फैंस का दिल
NEET Paper Leak पर Salman Khan ने तोड़ी चुप्पी, स्टूडेंट्स के लिए कही बड़ी बात
Lock Upp 2 में Yogesh Rawat की वापसी? Reports ने बढ़ाई फैंस की उम्मीद
Shah Rukh Khan की King का आखिरी शूट विदेश में? नई Reports आईं सामने
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़ा पाकिस्तान कनेक्शन, दिल्ली पुलिस ने लिया ये एक्शन, लोगों से की अपील
जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़ा पाकिस्तान कनेक्शन, दिल्ली पुलिस ने लिया ये एक्शन, लोगों से की अपील
इंडिया
दिल्ली में आज घर से निकलें तो संभल के! एक तरफ CJP का अनशन, दूसरी तरफ 17 मेट्रो स्टेशन रहेंगे बंद
दिल्ली में आज घर से निकलें तो संभल के! एक तरफ CJP का अनशन, दूसरी तरफ 17 मेट्रो स्टेशन रहेंगे बंद
बिहार
Mumbai News: दादर में हिरासत में लिए गए छात्र का दावा, ' पुलिस ने कहा तुम्हारी जेब में 50-50 ग्राम ड्रग्स...'
मुंबई: दादर में हिरासत में लिए गए छात्र का दावा, ' पुलिस ने कहा तुम्हारी जेब में 50-50 ग्राम ड्रग्स...'
क्रिकेट
भारतीय टीम की नई टी20 सीरीज का जल्द हो सकता है एलान, इस पड़ोसी देश से होगी टक्कर
भारतीय टीम की नई टी20 सीरीज का जल्द हो सकता है एलान, इस पड़ोसी देश से होगी टक्कर
बॉलीवुड
शिल्पा शेट्टी के लिए वेलेंटाइन डे गिफ्ट के तौर राज कुंद्रा ने खरीदे थे IPL टीम राजस्थान रॉयल्स के शेयर, इंवेस्टमेंट किए थे 82 करोड़
शिल्पा शेट्टी के लिए वेलेंटाइन डे गिफ्ट के तौर राज कुंद्रा ने खरीदे थे IPL टीम राजस्थान रॉयल्स के शेयर, इंवेस्टमेंट किए थे 82 करोड़
शिक्षा
Exclusive: NEET UG पेपर लीक रोकने का ब्लूप्रिंट तैयार था, फिर क्यों फेल हुआ सिस्टम? जानिए अंदर की खबर
NEET UG पेपर लीक रोकने का ब्लूप्रिंट तैयार था, फिर क्यों फेल हुआ सिस्टम? जानिए अंदर की खबर
इंडिया
'हम लड़ते रहेंगे', सुसाइड करने वाले NEET अभ्यर्थियों को राहुल गांधी-विपक्षी नेताओं की श्रद्धांजलि
'हम लड़ते रहेंगे', सुसाइड करने वाले NEET अभ्यर्थियों को राहुल गांधी-विपक्षी नेताओं की श्रद्धांजलि
विश्व
CJP आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज को लेकर आया पाकिस्तान का रिएक्शन, जानें क्या कहा
CJP आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज को लेकर आया पाकिस्तान का रिएक्शन, जानें क्या कहा
ENT LIVE
Bigg Boss 20 का फर्स्ट लुक जारी, Salman Khan की होस्टिंग को लेकर बढ़ी चर्चा
Bigg Boss 20 का फर्स्ट लुक जारी, Salman Khan की होस्टिंग को लेकर बढ़ी चर्चा
ENT LIVE
Jana Nayagan Review: Thalapathy Vijay का स्वैग और एक्शन फैंस के लिए ट्रीट
Jana Nayagan Review: Thalapathy Vijay का स्वैग और एक्शन फैंस के लिए ट्रीट
ENT LIVE
NEET Protest पर Salman Khan का समर्थन, बोले- आंदोलन को राजनीतिक न बनाया जाए
NEET Protest पर Salman Khan का समर्थन, बोले- आंदोलन को राजनीतिक न बनाया जाए
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Yogesh Rawat की री-एंट्री? Sufi और Apoorva Makhija को लेकर बड़ा ट्विस्ट
Lock Upp 2 में Yogesh Rawat की री-एंट्री? Sufi और Apoorva Makhija को लेकर बड़ा ट्विस्ट
ENT LIVE
King के फाइनल शूट के लिए विदेश जाएंगे Shah Rukh Khan, US या South America में होगी शूटिंग
King के फाइनल शूट के लिए विदेश जाएंगे Shah Rukh Khan, US या South America में होगी शूटिंग
Embed widget